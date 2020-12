Alors que nous commençons à nous remettre de tout ce qui s’est passé en 2020, FX nous a donné une autre raison d’envisager de vivre en dehors de la planète Terre: les extraterrestres.

Le jeudi 10 décembre, lors de la présentation de la Journée des investisseurs 2020 de Walt Disney Company, le réseau a confirmé qu’il travaillait sur une série télévisée inspirée du Extraterrestre franchise de films. Avec Fargo showrunner Noah Hawley mis à la production exécutive, le projet a été présenté comme « une course effrayante à sensations fortes qui se déroule pas trop loin dans le futur« – et le premier à avoir eu lieu sur Terre. Plus précisément, il a été présenté comme un hybride de 1979 Extraterrestre et 1986 Extraterrestres.

De plus, directeur Ridley Scott (Alien, Prométhée, Alien: Covenant) est également en pourparlers avec les producteurs exécutifs, selon Divertissement hebdomadaire. En vedette Sigourney Weaver comme Ripley, le seul survivant d’une attaque extraterrestre au milieu de l’espace, le film de 1979 reste un classique du genre de science-fiction qui nous donne définitivement beaucoup d’horreur. À l’époque, Weaver était une actrice de 28 ans relativement inconnue. Elle a réfléchi au rôle avant son 40e anniversaire en 2019.