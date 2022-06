Fusion Energy Advance saluée par une start-up de Seattle

Brian Nelson, ingénieur nucléaire à la retraite de l’Université de Washington et directeur de la technologie de Zap Energy, a déclaré que la société avait réussi à injecter du plasma dans un nouveau cœur de réacteur expérimental plus puissant. Elle achève actuellement une alimentation électrique conçue pour fournir suffisamment d’énergie pour permettre à l’entreprise de prouver qu’il est possible de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

Si leur système s’avère réalisable, selon les chercheurs de Zap, il sera des ordres de grandeur moins cher que les systèmes concurrents basés sur le confinement des aimants et des lasers. Il devrait coûter à peu près le même prix que l’énergie nucléaire traditionnelle.

Les chercheurs qui ont tenté la conception Z-pinch ont trouvé impossible de stabiliser le plasma et ont abandonné l’idée en faveur de l’approche magnétique, connue sous le nom de réacteur Tokamak.

Les progrès réalisés dans la stabilisation du champ magnétique généré par le flux de plasma réalisé par les physiciens de l’Université de Washington ont conduit le groupe à créer Zap Energy en 2017. La société a levé plus de 160 millions de dollars, y compris une série d’investissements de Chevron.

Selon la Fusion Industry Association, les récentes avancées techniques dans les combustibles de fusion et les aimants avancés ont entraîné une forte augmentation des investissements privés. Il existe 35 entreprises de fusion dans le monde et le financement privé a dépassé les 4 milliards de dollars, y compris de la part d’investisseurs technologiques bien connus comme Sam Altman, Jeff Bezos, John Doerr, Bill Gates et Chris Sacca. M. Gates et M. Sacca ont investi dans le dernier cycle de financement de Zap.

Mais il y a encore des sceptiques virulents qui soutiennent que les progrès dans la recherche sur l’énergie de fusion sont en grande partie un mirage et que les investissements récents ne se traduiront probablement pas de sitôt par des systèmes de fusion commerciaux.