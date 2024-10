Future Shutters N-Photo Magazine après 13 ans avec d’autres « actifs sans croissance »

Autre coup dur porté à un marché en constante diminution, le magazine photographique britannique N-Photo a publié son dernier numéro après 168 éditions. Lancé en octobre 2011 par Future Publishing et présenté comme le magazine « 100 % indépendant » pour les utilisateurs de Nikon, cette fermeture est un autre clou dans le cercueil pour l’industrie autrefois dynamique des magazines de photographie et de la presse écrite en général.

Comme expliqué aux lecteurs dans le dernier numéro, les abonnés à N-Photo ont automatiquement vu leur abonnement transféré vers Le monde des appareils photo numériques (rebaptisé de Appareil photo numérique en juillet 2023), qui est l’un des titres frères de la marque, bien que Future ait également proposé de fournir un remboursement si le client préfère cette option. La fermeture signifie que Future Publishing ne compte plus que trois publications photographiques dans son écurie : la publication susmentionnée Le monde des appareils photo numériques, Photographe numériqueet l’approche centrée sur Canon Photo Plus qui sont tous publiés sous forme imprimée sur une base mensuelle.

En tant que magazine spécifique à Nikon, N-Photo a publié des critiques d’appareils photo et d’équipement Nikon ainsi que des entretiens avec des photographes professionnels Nikon, des galeries de portfolio générées par les lecteurs, des didacticiels techniques, des fonctionnalités de création d’appareils photo et du contenu d’interaction avec les lecteurs qui associaient souvent les nouveaux arrivants en herbe à des photographes professionnels pour améliorer leurs compétences.

En plus d’être disponible en version imprimée, N-Photo pouvait être trouvé sur des plateformes de magazines numériques payants et a également augmenté une communauté Facebook importanteavec les mises à jour régulières N-Photo page montrant 257 000 abonnés lorsque la nouvelle de la fermeture du titre imprimé a été annoncée. N-Photo n’avait pas de site Web dédié car la maison en ligne pour le contenu photographique de Future est Le monde des appareils photo numériques. Comme le rapporte Journal de presseN-Photo faisait partie d’un certain nombre de magazines appartenant à Future dans plusieurs genres à être fermés, bien que l’éditeur n’ait pas été en mesure de partager le nombre de titres fermés en raison de licenciements potentiels et d’un processus de consultation en cours.

Ces dernières années, les photographes britanniques ont été contraints de dire au revoir à de multiples publications, notamment Photo numérique, Photographie pratiqueet Photographie reflex numériquemême si une poignée de titres comme Photographe amateur et Photographie en extérieur rester. Alors que les photographes peuvent accéder facilement au contenu en ligne sous la forme de podcasts, de vidéos YouTube et de médias plus courts sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, ceux d’un certain âge déploreront la lenteur du passage des titres imprimés – il y a et il y aura toujours quelque chose. spécial de tenir des pages de belles images en main.

Crédits images : N-Photo