FVCS reçoit un don de la City Heat Motorcycle Association – Shaw Local

Fox Valley Community Services (FVCS) a récemment reçu un don de la City Heat Motorcycle Association. City Heat est composé d’agents de police actifs et retraités. Chaque année, l’organisation fait un don à une association à but non lucratif.

Des dons comme celui-ci ont permis à FVCS d’aider les personnes âgées à continuer de vivre une vie vitale et indépendante au cours des 50 dernières années. FVCS aide des centaines de personnes âgées dans les comtés de DeKalb, Kane, Kendall et LaSalle. Pour plus d’informations, appelez le 815-786-9404 ou arrêtez-vous au Fox Valley Community Center au 1406 Suydam Road à Sandwich pour une visite personnelle.