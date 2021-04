Abu Ramadan, 38 ans, a déclaré qu’il se souciait peu de l’histoire du site en tant que centre commercial et agricole, mais qu’il appréciait les murs robustes qui émoussaient le vent et l’abondance de pierres taillées qu’une famille qui avait tout perdu pourrait récupérer pour reconstituer une nouvelle vie. .

C’est ici, sur le vaste site archéologique d’al-Kfeir, en Syrie, qu’Abou Ramadan et sa famille ont cherché refuge il y a plus d’un an après avoir fui une attaque du gouvernement syrien.

AL-KFEIR, Syrie – Au coucher du soleil, des enfants vêtus de vêtements sales et de chaussures abîmées ont rassemblé des moutons devant les imposants murs de pierre d’une colonie byzantine abandonnée il y a plus de 1000 ans, les conduisant dans une ancienne grotte à proximité où les animaux passaient la nuit. .

Alors que la guerre civile de 10 ans en Syrie a déplacé des millions de personnes, des familles comme celle d’Abou Ramadan ont cherché refuge contre une guerre moderne derrière les murs de dizaines d’anciens villages éparpillés sur les collines du nord-ouest du pays, une région toujours hors du contrôle du président. Gouvernement de Bachar al-Assad.

Depuis que leurs propriétaires d’origine les ont quittés entre le VIIIe et le Xe siècle, ces ruines sont restées en très bon état pendant plus de 1000 ans, leurs structures en pierre ayant largement résisté au passage des empires et aux coups du vent et de la pluie.

Mais le conflit actuel en Syrie a posé de nouvelles menaces à ces sites avec leurs églises à colonnes, leurs maisons à plusieurs étages et leurs élégants bains. Leurs façades sont maintenant gâchées par les balles, leurs piliers brisés par les frappes aériennes et leurs murs de calcaire recherchés pour la protection par les soldats, les rebelles et les djihadistes qui luttent pour l’avenir du pays.