Future Motion refuse de rappeler les planches à roulettes Onewheel après 4 décès

La Consumer Product Safety Commission des États-Unis a exhorté les consommateurs à arrêtez d’utiliser la planche à roulettes électrique auto-équilibrée Onewheel de Future Motion. La commission indique que les coureurs peuvent être éjectés des planches à roulettes électroniques, entraînant la mort par traumatisme crânien et autres blessures. Au moins quatre décès ont été signalés entre 2019 et 2021, a écrit la CPSC dans un communiqué du 16 novembre.

D’autres blessures, comme des lésions cérébrales traumatiques, des commotions cérébrales, des paralysies, des fractures du haut du corps, des fractures du bas du corps et des lésions ligamentaires ont été signalées. Future Motion a refusé d’accepter “un rappel acceptable” de ses produits Onewheel, a déclaré la CPSC. Ils comprennent les Onewheel, Onewheel Plus, Onewheel Plus XR, Onewheel Pint, Onewheel Pint X et Onewheel GT.

En réponse à l’avertissement de la CPSC, Future Motion a dit dans un communiqué de presse du 16 novembre, les e-skateboards sont sûrs lorsque le cycliste suit “des pratiques de conduite sûres et de bon sens qui sont communes à tous les sports de glisse”. Il a déclaré dans le communiqué qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions de la CPSC.

“Future Motion a évalué un certain nombre de planches qui, selon le coureur, se sont soudainement arrêtées, et en aucun cas nous n’avons trouvé de problème technique sous-jacent avec la planche”, a déclaré la société. “Toutes ces planches ont fonctionné comme prévu et ont été testées sur de nombreux kilomètres sans aucun problème de performances.”

Les Onewheels fonctionnent en permettant au cycliste de s’équilibrer sur une planche avec une seule roue en son centre. Lorsqu’un cycliste se penche en avant, le e-skateboard prend de la vitesse. Certaines planches peuvent aller aussi vite que 16 à 19 miles par heure, selon Questions fréquemment posées sur Onewheel page. Les consommateurs ont signalé que le e-skateboard n’avait pas réussi à équilibrer le cycliste ou s’était brusquement arrêté en mouvement, a déclaré le CPSC.

Le fondateur de Future Motion, Kyle Doerksen, a déclaré jeudi qu’il n’y avait aucun défaut technique dans Onewheels et qu’il y avait des risques inhérents à d’autres véhicules, comme les VTT ou les VTT.

Doerksen a souligné l’importance de porter un casque et d’autres équipements de sécurité lors de l’utilisation d’un Onewheel et a déclaré que les quatre décès à Onewheel impliquaient un cycliste qui ne portait pas de casque. CNET n’a pas été en mesure de confirmer si les individus portaient des équipements de sécurité.

Lorsque les coureurs essaient d’aller trop vite sur le Onewheel, ils reçoivent un avertissement qui les encourage à ralentir, a déclaré Doerksen. Si le coureur “ignore et combat ces avertissements”, a-t-il dit, “vous pouvez pousser la planche trop fort, à quel point elle ne pourra peut-être plus vous équilibrer”.

Le message « Les Onewheels sont-ils sûrs ? » partie de la FAQ pointe vers un 2018 vidéo sur la fonction d’avertissement, connu sous le nom de refoulement. Les commentaires sous la vidéo suggèrent que certains utilisateurs ont été confus par la fonctionnalité. Une autre vidéo à propos de la fonctionnalité a été publiée le week-end dernier, le 12 novembre, mais la section Commentaires est désactivée.

À l’avenir, Future Motion travaillera “en collaboration” avec le CPSC sur les améliorations techniques de la sécurité, a déclaré Doerksen. “Nous allons travailler pour communiquer que ce produit fonctionne comme il est conçu et souligner également l’importance de rouler en toute sécurité et de porter un équipement de sécurité approprié”, a-t-il déclaré.