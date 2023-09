Futures Dow Jones : le marché rebondit après les plus bas sur Meta News ; Tesla tombe sous cet avertissement

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté après les heures d’ouverture, tout comme les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Technologie micronique (UM) publié après la clôture, tandis que Peloton interactif (PTON) s’est jeté du jour au lendemain sur une alliance Lululemon.







X









Le marché boursier a connu des difficultés mercredi alors que les rendements du Trésor ont rebondi vers de nouveaux sommets à long terme, le Nasdaq étant brièvement sous-cotant le niveau de 13 000. Mais les principaux indices se sont inversés pour clôturer de manière mitigée.

Métaplateformes (MÉTA) semble avoir été un catalyseur du revirement de mercredi. L’action Meta a d’abord chuté solidement suite aux annonces de ses événements Meta Connect, mais a réduit ses pertes, toujours proches des niveaux clés.

Tesla (TSLA) est tombé suite à un avertissement de la Deutsche Bank qui va au-delà des livraisons du géant des véhicules électriques. Cependant, l’action TSLA a clôturé à un plus bas.

Pendant ce temps, Peloton a bondi après les heures d’ouverture grâce à un partenariat avec Lululemon Athletica (LULU). Peloton fournira du contenu numérique de fitness à Lululemon dans le cadre d’un accord de cinq ans. L’action PTON, qui est proche de ses plus bas records, a bondi de plus de 15 %. L’action LULU, juste en dessous de la ligne de 50 jours et d’un point d’achat, a légèrement augmenté du jour au lendemain.

Bien que techniquement mercredi marque le premier jour d’une tentative de rallye, le marché est en correction. Les risques sont très élevés pour tout achat. La seule exception concerne peut-être les valeurs énergétiques, qui ont augmenté avec les prix du pétrole brut.

Plusieurs noms du secteur de l’énergie ont affiché une action haussière mercredi alors que les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau en 52 semaines. Les actions clignotant des signaux d’achat incluent un jeu de machines Nov (NOV), géant des services pétroliers SLB (SLB) et les majors pétrolières Chevron (CVX) et Exxon Mobil (XOM).

Meta stock et NOV sont activés Classement MII. Le stock de NOV est sur le MII 50. L’action SLB est sur le IBD grande capitalisation 20. NOV était le titre IBD du jour de mercredi.

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient juste au-dessus de la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont légèrement augmenté et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,1 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.

Gains en microns

L’action MU a chuté solidement en fin de séance, signalant un passage en dessous de la ligne des 50 jours. Micron a signalé une perte importante et une baisse de 40 % de ses revenus, bien que les deux aient dépassé les prévisions du quatrième trimestre fiscal. Le géant des puces mémoire a annoncé une légère hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, mais constate une perte plus importante que prévu. Les actions ont augmenté de 0,4% à 68,21 lors de la séance ordinaire de mercredi. Techniquement, un point d’achat de 71,16 est toujours valable à partir d’une petite poignée dans une base de tasse courte ou d’une consolidation remontant à quatre mois. Mais les investisseurs voudront peut-être utiliser le plus haut du 20 septembre de 72,31 pour mieux gérer l’entrée.

Les bénéfices, les prévisions et les plans de dépenses en capital de Micron sont essentiels pour les fabricants d’équipements à puces exposés à la mémoire, notamment Matériaux appliqués (AMAT) et Recherche Lam (LRCX).

Rejoignez les experts IBD alors qu’ils analysent les principales actions et le marché sur IBD Live

Correction boursière

Pour une deuxième journée consécutive, les principaux indices ont ouvert à la hausse mais se sont rapidement inversés à la baisse. Mais cette fois, les indices ont résisté pour clôturer de manière légèrement mitigée.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,2% lors des échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a clôturé en hausse de 1 point. L’indice composite Nasdaq a grimpé de 0,2%, passant sous le niveau de 13 000.

Ces minuscules gains signifient que le S&P 500 et le Nasdaq en sont au premier jour d’une tentative de rallye du marché. En soi, cela ne veut pas dire grand-chose, comme l’a montré la hausse d’une journée de lundi. Mais si la tentative de rallye peut montrer plus de force, les investisseurs pourraient espérer une journée de suivi commençant en début de semaine prochaine pour confirmer la nouvelle tendance haussière.

L’ampleur du marché a été légèrement positive.

L’indice à petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 1 %.

Le FNB à pondération égale Invesco S&P 500 (REER) a légèrement augmenté, surperformant légèrement le S&P 500. Mais le RSP n’est pas loin de son plus bas du 31 mai et même de son plus bas de 2023 en mars.

Hormis l’énergie, la plupart des secteurs semblent faibles.

Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 3,6% à 93,68 dollars le baril, soit leur plus haut niveau en 13 mois.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de près de 7 points de base à 4,625 % après avoir chuté à 4,49 % au début. Il s’agit du rendement le plus élevé depuis octobre 2007. Les craintes d’une fermeture du gouvernement, qui pourrait survenir le 1er octobre, pourraient effrayer les négociants en obligations.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a rebondi de 1,8%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a grimpé de 0,65%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 0,9%. L’action MU est un titre notable de SMH.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a gagné 0,65% et ARK Genomics ETF (ARKG) a rebondi de 1,2%. L’action Tesla est le titre n°1 parmi les ETF d’Ark Invest. Ark de Cathie Wood a perdu une part petite mais remarquable de sa participation dans TSLA ces dernières semaines.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a grimpé de 1,2%. FNB américain Global Jets (JETS) a légèrement augmenté de 0,3%. FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 0,7%. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 2,5 %, les actions XOM, Chevron et SLB étant tous des composants majeurs de XLE.

Le Fonds SPDR pour le secteur sélectionné des soins de santé (XLV) a chuté de 0,5% tandis que le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a grimpé de 0,7%.

Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a glissé de 0,15%. Le FNB SPDR S&P Banque régionale (KRE) a reculé de 0,5%.

Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant

Métastock

Meta a dévoilé mercredi son dernier casque de réalité virtuelle, le Quest 3, lors de son événement Meta Connect, qui se déroule jusqu’à jeudi. Le Quest 3 à 499 $ affrontera le prochain Apple Vision Pro, dont la sortie est prévue au début de l’année prochaine avec un prix attendu de 3 499 $. Meta a également dévoilé des outils d’intelligence artificielle et un chatbot génératif d’IA. Le parent de Facebook et Instagram a déclaré qu’il travaillait avec Microsoft (MSFT) pour apporter des informations actuelles en temps réel via le navigateur Bing de Microsoft.

L’action Meta est tombée jusqu’à 286,79, réduisant ainsi plusieurs semaines de négociation serrée, mais a ensuite rebondi pour finir en baisse de seulement 0,4 % à 297,74. Le discours d’ouverture du PDG Mark Zuckerberg a commencé par l’actualité de la réalité virtuelle et du métaverse, puis est passé à l’IA.

L’action de mercredi pourrait être un bouleversement haussier. L’action Meta est juste en dessous de la ligne des 50 jours et proche d’un point d’achat de 312,87 tasse avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith.

L’action Apple a légèrement baissé de 0,9%, atteignant ses pires niveaux depuis début mai.

Actions Tesla

L’action Tesla a chuté de 1,5% à 240,50, mais est ressortie d’un plus bas d’un mois alors que les principaux indices ont rebondi après leurs plus bas. Les actions travaillent toujours sur un point d’achat de 278,98 tasse avec poignée, mais sont 4,7 % en dessous de leur ligne de 50 jours. Le ratio de volume up-down, une mesure à court terme des achats et des ventes, est de 0,6.

Mardi soir, la Deutsche Bank prévoyait 440 000 livraisons pour le troisième trimestre. La prévision du consensus se situe désormais autour de 460 000, en dessous du record de 466 140 du deuxième trimestre.

Cette estimation globale a régulièrement baissé ces derniers jours, Tesla étant susceptible de publier les chiffres de production et de livraison du troisième trimestre le lundi 2 octobre.

Mais la plus grande préoccupation de la Deutsche Bank concernant Tesla est l’avenir. Il prévoit désormais 2,1 millions de livraisons en 2024, bien en dessous du consensus d’environ 2,3 millions. Il s’attend à un bénéfice par action de 3,90 $ pour 2024, bien en dessous du consensus Street. Cela représenterait toujours un rebond par rapport à une probable baisse des bénéfices en 2023, mais serait inférieur aux 4,07 dollars de 2022.

Les analystes ont réduit drastiquement leurs objectifs de bénéfices pour 2023 et 2024 tout au long de cette année.

Actions dans les zones d’achat

L’action NOV a bondi de 4,7% à 21,54, reprenant un point d’achat de 20,98 par rapport à un point d’achat de tasse avec poignée en fort volume. La société énergétique, dotée d’une technologie pétrolière et gazière en eaux profondes ainsi que de services de complétion et de production de forage complet, a rebondi par rapport à la ligne de 50 jours et a dépassé une courte tendance à la baisse.

La ligne de force relative, la ligne bleue dans le graphique fourni, se situe à son plus haut niveau depuis six mois. La gamme RS suit la performance d’un titre par rapport au S&P 500.

L’action SLB a grimpé de 2,8% à 60,80, rebondissant par rapport aux 50 jours proches et reprenant un point d’achat de 60,12. La ligne RS est au plus haut depuis huit mois pour le géant des services pétroliers anciennement connu sous le nom de Schlumberger.

L’action CVX a augmenté de 1,9% à 171,04, franchissant un point d’achat de 168,96. Cela constitue une entrée anticipée dans une consolidation sur 10 mois ou un point d’achat officiel si vous démarrez la base du géant de l’énergie Dow en avril. Sur un graphique hebdomadaire, c’est également le sommet d’une période serrée de trois semaines pour l’action Chevron.

L’action XOM a augmenté de 3,3 % à 120,20, franchissant un point d’achat de 118,84 tasse avec poignée.

Les investisseurs pourraient choisir d’acheter un ETF lié à l’énergie, tel que XLE, XOP ou OIH.

Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD

Que faire maintenant

Le marché est en correction, avec une nouvelle tentative de rallye en cours. Ne vous enthousiasmez pas pour une bonne journée.

Les principales valeurs, à l’exception de l’énergie, sont fortement dégradées.

Le secteur de l’énergie évolue selon un rythme différent de celui du marché dans son ensemble, et il progresse désormais. Les investisseurs pourraient donc ajouter une certaine exposition dans ce domaine.

Sinon, il est temps d’attendre la force. Économisez votre capital financier et mental pour des jours meilleurs à venir. Construisez vos listes de surveillance d’actions proches des points d’achat et montrant une force relative.

N’oubliez pas que lors d’une correction, les gagnants en force relative peuvent toujours être des perdants absolus.

Le rapport sur l’inflation du PCE pourrait être un catalyseur vendredi. Une fermeture du gouvernement se profile le 1er octobre, même si les législateurs pourraient être en mesure de donner un coup de pied pendant quelques semaines.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur X/Twitter à @IBD_ECarson et des discussions sur @edcarson1971 pour les mises à jour boursières et plus encore.

TU POURRAIS AUSSI AIMER:

Vous voulez obtenir des bénéfices rapides et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes d’actions, les outils et les analyses premium d’IBD

Tesla contre. BYD : les géants des véhicules électriques se disputent la couronne, mais quel est le meilleur achat ?