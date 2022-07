Fyodor Lukyanov : Alors que la Serbie et le Kosovo s’affrontent à nouveau, la diminution de l’influence de l’UE est responsable de la nouvelle instabilité dans le

Un conflit gelé depuis deux décennies pourrait éclater à nouveau à la suite de la nouvelle guerre froide systémique en Europe

Des tensions entre Belgrade et Pristina se produisent régulièrement, du fait que la question du Kosovo n’a pas été résolue depuis 1999, lorsque la province a de facto accédé à l’indépendance après la campagne de l’OTAN menée par les États-Unis contre l’ex-Yougoslavie.

Cependant, cette fois, il y a un risque que des frictions plus ou moins routinières dégénèrent en un conflit dangereux, car le contexte a radicalement changé.

Le problème du Kosovo a été résolu à la fin du XXe siècle dans le strict respect de l’approche alors dominante et en l’absence apparente d’alternative. Les différends dans la majeure partie de l’Europe (c’est-à-dire en dehors de l’ex-URSS) ont été réglés selon les idées d’équité de l’UE, et là où ils ne pouvaient pas être réglés à l’amiable, des pressions ont été exercées sur ceux qui se sont rebellés, jusqu’à l’utilisation de la force militaire (principalement américain, comme toujours).

Les acteurs les plus récalcitrants se trouvaient dans les Balkans – dans la première moitié des années 1990, la guerre de Bosnie a eu lieu, et dans la seconde – le conflit kosovar.

Sans évaluer la qualité et les aspects moraux de la politique au cours des 25 dernières années, nous pouvons parler de la chose la plus importante. La région s’est développée dans des conditions où la seule future feuille de route pour les différents États était l’adhésion éventuelle à l’UE – dont les perspectives variaient de relativement proches ou très lointaines, mais inévitables.

Il n’y avait pas d’autres options, pas de plans B, C ou D. En conséquence, c’est l’UE qui réglementait les processus qui se déroulaient localement et, en général, cette configuration était tenue pour acquise.

Par ailleurs, d’autres puissances traditionnellement actives et importantes dans les Balkans – la Russie et la Turquie – ont indiqué leur présence (parfois assez clairement), mais n’ont pas prétendu avoir une voix décisive dans l’organisation des choses. Ce cadre définissait également la marge de manœuvre des pays de la région, y compris ceux qui étaient le plus insatisfaits, comme la Serbie.

Maintenant, deux circonstances principales ont changé. Premièrement, l’UE se trouve dans un état tellement vulnérable qu’elle n’est pas prête à assumer l’entière responsabilité de la situation politique extrêmement complexe dans sa périphérie immédiate. Elle ne peut pas promettre l’adhésion, et plus précisément – même si une telle promesse était faite, elle ne garantit rien.

La gestion par l’UE des problèmes centraux des Balkans – en Bosnie et au Kosovo – n’a pas conduit au résultat souhaité au cours du dernier quart de siècle. Ainsi, il est d’autant moins probable que cela fonctionne maintenant. Parce que la deuxième circonstance est que la Russie et l’Occident (l’UE plus les États-Unis et l’OTAN) sont dans un état de confrontation aiguë.

En conséquence, il n’y a aucune raison d’attendre l’aide de Moscou pour résoudre la situation (qu’il s’agisse du Kosovo ou de la Bosnie). À l’heure actuelle, la pratique préférée de l’Occident d'”interaction sélective” (nous travaillons avec la Russie là où nous en avons besoin, nous refusons de nous engager sur d’autres questions) ne peut plus être appliquée. Il n’y aura pas de coopération : la Russie et l’Occident seront partout de part et d’autre des barricades, quel que soit le problème à résoudre. Nous sommes dans une guerre froide systémique. Et cette réalité peut grandement influencer ce qui se passera dans les Balkans.

La question est de savoir dans quelle mesure les acteurs régionaux ont conservé leur passion du bras de fer, de la revanche ou de l’expansion. On soupçonne que ce zèle a été épuisé et émasculé. Mais s’il brûle encore, des forces extérieures entreront cette fois dans la mêlée, soutenant les côtés opposés.