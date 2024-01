Futurs classements de puissance Big 12 : une semaine divertissante provoque davantage de bouleversements

Note de l’éditeur: Chaque semaine pendant le reste de la saison de basket-ball universitaire masculin 2023-24, le Deseret News publiera des classements puissants qui examineront les 16 équipes qui composeront la Big 12 Conference à partir de la saison 2024.

Le classement n’inclut pas le Texas et l’Oklahoma – car ces écoles partent pour la SEC l’année prochaine – mais inclut l’Utah, l’Arizona, l’Arizona State et le Colorado, les quatre équipes Pac-12 rejoignant la ligue la saison prochaine.

Bonjour Houston. Que s’est-il passé, Kansas ?

Oh, et continuez comme ça, l’État du Kansas et l’Arizona.

La troisième semaine de janvier a offert une autre série de confrontations paritaires et divertissantes pour les écoles qui seront membres du Big 12 la saison prochaine.

Ce divertissement s’est étendu aux écoles de l’Utah – BYU est allé 1-1 contre deux des 25 meilleures équipes, tandis que l’Utah a remporté un balayage, y compris finalement en éliminant l’ennemi juré de l’Oregon.

Voici le dernier classement de puissance des 16 équipes qui composeront le Big 12 la saison prochaine, après la troisième semaine de janvier.

1. Cougars de Houston (16-2, 3-2 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai grimpé quatre places.

La semaine dernière: Battre alors-Non. 25Texas Tech, 77-54 ; battre l’UCF, 57-42.

Cette semaine: Mardi au n° 21 BYU ; Samedi contre Kansas State.

Les Cougars sont revenus sur la bonne voie avec quelques victoires éclatantes, y compris une performance défensive impressionnante – même selon leurs normes – contre l’UCF où les Knights n’ont tiré qu’à 15,9% du sol.

2. Jayhawks du Kansas (16-3, 4-2 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu une place.

La semaine dernière: Battre l’État de l’Oklahoma, 90-66 ; perdu contre la Virginie occidentale, 91-85.

Cette semaine: Battre Cincinnati, 74-69 ; Samedi au n°23 de l’Iowa State.

Les Jayhawks ont connu une autre défaite surprenante, tombant sur la route contre les Mountaineers. Un test solide aura lieu samedi, lorsque le Kansas rendra visite aux Cyclones.

3. Chats sauvages de l’Arizona (14-4, 5-2 Pac-12)

Mouvement des sondages : J’ai grimpé trois spots.

La semaine dernière: Battre l’USC, 82-67 ; battre l’UCLA, 77-71.

Cette semaine: jeudi dans l’État de l’Oregon ; Samedi à l’Oregon.

Les Wildcats ont remporté deux victoires contre les écoles de Los Angeles, même s’ils avaient besoin d’un grand rassemblement pour revenir contre les Bruins. Un road trip difficile à travers l’Oregon vous attend.

4. Ours Baylor (14-4, 3-2 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu deux places.

La semaine dernière: Perdu contre l’État du Kansas, 68-64 ; perdu contre le Texas, 75-73.

Cette semaine: Samedi contre TCU.

Les deux défaites de Baylor la semaine dernière – toutes deux lors de matchs serrés sur la route – montrent à quel point la marge d’erreur est mince dans le Big 12. Les Bears ont une légère pause cette semaine avant leur match de samedi.

Jevon Thomas, de l’État du Kansas, à droite, passe devant Johnathan Motley, de Baylor, à gauche, et Lester Medford, au centre, le samedi 21 février 2015, à Waco, Texas. Baylor a gagné 69-42. Rod Aydelotte, Associated Press

5. Wildcats de l’État du Kansas (14-4, 4-1 Big 12)

Mouvement des sondages : Grimpé six places.

La semaine dernière: Battre alors-Non. 9 Baylor, 68-64 ; battre l’État de l’Oklahoma, 70-66.

Cette semaine: Mercredi au n°23 de l’État de l’Iowa ; Samedi au n°4 Houston.

Les Wildcats ont connu une autre semaine impressionnante et se retrouvent au sommet du classement Big 12, avec Texas Tech. Deux grands matchs sur route vous attendent cependant cette semaine.

6. Cyclones de l’État de l’Iowa (14-4, 3-2 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu deux places.

La semaine dernière: Perdu pour alors-Non. 20 BYU, 87-72 ; battre alors-Non. 19 TCU, 73-72.

Cette semaine: Mercredi contre l’État du Kansas ; Samedi contre le n°7 du Kansas.

Les Cyclones ont partagé deux matchs contre des adversaires du top 25 sur la route. Ils resteront à la maison cette semaine, même si le Kansas leur rendra visite samedi.

7. Grenouilles cornues TCU (13-5, 2-3 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu quatre places.

La semaine dernière: Perdu contre Cincinnati, 81-77 ; perdu contre alors-Non. 24 État de l’Iowa, 73-72.

Cette semaine: mardi dans l’État de l’Oklahoma ; Samedi au n°15 Baylor.

Les Horned Frogs, comme Baylor, ont eu la malchance de sortir perdants lors de deux matchs serrés la semaine dernière. Il leur faudra rebondir sur la route cette semaine.

8. Texas Tech Red Raiders (15-3, 4-1 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu une place.

La semaine dernière: Perdu pour alors-Non. 5 Houston, 77-54 ; battre alors-Non. 20 BYU, 85-78.

Cette semaine: Samedi au n°11 de l’Oklahoma.

Les Red Raiders auraient facilement pu perdre deux matchs contre des équipes du top 25, mais ils ont rebondi de manière impressionnante après un déficit de 16 points en seconde période pour battre BYU. Il n’y a qu’un seul match cette semaine, mais c’est un match difficile contre les Sooners.

Atiki Ally Atiki (4) de BYU bloque le tir de Robert Jones (12) de l’État de l’Iowa le mardi 16 janvier 2024, à Provo, Utah. George Frey, Associated Press

9. Cougars BYU (14-4, 2-3 Big 12)

Mouvement des sondages : Pas de changement.

La semaine dernière: Battre alors-Non. 24 État de l’Iowa, 87-72 ; perdu contre alors-Non. 25Texas Tech, 85-78.

Cette semaine: Mardi contre le n°4 Houston ; Samedi contre le Texas.

Les Cougars ont remporté la victoire la plus impressionnante de leur curriculum vitae dans la NCAA jusqu’à présent, battant le top 10 du programme NET de l’Iowa State, bien qu’ils aient perdu une avance de 16 points en seconde période contre les Red Raiders.

BYU reste à la maison cette semaine, bien que le nouveau venu du Big 12, Houston, offrira un test particulièrement difficile pour lancer les choses.

10. Bearcats de Cincinnati (13-6, 2-4 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu deux places.

La semaine dernière: Battre alors-Non. 19 TCU, 81-77 ; perdu contre alors-Non. 15 Oklahoma, 69-65.

Cette semaine: Perdu contre le n°7 du Kansas, 74-69 ; Samedi contre UCF.

Les Bearcats ont remporté une victoire impressionnante contre TCU et ont eu leurs chances contre les Sooners. Ils ont également tenu bon avec les Jayhawks et accueilleront l’UCF ce samedi.

Keba Keita de l’Utah tente un panier contre le centre des Ducks de l’Oregon N’Faly Dante au Huntsman Center de Salt Lake City le 21 janvier 2024. Les Utes ont gagné 80-77. Marielle Scott, Deseret Nouvelles

11. Utah Runnin’Utes (14-5, 5-3 Pac-12)

Mouvement des sondages : Grimpé deux spots.

La semaine dernière: Battre l’État de l’Oregon, 74-47 ; battre l’Oregon, 80-77.

Cette semaine: mercredi dans l’État de Washington ; Samedi à Washington.

Les Runnin’ Utes ont sans doute connu la meilleure semaine du Pac-12 – non seulement ils ont brisé une défaite de 11 matchs contre l’Oregon, mais la victoire sur les Ducks a permis à l’Utah de se rapprocher de la première place du Pac-12 à un demi-match. classement.

L’Utah n’a pas encore montré qu’il peut gagner sur la route en conférence, et c’est maintenant un moment critique pour montrer qu’il peut gagner loin du Huntsman Center après trois tentatives consécutives infructueuses.

12. Buffaloes du Colorado (14-5, 5-3 Pac-12)

Mouvement des sondages : Grimpé deux spots.

La semaine dernière: Battre l’Oregon, 86-70 ; battre l’État de l’Oregon, 90-57.

Cette semaine: mercredi à Washington ; Samedi dans l’État de Washington.

Les Buffaloes sont revenus en position de force au classement Pac-12 après deux victoires impressionnantes contre les écoles de l’Oregon. Comme l’Utah, ils auront de gros tests lors d’un road trip à Washington cette semaine.

13. Chevaliers UCF (11-6, 2-3 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu trois places.

La semaine dernière: Battre le Texas, 77-71 ; perdu contre alors-Non. 5Houston, 57-42.

Cette semaine: Mardi contre Virginie-Occidentale ; Samedi à Cincinnati.

Les Knights ont remporté une autre victoire impressionnante en battant les Longhorns avant que Houston ne les arrête. L’UCF a quelques matchs gagnables, mais difficiles, cette semaine.

T14. Sun Devils de l’État de l’Arizona (11-7, 5-2 Pac-12)

Mouvement des sondages : J’ai perdu deux places.

La semaine dernière: Perdu contre UCLA, 68-66 ; battre l’USC, 82-67.

Cette semaine: jeudi à l’Oregon ; Samedi dans l’État de l’Oregon.

Les Sun Devils ont débuté la semaine dernière avec une défaite difficile à domicile contre les Bruins, mais ont bien rebondi contre les Trojans. Le match de jeudi contre l’Oregon permettra de tester l’amélioration de l’état de l’Arizona.

T14. Alpinistes de Virginie-Occidentale (7-11, 2-3 Big 12)

Mouvement des sondages : J’ai grimpé un endroit.

La semaine dernière: Perdu pour alors-Non. 15 Oklahoma, 77-63 ; battre alors-Non. 3Kansas, 91-85.

Cette semaine: mardi à l’UCF ; Samedi dans l’État d’Oklahoma.

Les Mountaineers ont réussi un exploit en éliminant le Kansas une semaine après avoir battu le Texas. C’est sûr : la Virginie occidentale est assez bonne pour gâcher les plans de certaines équipes de haut niveau.

16. Cowboys de l’État d’Oklahoma (8-10, 0-5 Big 12)

Mouvement des sondages : Pas de changement.

La semaine dernière: Perdu pour alors-Non. 3 Kansas, 90-66 ; perdu contre l’État du Kansas, 70-66.

Cette semaine: Mardi contre TCU ; Samedi contre Virginie-Occidentale.

La saison de conférence a été difficile pour les Cowboys, mais Oklahoma State remporte deux matchs à domicile cette semaine.