Future Hall of Famer rejoint LA

Le futur Hall of Famer Albert Pujols a une nouvelle maison, acceptant un contrat de ligue majeure avec les Dodgers de Los Angeles samedi, selon une personne au courant de la situation.

La personne s’est entretenue avec USA TODAY Sports sous couvert d’anonymat car l’équipe n’avait pas encore annoncé l’accord.

Pujols, 41 ans, a été désigné pour une affectation par les Los Angeles Angels plus tôt en mai et est devenu un agent libre après avoir autorisé les dérogations. Pujols était dans la dernière année d’un contrat de 10 ans qu’il a signé avec les Angels avant la saison 2012 et l’équipe est toujours sur le point de gagner son salaire de 30 millions de dollars en 2021 – tandis que les Dodgers ne paieront à Pujols qu’un minimum de ligue au prorata.

Les Dodgers, qui ne frappaient que 0,217 contre des lanceurs gauchers cette année, avaient cruellement besoin d’une aide au banc et Pujols a réussi trois circuits en 27 au bâton contre des gauchers avec un 0,878 OPS. Les recrues Sheldon Neuse et DJ Peters ont été les principaux frappeurs droitiers du banc des Dodgers.

Pujols a été informé qu’il ne serait pas un joueur de tous les jours, mais qu’il aurait du temps de jeu en tant que pinceur et joueur de premier but occasionnel. Les Dodgers pourraient déplacer le joueur de premier but Max Muncy au deuxième but les jours où Pujols joue en premier.

Pujols a frappé .198 avec cinq circuits en 24 matchs avec les Angels cette année et est cinquième de tous les temps avec 667 circuits en carrière.

Pujols a remporté les titres des World Series avec les Cardinals de Saint-Louis en 2006 et 2011.