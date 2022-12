Fyodor Lukyanov : Alors que l’UE appelle le bluff de la Serbie sur le Kosovo, la « fin de l’histoire » est-elle arrivée dans les Balkans ?

La Serbie n’a nulle part où aller et Bruxelles le sait. Mais cela pourrait encore être un pari dangereux

Les événements actuels dans le nord du Kosovo ressemblent à une tentative de provoquer la « fin de l’histoire » dans le contexte balkanique. Bien sûr, le même qui avait été promis il y a une trentaine d’années, à l’échelle mondiale, ne s’est pas produit, mais l’idée sous-jacente est restée dans les esprits.

Francis Fukuyama, l’auteur du concept, a admis plus tard qu’il avait été hâtif et qu’il n’avait pas tenu compte des circonstances importantes dans le développement des sociétés. Cependant, il ne l’a pas abandonné et continue de croire que le triomphe prédit de l’idéologie libérale occidentale, et du mode de vie correspondant, aura toujours lieu, juste plus tard que prévu.

Qu’est-ce que le Kosovo a à voir là-dedans ? La désintégration de la Yougoslavie a pris aussi longtemps que le concept de « la fin de l’histoire » a existé. Et cela a peut-être été l’exemple le plus clair de ce que cela signifiait dans la pratique. La nature de cet État – une république fédérative socialiste – était diamétralement opposée à ce que l’on pensait être juste après la guerre froide. Premièrement, le socialisme en tant que construction socio-politique a été simplement considéré comme un échec.

Deuxièmement, c’était une fédération complexe dominée par le plus grand groupe ethnique. Ceci, pour être juste, pourrait être décrit comme étant dans l’esprit du multiculturalisme, qui est devenu populaire dans les pays développés au cours des deux dernières décennies. Mais non, car les communautés multiculturelles n’ont été accueillies que si elles s’inscrivaient dans un processus qui passe d’homogène à hétérogène par l’immigration et l’afflux de nouveaux citoyens d’origines diverses.

Ainsi, des États multinationaux comme la Yougoslavie ou l’URSS (voire la Tchécoslovaquie) ont plutôt été perçus à travers le prisme de l’autodétermination. En d’autres termes, les aspirations nationales méritaient d’être soutenues mais la volonté de maintenir des unions (con)fédérales était assimilée à des ambitions impériales.

En général, paradoxalement, la notion de « fin de l’histoire » impliquait qu’il y avait des nations qui avaient déjà franchi toutes les étapes requises du développement historique (celles de l’Europe occidentale, par exemple) et étaient prêtes à être intégrées dans un monde propre et, comme Fukuyama déploré, monde plutôt terne.

Et puis il y a ceux qui se sont trompés de chemin et qui, pour reprendre le cap, doivent franchir les étapes manquées à un rythme accéléré. En particulier, ils doivent renoncer à l’autodétermination nationale pour prétendre faire partie de leur nouvelle communauté.

Les grands États multinationaux, qu’il s’agisse de l’Union soviétique ou de la Yougoslavie, avaient leurs propres problèmes qui scellaient leur sort peu enviable. La question, cependant, concerne davantage les machinations de forces externes.

La Yougoslavie n’aurait probablement pas survécu sous sa forme précédente. Mais il n’aurait peut-être pas été divisé en autant de petites unités étatiques si de puissants étrangers n’avaient pas été impliqués. Depuis les toutes premières étapes – la reconnaissance immédiate de l’indépendance de la Croatie et de la Slovénie par l’Allemagne et d’autres – jusqu’à l’opération militaire pour séparer le Kosovo et le soutien actif à l’indépendance du Monténégro, les principaux pays occidentaux ont systématiquement mis en œuvre un plan visant à réduire la carte des Balkans au plus petit éventuelle mosaïque. La Bosnie est une exception, où l’on a tenté de construire une confédération multiethnique. Mais, premièrement, cela n’a pas très bien fonctionné et on ne sait toujours pas quoi en faire. Deuxièmement, un autre enjeu était d’empêcher le renforcement d’un pays perçu comme porteur d’instincts expansionnistes (la Serbie).

Le fait que ce sont les Serbes qui se sont vu refuser le droit à l’autodétermination comme ils l’auraient souhaité, c’est-à-dire à s’unir en un seul État, peut s’expliquer de diverses manières. D’une réticence (jusqu’à un certain point) à modifier les anciennes frontières administratives, qui auraient pu ouvrir une boîte de Pandore, à la peur de créer un État fort et indépendant dans les Balkans.

Cependant, si l’on replace les choses dans le contexte de la « fin de l’histoire », la Serbie est un parfait exemple des tentatives de « rééduquer » une nation qui ne rentre pas dans la trajectoire devenue la seule variante admise.

Les municipalités du nord du Kosovo habitées par les Serbes sont le dernier territoire que Belgrade considère comme sa zone de responsabilité en dehors des frontières de facto de la Serbie. Le précédent consistant à reconnaître l’indépendance de la province par la force militaire, et sans le consentement de la capitale officielle, n’a jamais été du goût de tout le monde, même en Europe occidentale.

Dans ce contexte, l’Union européenne a longtemps laissé une marge de manœuvre à la Serbie – non seulement la non-reconnaissance de la séparation du Kosovo, mais aussi, semble-t-il, certains droits particuliers concernant les Serbes qui y vivent. Cependant, il semble maintenant qu’ils aient décidé de ne plus être patients. Pristina a reçu carte blanche pour établir sa pleine souveraineté sur le Kosovo. Pendant ce temps, la province demande son adhésion à l’UE, malgré le fait qu’en vertu des accords existants, cela ne peut pas être fait avant un règlement.

Objectivement parlant, la Serbie n’a nulle part où aller. Le pays dépend de ses voisins et partenaires, qui sont alignés sur l’UE et il n’a pas d’autre voie de développement que l’intégration avec le bloc. C’est évidemment l’objectif de l’UE : clore le dossier en démontrant à tous que, dans cet espace géopolitique, elle reste la force décisive. La fin de l’histoire – sinon universelle, du moins spécifique.

Peut-être que cela fonctionnera maintenant. Mais l’expérience a montré que de tels succès peuvent ouvrir un nouveau chapitre dans lequel les vieux problèmes reviennent, sous une forme encore plus aggravée. Il est possible que la même chose se produise ici.