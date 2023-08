Fusionner les outils physiques et numériques pour construire des chaînes d’approvisionnement résilientes

Traçabilité de la chaîne d’approvisionnement : Le producteur de produits frais Ocean Mist Farms encode les données de traçabilité, telles que l’équipe qui a sélectionné les produits, l’emplacement de la ferme et les méthodes d’emballage, en codes-barres sur les étiquettes des caisses pour améliorer la gestion des stocks et l’optimisation des commandes. Le producteur calcule que les codes-barres, les outils numériques et les normes de données lui permettent de gagner jusqu’à 35 % de temps par rapport à son ancien système.

Sécurité et assurance qualité : Le restaurateur de restauration rapide Subway s’appuie sur des codes-barres pour les données sur les produits, qui identifient les dates d’expiration des produits, les directives de péremption et les données de vente. La traçabilité signifie une gestion des stocks plus rapide et plus précise et réduit les erreurs humaines. Les normes de données et la technologie leur permettent d’appliquer rapidement des pratiques de sécurité pour protéger les consommateurs.

Amélioration de la posture de durabilité : Les consommateurs et les investisseurs veulent de plus en plus voir les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les entreprises peuvent instaurer la confiance en augmentant la disponibilité des données ESG, en assurant la responsabilité. Les données ESG phygitales peuvent inclure des éléments tels que l’origine du produit, les ingrédients, la biodégradabilité, les processus de production et la consommation d’énergie.

Consommateurs plus connectés : Lorsque les clients scannent les identifiants d’objets, ils établissent une connexion phygitale. Cela peut fournir aux clients des informations telles que la façon dont un article est fabriqué, les ingrédients ou l’origine géographique. Les clients sont intéressés : les données de McKinsey 2022 indiquent que les clients qui achètent en utilisant des méthodes omnicanales (une combinaison d’expériences physiques, numériques et autres) achètent 1,7 fois plus que les consommateurs qui ne le font pas, et ils dépensent également plus.

Construire pour le succès phygital

Selon Nuce-Hilton, les organisations peuvent bénéficier, en utilisant les normes, la technologie et les données, d’une exploitation plus large de leurs données. Elle suggère ce qui suit :

Déployez les bons outils technologiques : Les supports de données avancés contiennent une grande quantité d’informations, il est donc essentiel d’utiliser des outils d’analyse et des ressources informatiques appropriés pour analyser et convertir les données en informations commerciales. Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ces outils peuvent améliorer la gestion des stocks, rationaliser la logistique et soutenir la traçabilité et la durabilité.

Faites appel à l’IA pour la vitesse : Alors que les systèmes phygitaux facilitent la collecte de données sur les produits, des technologies innovantes telles que l’IA générative promettent de faire monter les enchères en accélérant les tâches, telles que la création de code et l’analyse des données de la chaîne d’approvisionnement pour détecter les anomalies et recommander des corrections.

Façonner le comportement autour des normes et de la collaboration : Les écosystèmes de chaîne d’approvisionnement de plus en plus complexes rendent la collaboration et la communication essentielles. « Vous pouvez déployer n’importe quelle technologie que vous voulez et l’appeler comme vous voulez, mais tant que les comportements associés entre les partenaires commerciaux ne changeront pas, vous ne réussirez pas », déclare Nuce-Hilton. Les processus et les structures de données sous-jacentes constituent un langage commun pour les partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

La résilience de la chaîne d’approvisionnement est nécessaire pour répondre aux demandes fluctuantes des consommateurs, répondre aux obstacles imprévus et satisfaire les objectifs ESG. L’environnement commercial d’aujourd’hui en fait un défi, dit Nuce-Hilton. « Mais nous pourrions changer cela si nous donnions aux organisations les moyens de prendre de meilleures décisions plus en amont dans la chaîne d’approvisionnement », dit-elle.

Ce contenu a été produit par Insights, la branche de contenu personnalisé de MIT Technology Review. Il n’a pas été rédigé par la rédaction de MIT Technology Review.