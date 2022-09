Future vend un catalogue d’édition pour influencer les partenaires médias

Le rappeur d’Atlanta Future vient de gagner un énorme salaire en vendant son catalogue d’édition 2014-2022 dans le cadre d’un accord à 8 chiffres.

La carrière du rappeur d’Atlanta Future en est une qui n’a pas été égalée ni même touchée par beaucoup depuis 2014. Il a montré que faire de la musique pour lui-même était une seconde nature et s’il était laissé à lui, il pourrait probablement sortir un album tous les trois mois sans problème et avec une musique de bonne qualité. Depuis 2014, Future a concocté 612 chansons et selon Variété s’est séparé de chacun d’entre eux du côté de l’édition dans le cadre d’un accord massif.

Future vend l’édition 2014-2022 dans un accord massif à 8 chiffres

Future a vendu son édition à son catalogue 2014-2022 qui comprend toutes nos chansons préférées de l’assistant. L’accord vaut les 8 chiffres élevés avec des rumeurs suggérant 50 à 75 millions de dollars au total. L’acheteur du catalogue massif est Influence Media Partners.

“J’ai tout mis dans ma musique et je voulais m’assurer qu’ils étaient entre de bonnes mains alors que je réfléchissais au prochain chapitre de ces chansons. Je suis fier de m’associer à Rene et à l’équipe d’Influence Media et d’envoyer un signal que cette musique a une valeur intemporelle. Ma musique est mon art, et ces chansons représentent certaines des œuvres d’art les plus précieuses de ma carrière.

La meilleure partie de l’accord est que Future a encore beaucoup de vie dans sa carrière et pourrait facilement amasser 612 chansons supplémentaires avant que tout ne soit terminé. S’il prépare une autre course impressionnante, cela apportera certainement un autre jour de paie à 8 chiffres ou plus à l’avenir.