Future Surprises Rolling Loud Miami avec la performance de Travis Scott

Future’s surprend la foule de Rolling Loud en faisant venir Travis Scott pour sa première performance au festival post-Astroworld Tragedy.

Ce week-end, Rolling Loud a tenu son festival d’été annuel au Hard Rock de Miami, en Floride. Avant le début du festival, Rolling Loud a révélé que Kanye West ne ferait plus la une vendredi soir et serait remplacé par Kid Cudi. Peu de temps après que Kid Cudi soit monté sur scène vendredi, il a quitté la scène à cause des fans qui ont lancé des objets sur scène et l’ont frappé. L’ironie est que les gens qui lançaient des objets étaient bouleversés. Ye ne jouait pas et a raté la performance surprise de Ye sur une autre scène parce qu’ils étaient occupés à déranger Cudi.

Samedi a été une journée beaucoup plus calme avec Future en tête d’affiche de la soirée et remplissant son set d’invités surprises. L’un de ces invités que personne n’a vu venir lorsque Travis Scott a rejoint la scène pour la première fois depuis la mort de 10 personnes lors de son festival Astroworld en novembre. La performance de Scott est survenue quelques jours après que Rolling Loud a admis qu’ils avaient essayé de le faire remplacer Kanye, mais il n’y avait tout simplement pas assez de temps. Travis a interprété “Hold That Heat” avec Future avant de se lancer dans ses propres morceaux “Goosebumps” et “No Bystanders”.

