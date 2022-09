FVSC organise une exposition d’artisanat au centre-ville de Sandwich le 29 septembre – Shaw Local

Fox Valley Community Services parraine le salon annuel de l’artisanat sous le chapiteau de 9 h à 16 h le jeudi 29 septembre.

Deux grandes tentes sur Railroad Street à Sandwich, juste en face de Prindi’s Antiques, abriteront des objets d’art de nombreux artistes et artisans locaux. Arrangements floraux, bijoux, bougies, métal, bois, vêtements et décoration saisonnière et bien d’autres articles seront disponibles.

Des espaces vendeurs sont encore disponibles. Appelez Betty Erickson au 815-786-9404 pour plus d’informations.

L’exposition annuelle d’artisanat soutient les services communautaires de Fox Valley au service des personnes âgées des comtés de DeKalb, Kane, Kendall et La Salle.