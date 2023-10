FX, ABC et Freeform les porteront désormais

Disney vient de conclure un nouvel accord télévisé pour tous les 12 Guerres des étoiles films cela leur permettra de jouer pas seulement sur Disney+mais sa propre suite de chaînes de diffusion et de câble ainsi que ceux appartenant à Turner Broadcasting.

Turner a acheté les droits de 10 des films à Disney en 2016 pour 250 millions de dollars, en plus d’un accord distinct pour Un nouvel espoir via Fox. Cet accord a ensuite été modifié en 2019 avec les débuts de Disney+ mais a récemment expiré fin septembre. Désormais, dans le cadre de ce nouveau contrat, tous les films sont inclus (les 11 films d’action réelle ainsi que La guerre des cloness) et ils peuvent être diffusés sur les réseaux Disney comme ABC, FX et Freeform, ainsi que TNT, TBS, etc. Cela commence ce week-end avec l’original Guerres des étoiles Trilogie (éditions spéciales, nous en sommes sûrs) diffusé sur FX samedi, 7 octobre.

Vous pouvez lire davantage de détails certes déroutants à la date limite. Mais qu’est-ce que cela signifie pour une personne ordinaire ? Eh bien, si vous êtes un Guerres des étoiles ventilateur, probablement pas beaucoup. Certes, vous pouvez déjà possédez-les sur une sorte de support physique et disposez d’un abonnement Disney+ si jamais vous souhaitez les consulter. La grande différence est qu’il y a tout simplement plus d’endroits où vous pouvez tomber sur eux en parcourant les chaînes… si vous payez encore pour le câble. De plus, vous devez imaginer que cela donne à Disney plus d’options de contenu de marque qu’il peut diffuser pour combler les lacunes qui pourraient commencer à survenir en raison de l’acteur actuel.s’ grève. Contenu de marque déjà possédé et avait déjà été licences, bien sûr, mais je peux désormais en bénéficier en plus façons. Quelle arnaque les médias, droite?

Et oui, tous les films resteront sur Disney+ avec les nouvelles émissions de télévision.

