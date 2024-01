Fusion Entertainment signe Keith Kupferer, la star de “Ghostlight”

Fusion Entertainment a signé Keith Kupferer, l’acteur vétéran de théâtre et de cinéma dont le nouveau film “Ghostlight” est présenté cette semaine au Festival du film de Sundance. Kupferer a également récemment joué un rôle récurrent dans la nouvelle série MGM+ « Empereur d’Ocean Park » de John Wells, actuellement en production à Chicago. La série à suspense est basée sur le roman à succès de Stephen L. Carter.

“Ghostlight” est centré sur Dan (Kupferer), un ouvrier du bâtiment mélancolique d’âge moyen, qui vit une tragédie familiale. Coupé de son épouse dévouée, Sharon (Tara Mallen), et de sa fille talentueuse mais troublée, Daisy (Katherine Mallen Kupferer), Dan trouve du réconfort dans une production théâtrale locale de « Roméo et Juliette » mettant en vedette une compagnie d’acteurs amateurs. “Ghostlight” est réalisé par Kelly O’Sullivan et Alex Thompson, qui sont également clients de Fusion Entertainment.)

Kupferer continuera également à être remplacé par le Grey Talent Group.

Artiste de scène chevronné, Kupferer a créé le rôle d’Erik Blake dans la production originale du Chicago American Theatre de « The Humans » avant son transfert à Broadway. Il s’est produit dans des théâtres aussi prestigieux que Steppenwolf, The Goodman et Chicago Shakespeare Theatre, et a fondé avec son épouse Tara Mallen Kupferer le Rivendell Theatre Ensemble, une compagnie de théâtre de Chicago qui se consacre à l’amélioration de la vie des femmes grâce au pouvoir du théâtre.

D’autres crédits théâtraux notables incluent « God Of Carnage », « Sweat », « Passion Play » (Goodman Theatre) ; « La Mouette », « Le Grand Bond », « Les bonnes personnes » (Steppenwolf Theatre) ; « Approprié » (première mondiale/ Victory Gardens Theatre).

À la télévision, Kupferer a joué dans « Better Call Saul » d’AMC, « The Chi » et « Shameless » de Showtime, « South Side » de Comedy Central et « Chicago PD » de NBC.

Au cinéma, il a joué dans « Widows », « The Dark Knight », « The Dilemma », « Stranger Than Fiction », « Road to Perdition » et « Fred Klaus ».

“La performance remarquable de Keith dans ‘Ghostlight’ n’est rien de moins qu’une révélation”, ont déclaré Adam Kersh et Chris Evans, co-fondateurs de Fusion. “Nous sommes ravis d’accueillir cet acteur vétéran dans la famille Fusion et nous sommes impatients de présenter au monde l’un des meilleurs acteurs de Chicago.”

Fusion Entertainment est également à Sundance avec sa première production cinématographique, « Between the Temples ». La comédie est une coproduction avec Ley Line Entertainment et met en vedette Carol Kane et Jason Schwartzman.