Fusillades de masse en Californie: les suspects plus âgés défient le profil typique

Les hommes armés dans les deux fusillades récentes à Monterey Park et à Half Moon Bay, en Californie, avaient un profil inhabituel par rapport à la plupart des auteurs de crimes violents : ils étaient tous deux des personnes âgées.

Le tireur de Monterey Park, qui a tué 11 personnes et en a blessé neuf avant de se tuer par balle, avait 72 ans. Le tireur de Half Moon Bay, qui a tué sept personnes avant d’être arrêté dans ce que la police a qualifié d’acte de violence au travail, a 66 ans.

Les tireurs de masse de cet âge sont rares, en particulier ceux qui n’ont pas de casier judiciaire, comme ce fut le cas avec le tireur de Half Moon Bay. (Le tireur de Monterey Park a été arrêté une fois en 1990 pour possession illégale d’une arme à feu.) Selon les données de l’Institut national de la justice, les tireurs de masse entre 1966 et 2021 avaient en moyenne 34 ans, et ceux de plus de 60 ans représentaient un peu plus de 3 % de toutes les fusillades de masse, qui sont définies comme des fusillades au cours desquelles quatre personnes ou plus sont tuées.

La notion que les gens « vieillissent hors du crime » est l’un des phénomènes les mieux documentés dans le domaine de la criminologie. Les fusillades en Californie doivent être considérées comme des exceptions à ce principe, et non comme des exemples invalidants, selon Ashley Nellis, codirectrice de la recherche pour le Sentencing Project, qui plaide pour une réforme de la justice pénale.

« La prévisibilité de l’âge est probablement le point de données le plus fiable que nous ayons sur les personnes qui commettent des crimes violents. Les jeunes sont juste beaucoup plus susceptibles, et par extension, les personnes âgées sont beaucoup moins susceptibles de commettre des crimes », a déclaré Nellis. “C’est certainement une mise en garde pour quiconque se précipiterait pour élaborer une politique basée sur ces deux événements.”

La recherche a montré à plusieurs reprises que l’activité criminelle augmente tout au long de l’adolescence, atteint son point culminant à 17 ans, le plus vieux qu’une personne peut être accusée d’un crime juvénile, et diminue par la suite tout au long de la vie. Les crimes contre les biens culminent à un âge légèrement plus jeune que les crimes violents. Mais même les délinquants chroniques seraient statistiquement susceptibles d’arrêter de commettre des crimes vers l’âge de 40 ans, a déclaré Nellis.

Il y a beaucoup de théories pour expliquer pourquoi cela pourrait être. Les étapes typiques associées au vieillissement, comme l’obtention d’un diplôme ou le mariage, peuvent mettre les gens sur une trajectoire qui s’éloigne de la criminalité. Le développement du cerveau n’est pas complet avant le milieu de la vingtaine, ce qui entrave la prise de décision qui pourrait conduire à la criminalité et à des comportements à risque. Les jeunes ont moins de sécurité financière et les personnes en situation de pauvreté sont plus susceptibles de commettre des crimes. Certains crimes peuvent être exigeants physiquement et les personnes âgées n’ont peut-être pas la force de les commettre.

Mais les deux hommes armés impliqués dans la fusillade en Californie défient l’archétype du criminel violent, et leurs motivations ne sont toujours pas tout à fait claires. Les enquêteurs ont déclaré que le tireur de Monterey Park fréquentait le studio de danse où il avait tué ses victimes et que le tireur de Half Moon Bay, qui vivait et travaillait comme conducteur de chariot élévateur dans une champignonnière, était en colère contre les collègues qu’il avait abattus. Auparavant, il y avait eu des tireurs de masse âgés de 70 ans, dont un homme armé qui avait ouvert le feu sur une église à Vestavia Hills, en Alabama, et tué trois personnes en juin dernier.

Bien que l’âge puisse parfois influencer la décision d’imposer une peine moins sévère aux jeunes contrevenants, l’âge avancé du tireur de Half Moon Bay n’aura aucune incidence sur la durée de sa peine, comme c’est la pratique courante aux États-Unis.

Il sera inculpé de sept chefs de meurtre et d’un chef de tentative de meurtre, avec une allégation de circonstance particulière de meurtres multiples et des améliorations de la peine pour chaque chef d’accusation en raison de son utilisation d’une arme à feu, a annoncé mercredi le procureur du comté de San Mateo. S’il est reconnu coupable de ces accusations, il pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. (Il ne risquera pas la peine de mort, étant donné que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, un démocrate, a imposé un moratoire sur les exécutions dans l’État en 2019.)

Les condamnations à perpétuité sans libération conditionnelle sont devenues de plus en plus courantes aux États-Unis au cours des dernières décennies. Mais Nellis soutient que l’âge des délinquants plus âgés comme le tireur de Half Moon Bay devrait être considéré comme un facteur atténuant lors de la prise de décisions en matière de condamnation – d’autant plus que l’utilisation de la clémence de l’exécutif pour les libérer plus tôt est devenue inexistante, comme elle l’écrit dans un rapport de 2022.

“Quel que soit son âge, quelqu’un qui commet un acte de violence comme celui-ci est susceptible d’être réhabilité, d’être réformé, d’être prêt à réintégrer la société dans les 10 ans”, a-t-elle déclaré.

La récidive est peu probable chez les personnes âgées, selon les données de la US Sentencing Commission, et les garder en prison a un coût élevé pour les contribuables, ce qui inclut les factures de soins de santé qui gonflent à la fin de la vie. Il est difficile de dire à quel point ceux qui décideront du sort du suspect de Half Moon Bay tiendront compte de ces données ; sa mise en accusation initiale est mercredi.