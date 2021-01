MEXICO CITY – Au début, la vie en lock-out était OK, entre travailler à domicile, faire de l’exercice avec son colocataire et tout dévorer sur Netflix.

Ils sont en partie attirés par la perspective de ramener un peu de normalité dans leur vie dans un endroit où les restrictions relatives aux coronavirus ont été plus assouplies que chez eux, alors même que les cas de Covid-19 brisent les records. Certains d’entre eux restent, au moins pour un certain temps, et profitent du visa touristique de six mois que les Américains obtiennent à leur arrivée.

«Je n’ai aucun intérêt à rentrer», a déclaré M. George.

Mais si venir dans ce pays peut être un soulagement pour de nombreux étrangers, en particulier ceux qui fuient un temps plus froid, certains Mexicains trouvent cette décision irresponsable au milieu d’une pandémie, d’autant plus que le virus accable Mexico et ses hôpitaux. D’autres disent que le problème vient des autorités mexicaines, qui ont attendu trop longtemps pour promulguer des mesures de verrouillage strictes, rendant des endroits comme Mexico attrayants pour les étrangers.

«Si c’était moins attrayant, moins de gens viendraient», a déclaré Xavier Tello, un analyste des politiques de santé à Mexico. «Mais ce que nous créons, c’est un cercle vicieux, où nous recevons plus de personnes, potentiellement infectieuses ou infectées d’ailleurs, et elles continuent à se mélanger avec des personnes potentiellement infectieuses ou infectées ici à Mexico.

En novembre, plus d’un demi-million d’Américains sont venus au Mexique – sur ce nombre, près de 50000 sont arrivés à l’aéroport de Mexico, selon les chiffres officiels, moins de la moitié du nombre de visiteurs américains arrivés en novembre de l’année dernière, mais une vague de dérisoire. 4 000 qui sont arrivées en avril, alors qu’une grande partie du Mexique a été fermée. Depuis lors, les chiffres n’ont cessé d’augmenter: entre juin et août, les visiteurs américains ont plus que doublé.