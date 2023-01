Fusillades de masse en Californie: les Américains d’origine asiatique aux prises avec une tragédie consécutive

Deux récentes fusillades de masse ont secoué les communautés américaines d’origine asiatique en Californie – et dans le reste du pays.

Les fusillades, qui comprenaient toutes deux des victimes et des auteurs asiatiques américains, ont été choquantes et dévastatrices pour une communauté qui est toujours aux prises avec la violence que nombre de ses membres ont subie pendant la pandémie.

“Ces deux tragédies particulières ont bouleversé et déclenché beaucoup d’Américains d’origine asiatique”, déclare James Zarsadiaz, professeur à l’Université de San Francisco, qui a beaucoup écrit sur l’histoire de Monterey Park, où l’une des fusillades a eu lieu. “Cela a été vraiment difficile de traiter tout cela … parce que pour [many] Américains d’origine asiatique, ces dernières années, cela a été une tragédie consécutive.

Les fusillades se sont produites à quelques jours d’intervalle la semaine dernière. À Monterey Park, en Californie – une banlieue près de Los Angeles – un Américain d’origine asiatique de 72 ans a tué 11 personnes, toutes d’origine asiatique, dans un studio de danse local samedi; il en a également blessé neuf autres. La police n’a pas encore identifié le motif de la fusillade, bien qu’elle enquête sur les relations personnelles que le tireur avait avec les clients du studio.

À Half Moon Bay – une ville balnéaire au sud de San Francisco – un Américain d’origine asiatique de 66 ans a tué lundi 7 personnes, dont des ouvriers agricoles chinois et latinos. Le suspect travaillait aux côtés de certaines des victimes dans une champignonnière à Half Moon Bay et travaillait auparavant dans une deuxième ferme qui employait d’autres victimes. La police considère l’attaque comme un incident potentiel de “violence au travail”, bien que l’enquête soit toujours en cours. Dans les deux cas, plus d’informations sur les victimes ainsi que sur les motivations des suspects sont toujours en cours de publication.

Les deux fusillades ont eu lieu alors que les vacances du Nouvel An lunaire, une période qui est généralement une occasion joyeuse de célébrer avec des amis et la famille, commençaient à peine. Les militants communautaires notent que les fusillades n’ont fait qu’aggraver les traumatismes passés, exploitant les craintes existantes concernant la violence anti-asiatique et soulevant des inquiétudes concernant le contrôle des armes à feu et la santé mentale. Ces fusillades font suite à des attaques anti-asiatiques qui ont bondi ces dernières années alors que les Américains d’origine asiatique étaient les boucs émissaires de la propagation du coronavirus. Entre mars 2020 et mars 2022, le groupe de défense Stop AAPI Hate a reçu des rapports sur près de 11 000 incidents anti-asiatiques, notamment des violences physiques, des violences verbales et des dommages matériels.

“J’ai l’impression que c’est juste un assaut de violence, comme l’un après l’autre. Nous venons de vivre une série de tempêtes », explique Chrissy Lau, professeur d’histoire à la California State University Monterey Bay, spécialisée dans les études asiatiques américaines.

Les fusillades en Californie ont été une terrible “série de tempêtes”

Les fusillades ont ajouté à la douleur et à l’anxiété que les Américains d’origine asiatique ont vécues ces dernières années, disent les militants.

“Vraiment, c’est, vous savez, les empiler les uns sur les autres”, déclare Manjusha Kulkarni, cofondatrice de Stop AAPI Hate, une organisation dédiée au suivi de la violence et du harcèlement anti-asiatiques. “Chaque incident devient un autre où la communauté est sous le choc.”

Pour certains, les premières nouvelles de la fusillade de Monterey Park ont ​​fait craindre une autre attaque raciste contre les Américains d’origine asiatique similaire à la violence qui a augmenté pendant la pandémie. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation des crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique, blâmant le groupe pour la pandémie. Et alors que les politiciens se sont penchés sur une rhétorique anti-chinoise plus incendiaire, les experts craignent que de telles déclarations puissent également enflammer le sentiment et les actions xénophobes.

“Il y a toujours ce sentiment d’être pris pour cible et d’avoir peur quand nous entendons parler d’une fusillade comme celle-ci”, a déclaré à l’Associated Press Connie Chung Joe, directrice exécutive de Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles.

Cette peur a été exacerbée par les attaques anti-asiatiques précédentes, notamment l’attaque au couteau d’une famille asiatique en 2020 dans un parking du Midland, au Texas, du Sam’s Club et une fusillade de masse en 2021 dans plusieurs spas de la région d’Atlanta qui a tué huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique. Cependant, alors que de plus amples informations ont été annoncées, la révélation que les suspects des deux fusillades récentes sont des hommes américains d’origine asiatique plus âgés a suscité sa propre tristesse et réflexion. Compte tenu des informations limitées sur les motifs de ces attaques, de nombreux membres de la communauté asiatique américaine essaient toujours de comprendre à la fois les causes qui les sous-tendent et certaines des similitudes entre les tireurs.

“C’est de mon peuple et contre mon peuple, donc c’est très triste”, déclare Min Zhou, professeur de sociologie et d’études asiatiques américaines à UCLA.

“Il a choisi de faire du mal à ses compatriotes américains d’origine asiatique, donc je pense que c’est un peu comme ce niveau supplémentaire de blessure”, ajoute Kulkarni, du tireur de Monterey Park.

Les fusillades ont ébranlé le sentiment de sécurité des gens dans les deux endroits. Historiquement, Monterey Park a été une “enclave américaine d’origine asiatique dynamique”, explique Kulkarni, et “l’une des premières banlieues des États-Unis à avoir une majorité asiatique”, selon Zarsadiaz. Depuis les années 1970, Monterey Park s’est imposé comme un «quartier chinois de banlieue» et est devenu un centre central de la classe moyenne de restaurants asiatiques américains, de centres commerciaux et de lieux de rassemblement.

“Je vais au dim sum à Monterey Park, je joue au volley-ball à Monterey Park, je fais mes courses alimentaires à Monterey Park”, explique Lau, qui a grandi dans la vallée de San Gabriel, où se trouve la banlieue.

“Monterey Park, vous savez, a une grande valeur culturelle pour beaucoup d’Américains d’origine asiatique, car, encore une fois, cela reflète l’endroit où beaucoup d’entre nous vivent, ou du moins beaucoup d’entre nous ont grandi”, déclare Zarsadiaz.

La violence dans un espace historiquement sûr pour les Américains d’origine asiatique a inspiré à la fois un immense chagrin et une solidarité. “Cette peur est toujours là quand vous avez un incident et une expérience aussi dévastateurs”, dit Zhou, qui a déclaré que les beaux-parents de son fils fréquentaient le studio de danse où la fusillade s’est produite.

Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a publié les noms des victimes de la fusillade de Monterey Park, et ils incluent Xiujuan Yu, 57 ans; Hongying Jian, 62 ans; Lilian Li, 63 ans; Mymy Nhan, 65 ans ; Muoi Dai Ung, 67 ans; Diana Man Ling Tom, 70 ans; Wen-Tau Yu, 64 ans; Valentino Marcos Alvero, 68 ans ; Ming Wei Ma, 72 ans ; Yu-Lun Kao, 72 ans ; et Chia Ling Yau, 76 ans. Beaucoup étaient des Américains d’origine asiatique plus âgés qui fréquentaient le studio et appréciaient la danse de salon.

À Half Moon Bay, le tireur a ciblé des ouvriers agricoles de deux fermes de champignons, dont des ouvriers chinois et latinos, alimentant les craintes d’une communauté déjà vulnérable.

Actuellement, il y a 2 500 à 3 000 ouvriers agricoles qui travaillent dans et autour de Half Moon Bay, une ville balnéaire du nord de la Californie, selon le Los Angeles Times. Il s’agit notamment des travailleurs migrants et des résidents de longue durée, des personnes d’origine asiatique et latino-américaine et de certains immigrants sans papiers. Historiquement, les Américains d’origine asiatique, y compris les travailleurs chinois, japonais et philippins, ont constitué une part substantielle de la main-d’œuvre agricole californienne, bien que leur nombre ait diminué depuis 1965, lorsque la politique américaine a entraîné l’afflux d’un plus grand nombre d’immigrants asiatiques dans d’autres professions.

Le vice-maire de Half Moon Bay, Joaquin Jimenez, a déclaré que certains travailleurs agricoles avaient peur de retourner au travail à la suite de cette horrible attaque, qui a eu lieu là où de nombreux travailleurs vivaient et dont des enfants revenaient de l’école.

« Il est important d’humaniser qui sont ces travailleurs agricoles : ce sont des mères, des pères et des oncles », a déclaré Belinda Hernandez-Arriaga, directrice exécutive d’ALAS, une organisation à but non lucratif de Half Moon Bay dédiée à la défense des travailleurs latinos, au San Francisco Chronicle. Les travailleurs agricoles sont depuis longtemps confrontés à des conditions de travail difficiles dans l’État, notamment des bas salaires, des logements surpeuplés et l’exploitation sur le lieu de travail. Maintenant, à ces inquiétudes s’ajoute la crainte de violences mortelles au travail.

Les informations sur les victimes de Half Moon Bay ne sont pas encore entièrement disponibles, bien que les noms de six des sept victimes aient été publiés par le bureau du coroner du comté de San Mateo. Il s’agit de Zhi Shen Liu, 73 ans ; Qi Zhong Cheng, 66 ans; Marciano Jimenez Martinez, 50 ans; Ye Tao Bing, 43 ans; Ai Xiang Zhang, 74 ans; et Jing Zhi Lu, 64 ans.

Les fusillades ont suscité des appels à un changement de politique

Une vague de soutien aux victimes et des appels à des changements de politique ont suivi la fusillade. Les membres des communautés de Monterey Park et de Half Moon Bay répondent par une aide mutuelle et un soutien financier aux victimes et à leurs familles.

« Pour nous, l’accent est mis sur ce que nous pouvons faire pour les victimes, les survivants, leurs familles et les membres de la communauté », déclare Kulkarni. Le LA Times a compilé une liste de campagnes de collecte de fonds pour aider les victimes de la fusillade de Monterey Park, et le San Jose Mercury News a également compilé une liste pour aider les victimes de la fusillade de Half Moon Bay.

Au-delà de l’aide axée sur les victimes, les experts et les organisateurs demandent également des lois plus strictes sur les armes à feu, davantage de ressources en santé mentale pour les personnes vieillissantes et un examen plus approfondi de la violence domestique au sein de la communauté américaine d’origine asiatique. Dans les deux cas, les tireurs étaient des hommes américains d’origine asiatique plus âgés, et dans le cas de l’attaque de Half Moon Bay, le tireur avait déjà reçu une ordonnance d’interdiction temporaire pour violence contre un colocataire.

Les profils d’âge similaires des deux tireurs ont conduit à des appels à davantage d’investissements dans la santé mentale et les ressources économiques pour les aînés américains d’origine asiatique, un groupe qui fait souvent face à des lacunes dans ces services en raison de la stigmatisation, d’un manque de maîtrise culturelle parmi les médecins et des barrières linguistiques.

“Je pense que le consensus général est que beaucoup d’Américains d’origine asiatique, en particulier les Américains d’origine asiatique plus âgés, n’ont pas le langage ou les outils … pour résoudre les problèmes de santé mentale”, déclare Zarsadiaz.

Les défenseurs et les législateurs ont également intensifié leurs pressions pour des mesures de contrôle des armes à feu plus robustes à la suite des deux fusillades, notamment en soutenant une interdiction fédérale des armes d’assaut qui a été bloquée au Congrès. Dans le passé, les Américains d’origine asiatique ont fortement soutenu des mesures de contrôle des armes à feu robustes – avec 77% les soutenant dans une enquête AAPI Data 2022 – un plaidoyer qui est sur le point de se poursuivre à la suite de ces tragédies.

“C’est un gros problème de violence armée”, déclare Zhou. “Et la violence n’est pas seulement propre à un groupe particulier, donc cela doit être abordé à tous les niveaux.”