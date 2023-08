Futsal international: l’Inde fait face à une deuxième défaite consécutive alors que Bahreïn les domine 4-0 en amical

L’Inde a subi une défaite 0-4 contre Bahreïn lors de son deuxième match amical international de futsal au Khalifa Sports Hall à Isa Town, Bahreïn.

C’était un match très différent du précédent, car les deux équipes se sont créées un certain nombre d’occasions. Cependant, Bahreïn n’a mis que quatre minutes pour prendre l’avantage, lorsque le tir de Saleh Ahmed Mukhallaf de l’extérieur de la surface s’est faufilé dans la lucarne.

L’Inde cherchait à revenir dans le match, alors qu’Abhay Gurung effectuait une bonne course dans la zone de Bahreïn et tentait de voler une balle en profondeur dans le virage. Il a réussi à se connecter correctement mais a raté la cible de quelques centimètres.

Salman Maula Bukhsh a doublé la mise à la 15e minute lorsqu’il a coupé du gauche et a lacé le ballon dans la lucarne supérieure.

L’Inde est allée à l’assaut après avoir encaissé le deuxième but, pressant son homologue bahreïnite en haut du terrain. Cela a créé une certaine confusion dans les rangs de Bahreïn et l’Inde a réussi à créer un certain nombre d’occasions vers la fin de la première mi-temps.

Cassant sur le compteur, Gurung a grimpé à droite et a eu une fissure au but, mais c’était directement sur le gardien adverse. Nikhil Mali a également eu une opportunité similaire sur le comptoir lorsqu’il a été joué, mais il a renvoyé son effort.

La compétition était beaucoup plus équilibrée en seconde période, alors que l’Inde cherchait à retirer un but en arrière. Nikhil Mali a joué un rôle crucial dans l’attaque, orchestrant les attaques et jouant le ballon pour que ses coéquipiers aient une chance. Le Mali lui-même a eu une chance sur le but de Bahreïn à bout portant après avoir vendu un mannequin, mais il est allé loin.

Cependant, Bahreïn a mis le jeu hors de tout doute dans ce qui s’est avéré être une minute de folie pour l’Inde. Peu de temps après la reprise, à la 18e minute, Ammar Hasan Ali Myhad a marqué de loin, avant qu’un but contre son camp du Mali quelques secondes plus tard ne signifie que les hôtes menaient le match 4-0.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Joshuah Vaz, a fait fi de la prudence, amenant Kashinath Rathod au poste de gardien volant, alors que l’Inde cherchait ce premier but insaisissable dans le futsal international. Malgré de multiples occasions, cependant, l’attente de cet objectif se poursuit.

