Fusion PGA Tour, DP World Tour, LIV Golf : comment l’Arabie saoudite est devenue un si grand acteur dans le monde du sport | Nouvelles du golf

Le gouverneur du PIF Yasir Al-Rumayyan (deuxième à droite du polo de la marine) est président de la nouvelle entité commerciale du golf

L’Arabie saoudite devient rapidement l’un des plus grands acteurs du sport mondial, la fusion étonnante de mardi dans le golf professionnel masculin étant sans doute son étape la plus importante à ce jour.

Après un an de division dans le monde du golf suite à la création de la série LIV Golf, mardi après-midi a vu l’annonce choc que la tournée soutenue par l’Arabie saoudite fusionnerait avec le PGA Tour et le DP World Tour pour créer une nouvelle entité commerciale pour « unifier le golf ».

Le Fonds d’investissement public saoudien (PIF), qui a financé l’émergence de LIV Golf, effectuera un investissement en capital dans l’entité combinée dans le cadre de l’accord « pour faciliter sa croissance et son succès ». Le gouverneur du PIF Yasir Al-Rumayyan a été nommé président de la nouvelle entité commerciale.

La fusion de PIF avec le PGA Tour et le DP World Tour fait suite à son rachat de Newcastle United en 2021, tandis que la Formule 1 organise un Grand Prix en Arabie saoudite depuis 2021 et que le pays est devenu un hôte régulier de cartons de boxe ces dernières années. .

Ici, Sky Sports examine comment l’Arabie saoudite a acquis une influence croissante dans le sport et ce qu’elle pourrait chercher à cibler ensuite.

Pourquoi l’Arabie saoudite investit-elle autant dans le sport ?

Le sport est un pilier clé du projet « Vision 2030 » de l’Arabie saoudite – un programme stratégique prévoyant des investissements dans de nombreux secteurs alors que l’Arabie saoudite cherche à diversifier son économie loin de ses réserves pétrolières limitées.

L’investissement dans le sport vise, selon ceux qui parlent au nom des Saoudiens, à encourager la participation populaire au sport chez les hommes et les femmes et à créer un environnement professionnel de niveau élite pour que les athlètes saoudiens, les équipes nationales et les clubs de tous les sports puissent prospérer.

Les détracteurs du régime affirment que le pays, sous la direction de son chef de facto, le prince héritier Mohammed ben Salmane, utilise le sport pour donner au pays une légitimité, pour « dégrader » efficacement sa réputation compte tenu d’une longue histoire de violations des droits de l’homme dans le royaume.

Le « sportswashing » concerne l’amélioration de la réputation d’un pays ou d’une organisation controversée en utilisant le parrainage sportif ou l’organisation d’événements.

Football – Newcastle, Ronaldo, prochaine Coupe du monde ?

Les fans de Newcastle célèbrent après qu’un consortium dirigé par l’Arabie saoudite ait achevé sa prise de contrôle du club en 2021

L’achat d’une participation de 80% dans Newcastle en 2021 par le PIF après une prise de contrôle prolongée reste l’intérêt saoudien le plus évident pour le football du point de vue du Royaume-Uni, mais ses ambitions ne se sont pas arrêtées là.

De gros investissements sont en cours pour amener certaines des plus grandes stars du monde en Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en janvier après avoir quitté Manchester United, et il a été nommé l’athlète le mieux payé au monde en 2023 par Forbes.

L’ancien coéquipier de Ronaldo au Real Madrid, Karim Benzema, a terminé son transfert à Al Ittihad mardi tandis que Lionel Messi était dans le viseur d’Al Hilal, bien que l’Argentin soit désormais prêt pour l’Inter Miami en MLS.

Al Nassr, Al Ittihad et Al Hilal seront majoritairement détenus par le PIF – avec Al Ahli – dans le cadre d’une enquête gouvernementale visant à privatiser la propriété du sport de haut niveau.

Le PIF a une valeur nette estimée à plus de 500 milliards de livres sterling.

Benzema devrait jouer pour Al Ittihad lors de la Coupe du monde des clubs de décembre qui se déroulera en Arabie saoudite – la première fois qu’il accueille un événement majeur de la FIFA. Ce tournoi qui mettra en vedette Manchester City s’il bat l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions samedi.

L’Arabie saoudite veut faire de sa Pro League l’une des premières ligues nationales au monde et est prête à continuer d’ajouter des noms de stars pour renforcer son profil et sa capacité à générer des revenus.

Karim Benzema a terminé son transfert à Al Ittihad mardi, rejoignant Cristiano Ronaldo dans la Pro League saoudienne

L’Arabie saoudite assurerait également le financement d’une nouvelle Super League en Afrique.

Et l’organisation d’une Coupe du monde est également dans le viseur de l’État du Golfe.

Une candidature ambitieuse pour le tournoi de 2030 était explorée par les Saoudiens – conjointement avec la Grèce et l’Égypte. En avril, le ministre égyptien des Sports a déclaré qu’il avait décidé de ne pas faire partie d’une candidature pour la Coupe du monde 2030, mais il est prévu que l’Arabie saoudite sera un candidat pour les éditions 2030 ou 2034.

F1 – Hôte du Grand Prix, sponsors majeurs et propriétaires en herbe ?

L’Arabie saoudite a accueilli trois Grands Prix depuis son entrée dans le calendrier de Formule 1 en 2021, le plus récemment en mars en tant que deuxième course de la saison 2023.

Le GP d’Arabie saoudite se déroule actuellement sur un circuit urbain à Djeddah, mais il est prévu que la course se déplace éventuellement sur un circuit spécialement conçu à Qaddiya.

Le contrat de l’Arabie saoudite avec la Formule 1 court au moins jusqu’en 2030.

En plus d’accueillir des courses, la société saoudienne Aramco est l’un des principaux sponsors « partenaires mondiaux » de la F1. La société a une image de marque sur la piste lors des courses et est également le sponsor en titre du Grand Prix de Grande-Bretagne de cet été.

Et il y a également eu des rapports selon lesquels l’Arabie saoudite voudrait acheter la Formule 1 elle-même. En janvier, Bloomberg a rapporté que le PIF avait exploré une offre de 20 milliards de dollars (16 milliards de livres sterling) en 2022 pour prendre le contrôle de la F1, mais les propriétaires actuels du sport, Liberty Media, n’étaient pas disposés à vendre.

La F1 n’a pas commenté ce rapport, bien que le ministre saoudien des sports l’ait qualifié de « pure spéculation ».

Golf – une place clé au sommet du jeu professionnel masculin

L’annonce de mardi concernant la fusion de LIV, du PGA Tour et du DP World Tour au niveau commercial est extrêmement importante, certains observateurs affirmant qu’il s’agissait presque d’une prise de contrôle de l’ensemble du sport par l’Arabie saoudite au niveau de l’élite.

Le PIF fournira le soutien financier initial de la nouvelle entité et aura le droit exclusif d’investir davantage, et un premier refus sur tout autre capital à investir.

L’argent que l’Arabie saoudite avait payé pour essayer de convaincre les meilleurs golfeurs du monde de rejoindre LIV figurait également dans la riche liste de Forbes, avec l’ancien n ° 1 mondial Dustin Johnson numéro six dans la liste et Phil Mickelson septième.

L’Arabie saoudite prend également de l’importance dans le football féminin, avec l’Aramco Team Series, soutenue par le PIF, qui comprend cinq événements sur le Ladies European Tour en plus de l’Aramco Saudi Ladies International.

Boxe – devenir un lieu de prédilection pour les promoteurs

L’Arabie saoudite est devenue un lieu de prédilection pour les promoteurs ces dernières années, Anthony Joshua y ayant combattu en 2019 et 2022 contre Andy Ruiz et Oleksandr Usyk respectivement.

Usyk, le champion du monde unifié des poids lourds WBA, IBF et WBO, a également signé avec Skill Challenge Entertainment – ​​la « première agence de sport et de divertissement entièrement intégrée » d’Arabie saoudite – plus tôt en juin.

L’Arabie saoudite a également accueilli le combat de Tommy Fury contre Jake Paul en février.

Courses hippiques – accueillir la course la plus riche du monde

La Saudi Cup est la course hippique la plus riche

L’Arabie saoudite a une histoire bien établie dans la course, comme beaucoup de pays du Moyen-Orient.

Le prince Khalid Abdullah, jusqu’à sa mort récente, possédait Dancing Brave et Frankel et son héritage se perpétue à travers l’élevage de Juddmonte.

Cependant, récemment, le pays a joué un rôle beaucoup plus important dans le sport avec l’introduction de la Coupe saoudienne, la course la plus riche du monde à 20 millions de dollars et cette réunion en février devrait se renforcer.

Autres sports – tentatives d’incursion dans le tennis et devenir hôtes pour la première fois

L’Arabie saoudite a tenté à plusieurs reprises de se lancer dans le tennis. Il a d’abord accueilli un tournoi d’exhibition – la Diriyah Tennis Cup – en 2019 et il est revenu l’année dernière et a présenté le n ° 1 britannique Cameron Norrie.

Et l’agent d’Andy Murray a révélé que le triple vainqueur du Grand Chelem avait refusé des frais d’apparition à sept chiffres pour jouer dans un match d’exhibition en Arabie saoudite en raison de préoccupations concernant le bilan du pays en matière de droits de l’homme.

Novak Djokovic et Rafael Nadal devaient participer à un événement d’exhibition en Arabie saoudite en 2018, mais il a été annulé en raison de la blessure de l’Espagnol. Roger Federer avait déjà rejeté une offre de participation.

Les Saoudiens ont également manifesté leur intérêt pour l’organisation d’un événement WTA Tour, bien que cela ne se soit pas encore concrétisé.

Pendant ce temps, un accord avait été conclu pour que Riyad organise un événement World Snooker Tour en octobre 2020 avec un pot de 2,5 millions de livres sterling avant que la pandémie de Covid-19 ne détruise ces plans.

Et en 2029, l’Arabie saoudite accueillera pour la première fois les Jeux asiatiques d’hiver.