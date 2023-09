Fusion des services d’incendie et événement dans un cimetière discuté à Toronto | Actualités, Sports, Emplois

TORONTO — Le Conseil de Toronto a convenu lundi d’aller de l’avant avec les projets de fusion des services d’incendie desservant la ville et le canton de Knox et en a appris davantage sur les projets du groupe Hike Toronto d’organiser un événement d’Halloween près du cimetière Union de Toronto.

Le chef des pompiers de la ville, Bill Scheel, a déclaré que son service, ces derniers mois, avait répondu à de nombreux appels dans le canton de Knox, une zone en grande partie rurale au nord-ouest de la ville, alors que le nombre de ses pompiers diminuait.

Scheel a déclaré que même si le service d’incendie volontaire de Knoxville ne compte qu’une poignée de membres actifs, ils ont fidèlement aidé la ville avec ses propres appels.

« Nous nous tonifions tous ensemble » dit-il, ajoutant : « Je pense que (la fusion) est bonne pour eux, bonne pour nous. »

Scheel a déclaré que la ville ne pouvait pas acquérir de bâtiments et de propriétés en dehors de ses frontières. Les plans prévoient donc que la caserne de pompiers de Knoxville soit transférée à la division des bénévoles de la ville.

Constituée en tant qu’entité distincte, la division suit les politiques établies pour le département municipal, a souligné le président du conseil, Frank McEwen.

Scheel a déclaré que tous les équipements de la station appartiendraient au département de la ville tandis qu’un poste distinct serait établi dans le budget du département de la ville pour les fonds collectés via un prélèvement municipal aidant le département à garantir qu’ils sont utilisés pour sa zone de service.

Le prélèvement rapporte environ 125 000 $ par an.

Le maire John Parker a déclaré que la fusion était discutée par les représentants des deux départements depuis environ un an, et il a remercié l’avocat Mike Calabria pour ses efforts dans ce partenariat inhabituel.

Il a été noté que l’avocat Chris Haught a représenté le département du canton de Knox et que le pompier de Toronto Ryan Boyd était également responsable des démarches qui ont contribué à rendre possible la fusion proposée.

Scheel a présenté un contrat provisoire de trois ans pour examen par le conseil, tout en soulignant qu’il était prévu de prévoir une clause de retrait pour la protection de l’un ou l’autre département.

Mais lui et d’autres étaient positifs quant au partenariat proposé.

Scheel a déclaré que le chef des pompiers de Knoxville, Jesse Reynolds, avait comparé cela à un mariage et qu’il était d’accord.

Lance Winstel, président des pompiers volontaires de Toronto, a déclaré au conseil : « Honnêtement, je pense que cette fusion est une bonne chose. Cela a mis du temps à venir.

Un contrat finalisé devrait être soumis au conseil le mois prochain.

Dans le même ordre d’idées, McEwen a indiqué que le service municipal devra bientôt réfléchir au remplacement de son camion-pompe.

Scheel est d’accord, affirmant que cela peut prendre trois à quatre ans pour obtenir un nouveau camion, ajoutant que les prix de ces véhicules ont considérablement augmenté.

Il a déclaré que le camion-pompe actuel, vieux de 24 ans, coûtait environ 229 000 dollars, tandis qu’un nouveau camion-pompe coûtait en moyenne environ 1,4 million de dollars.

Le Conseil a également entendu J. David Core de Hike Toronto, un groupe de bénévoles travaillant avec le maire pour aménager des sentiers pédestres près du cimetière Union de Toronto.

Core est venu à la demande du conseil pour clarifier les plans d’un événement d’Halloween là-bas.

Il a déclaré qu’il y avait eu des malentendus sur les plans du groupe, qui n’incluaient pas une attraction semblable à une maison fantôme au milieu des tombes, qui sont entretenues par la ville.

Core et Parker ont déclaré qu’à la place, le sentier Periwinkle le long du cimetière serait décoré pour Halloween, tandis qu’une navette utilisée à la foire du comté de Jefferson emmènerait les visiteurs le long d’un chemin où des acteurs costumés partageraient les histoires d’anciens résidents.

Core a déclaré que Carolyn Walker de la Société historique de Toronto avait été recrutée pour écrire leurs scénarios, après avoir effectué une tâche similaire pour la Ghost Walk organisée par le groupe il y a quelques années.

Le conseiller du premier quartier, Bob Bertram, a déclaré qu’il avait entendu parler d’autres événements organisés à proximité d’autres cimetières et qu’il avait constaté qu’ils avaient eu beaucoup de succès, même si certains les trouvaient irrespectueux envers le défunt.

Core a déclaré que l’événement n’aurait pas lieu à proximité de tombes et que les récits impliqueraient d’anciens résidents décédés depuis longtemps et dont les histoires ont été partagées dans le passé.

Parker a déclaré que le ton de l’événement est susceptible d’attirer une foule plus âgée, et des plans ont été élaborés pour proposer des promenades jusqu’au cimetière depuis un parking de la ville.

Core a déclaré que les plans prévoient que l’événement se tiendra à quatre dates plus tard ce mois-ci, avec des détails qui seront annoncés et des réservations prises en ligne pour éviter qu’une file de visiteurs ne se forme là-bas.

Il a déclaré qu’à l’exception peut-être de la vente de chemises pour récolter des fonds pour le sentier, les profits iront à l’entretien du cimetière, que la ville a acquis l’année dernière.

Dans d’autres affaires :

≤ Bill Lucas, président de la commission de planification et de zonage de la ville, a déclaré que lui et McEwen avaient examiné le Code international d’entretien des propriétés de 2015 et étaient convenus que pour que son adoption soit efficace, un employé de la ville devra être chargé de le faire appliquer.

Le mois dernier, le conseil a accepté d’adopter le code, affirmant qu’il établirait des normes pour l’entretien des structures et des propriétés et les aiderait à agir contre les résidents dont le non-respect a entraîné des nuisances publiques.

Lucas a déclaré qu’en raison de ses antécédents et de ses connaissances, Scheel avait été retenu pour cette tâche.

Mais Parker a suggéré que certains propriétaires pourraient réagir négativement à un agent chargé de l’application du code, ce qui rendrait nécessaire la désignation d’un policier armé.

Il a également été suggéré de jumeler le chef des pompiers et un officier.

Le maire a accepté de travailler avec les chefs des pompiers et de la police pour déterminer si des subventions pourraient être disponibles pour le poste.

≤ Lucas a annoncé qu’une audience publique sur un projet de parc à planche à roulettes aura lieu lors de la prochaine réunion de la commission d’urbanisme et de zonage à 11 h le 10 octobre à l’édifice municipal.

Le propriétaire d’une entreprise locale, AJ Hunt, a proposé de développer le parc sur l’ancien site du terrain de jeu de l’école Lincoln sur North Fourth Street en utilisant des dons locaux, puis d’en faire don à la ville.

Mais le terrain se trouve dans un quartier résidentiel, donc les commentaires doivent être acceptés par les voisins.

≤ Le Conseil a accepté un contrat de trois ans négocié par Parker avec environ 20 employés municipaux membres de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités. Les employés, qui incluent le personnel non employé dans les services d’urgence de la ville, recevront une augmentation de 3 pour cent pour chacune des trois années, comme cela a été approuvé pour la police de la ville et les pompiers rémunérés plus tôt cette année.

≤ Le Conseil a fixé les heures d’ouverture entre 17 h et 19 h le 28 octobre à la demande du maire de Steubenville, Jerry Barilla, qui a demandé aux communautés de la région d’adopter les mêmes heures.

McEwen a déclaré que les résidents qui envisagent de distribuer des friandises devraient allumer leurs lumières.

Parker a déclaré que le groupe Focus à Toronto avait prévu un défilé d’Halloween à 15 h 30 ce jour-là, dont les détails seront annoncés.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception