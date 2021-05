Fusions de médias : qui est le prochain ?

La plus grande complication serait si Redstone est disposée à abandonner ou à diluer ses actions de contrôle de ViacomCBS. C’est ce que Malone a fait pour pousser Discovery et WarnerMedia ensemble, il y a donc maintenant un modèle.

Alors que ViacomCBS possède également un studio de cinéma, Paramount a été beaucoup moins présente au box-office qu’Universal ces dernières années. Parmi les studios de cinéma mondiaux, Paramount était sixième en termes de revenus au box-office en 2018 et 2019. Regrouper Paramount et Warner Bros. serait plus facile à vendre pour les problèmes antitrust.

La combinaison la plus logique serait WarnerMedia-Discovery et ViacomCBS.

Mais les désinvestissements qui pourraient avoir lieu pourraient être trop compliqués et inefficaces sur le plan fiscal pour que cette combinaison se produise. Les régulateurs pourraient ne pas autoriser CNN et MSNBC à être hébergés sous un même toit. Combiner Universal de Comcast et Warner Bros. de WarnerMedia — les 2e et 3e plus grands studios de cinéma par chiffre d’affaires au box-office en 2019 et 2018 , les dernières années complètes de sorties en salles – peuvent également être un non-starter.

C’est la vente la plus difficile. Disney n’a pas vraiment besoin Réseaux AMC. Il s’en sort parfaitement bien avec le contenu dont il dispose.

Mais avec la licence de Hulu, propriété de Disney, une grande partie de son contenu, il est vulnérable à la perte de certaines de ses émissions à succès. MGM, par exemple, fait « The Handmaid’s Tale ». Maintenant qu’Amazon a acquis MGM, on ne sait pas si la série restera sur Hulu une fois l’accord conclu.

Le propriétaire de « The Walking Dead », IFC Films et Sundance Now pourrait fournir un boost de contenu sur le thème des adultes à Hulu. Cela équilibrerait l’offre robuste pour les enfants sur Disney + et les sports sur ESPN +. AMC a prévu il comptera au moins 9 millions d’abonnés au streaming d’ici fin 2021 et 25 millions d’ici la fin de 2025. C’est loin des 41,6 millions actuels de Hulu ou des 103,6 millions de Disney +, mais c’est la preuve qu’il y a au moins un certain public pour la programmation.

Et tandis que le câble meurt lentement, il n’est pas encore mort, avec environ 85 millions de foyers américains toujours souscrivant à une certaine forme de télévision linéaire groupée.

ESPN de Disney reste la pierre angulaire du forfait traditionnel de télévision payante. Le regroupement des réseaux câblés d’AMC Networks avec ESPN protégerait les frais d’affiliation, car les fournisseurs de télévision payante ont toujours répugné à abandonner ESPN.

La famille Dolan contrôle les réseaux AMC. Les Dolan savent probablement depuis des années que les réseaux AMC sont à petite échelle et devraient se combiner avec un plus gros poisson médiatique. Si les Dolan ne veulent pas vendre, ils ne le feront pas. Mais AMC Networks est relativement petit avec une valorisation boursière de 2,2 milliards de dollars et une valeur d’entreprise d’environ 4 milliards de dollars. Disney pourrait facilement acheter la société en espèces.

Cependant, les acquisitions précédentes de Disney – Pixar, Marvel, Lucas Films – concernaient la propriété intellectuelle. AMC Networks possède-t-il suffisamment de propriété intellectuelle pour qu’un accord en vaille la peine pour les actionnaires ? Et cette propriété intellectuelle est-elle suffisamment adaptée aux familles pour s’intégrer aux activités de parc à thème de l’entreprise ?

C’est peut-être pourquoi un accord Disney-AMC n’a pas encore eu lieu.

Divulgation: NBCUniversal est la société mère de CNBC.

REGARDER: L’acquisition de MGM par Amazon apportera une valeur supplémentaire aux utilisateurs Prime: Mark Mahaney