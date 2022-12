Future Champions Novice Hurdle: Suprême favori Facile Vega toute la classe à Leopardstown | Nouvelles de la course

Willie Mullins a de nouveau fait l’éloge de Facile Vega après avoir vu son jeune star marquer sa classe sur le Future Champions Novice Hurdle à Leopardstown.

Artiste exceptionnel dans la sphère des pare-chocs la saison dernière avec des victoires au Dublin Racing Festival, au Cheltenham Festival et au Punchestown Festival, le garçon de cinq ans a fait une transition en douceur vers le jeu de saut à Fairyhouse plus tôt en décembre.

De retour au niveau de la première année, le fils de Walk In The Park et six fois l’héroïne du Cheltenham Festival, Quevega, était le favori 2-9 pour en faire six sur six et le résultat n’a jamais vraiment été mis en doute.

Après avoir initialement pris l’avantage sur Il Etait Temps, Facile Vega a presque sauté à l’arrière de son compagnon d’écurie au premier obstacle et a ensuite été autorisé à marcher devant.

Il Etait Temps s’est accroché et a tenté de lancer un nouveau défi depuis le virage à domicile, mais Facile Vega était aux commandes en passant le poteau avec quatre longueurs en main.

Ashroe Diamond est resté à l’arrière pour en faire un Mullins un-deux-trois. Lorsqu’on lui a demandé de donner à son jeune star une note sur 10, Mullins a déclaré: “Je devrais presque lui donner 11 et demi, je pense!

“Le plan A est évidemment sorti par la fenêtre après le premier obstacle. Heureusement, Il Etait Temps ne l’a pas fait tomber, Paul a dit qu’il en était très proche car il a absolument franchi l’obstacle.

“Ensuite, il n’avait plus d’avance et a dû faire sa propre course. Il l’a bien fait, il est devenu très libre au premier obstacle dans le dos et a fait quelques sauts. J’étais ravi de voir cela mais je savais qu’il pouvait ne continuez pas comme ça.

“Paul l’a récupéré, l’a mis dans un rythme plus lent et l’a fait mieux sauter. Il a dit qu’il courait toujours entre ses mains tout le long, mais il a finalement opté pour lui.

“Je pense qu’il va beaucoup apprendre aujourd’hui. La grande foule et tout le buzz avant la course elle-même, tout cela sera une aide pour lui à l’avenir.”

Facile Vega reste un favori des événements avec Betfair pour offrir à l’entraîneur champion une huitième victoire record dans le Supreme Novices ‘Hurdle au Festival de Cheltenham en mars.

Le Ballymore Novices’ Hurdle plus long est une option alternative, mais lorsqu’on lui a demandé s’il s’en tiendrait à deux milles, Mullins a ajouté : “Je ne chercherais rien d’autre.”