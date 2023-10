Le suspect de la fusillade de masse, Robert Card, pourrait être enfermé dans une ferme familiale à Bowdoin, dans le Maine, à plusieurs kilomètres de l’endroit où il aurait perpétré un massacre mercredi soir.

Le FBI et la police de l’État du Maine surveillent la propriété depuis l’après-midi sans apporter de précisions sur la situation.

Après des années de fusillades massives, les États-Unis tentent toujours de comprendre la violence armée. Pourquoi? En savoir plus

Avec les médias du monde entier campés dans une prairie et obligés d’éteindre les lumières de leur télévision, avec des hélicoptères et des drones survolant la scène, la scène a pris la qualité d’un conte primal de monstre dans le village de la Nouvelle-Angleterre, sur fond de de chagrin et de colère suite au meurtre de 18 personnes et aux blessures de 13 autres, dont trois grièvement.

Sur 30 km autour de Lewiston, dans le Maine, les magasins ont été fermés et les résidents sont pour la plupart restés à l’intérieur sous des ordres incohérents d’abri sur place.

Les forces de l’ordre n’ont pas précisé si elles avaient pris contact avec Card ou s’il se trouvait effectivement à la ferme. À un moment donné, la police a quitté les lieux pendant près de deux heures avant de revenir avec davantage d’équipement tactique.

“Il y a une chance qu’il soit ici”, a déclaré un shérif local, qui a refusé de donner davantage de détails.

Les autorités avaient exhorté les habitants des deux villes et des zones environnantes à s’abriter sur place alors qu’une chasse à l’homme multiétatique impliquant des centaines de forces de l’ordre continuait à fouiller les forêts, les cours d’eau et les petites villes.

La voiture de Card a été retrouvée près d’une rampe de mise à l’eau. La garde côtière fouillait la rivière Kennebec, mais les autorités n’ont pas voulu dire si elles soupçonnaient qu’il s’était échappé par l’eau.

Une note aurait été trouvée au domicile du suspect au cours d’une perquisition, selon de hauts responsables de l’application des lois s’adressant à NBC New York, qui ont déclaré qu’elle était à l’étude pour déterminer comment elle pourrait orienter l’enquête.

« C’est quelqu’un qu’il ne faut pas approcher. C’est quelqu’un, si vous entrez en contact avec cet individu, ou avec quelqu’un qui, selon vous, ressemble à cet individu, vous devez appeler le 911 », a déclaré le colonel William Ross de la police de l’État du Maine.

Janet Mills, la gouverneure démocrate, a déclaré que la communauté commençait tout juste à accepter les meurtres.

«C’est un jour sombre pour le Maine», a-t-elle déclaré. « Les habitants de Lewiston endurent une douleur incommensurable. J’aimerais pouvoir enlever cette douleur de votre cœur, de vos épaules. Mais je vous le promets, nous vous aiderons tous à supporter ce chagrin.

Mills s’exprimait alors que les premières victimes étaient nommées par leurs proches. Le mécanicien à la retraite de Sears et joueur de quilles passionné, Bob Violette, 76 ans, a été tué lors d’un événement de ligue de quilles pour enfants dans la piste, “en essayant de protéger les enfants dont il était responsable”, selon une déclaration de sa famille rapportée par le Portland Press Herald.

Tricia Asselin, 53 ans, a été abattue alors qu’elle tentait d’appeler le 911 depuis le comptoir de l’allée, a déclaré son frère, DJ Johnson, à CNN. « Elle n’allait pas courir. Elle allait essayer d’aider », a-t-il déclaré.

00:01:28 Fusillade dans le Maine : 18 personnes tuées et le tireur toujours en liberté, selon le gouverneur – vidéo

L’incident, qui a eu lieu mercredi vers 19 heures, était la 565e fusillade de masse aux États-Unis. les archives sur la violence armée dit. Les archives définissent une fusillade de masse comme une fusillade au cours de laquelle au moins quatre victimes sont blessées ou tuées, à l’exclusion du tireur.

Mike Sauschuck, commissaire à la sécurité publique du Maine, a déclaré que Card souffrait de problèmes de santé mentale et avait été libéré cet été après un court séjour dans un centre de traitement. Sauschuck a déclaré que Card, de Bowdoin, à environ 15 miles à l’est de Lewiston, a déclaré avoir entendu “des voix dans sa tête” et a menacé de tirer sur une base de la garde nationale à Saco.

Une image plus claire des antécédents de Card a commencé à émerger. Un compte sur X, anciennement Twitter, a été suspendu par le géant des réseaux sociaux, mais pas avant des captures d’écran ont commencé à circuler de likes et de retweets faisant l’éloge de personnalités d’extrême droite.

Sauschuck était réticent à répondre à d’autres questions sur le suspect ou sur la manière dont il avait accès aux armes à feu. Les archives militaires montrent qu’il a rejoint l’armée en 2002 et qu’il était un officier d’approvisionnement en pétrole qui n’a pas été déployé à l’étranger. Des collègues ont déclaré à CNN qu’il était un tireur d’élite talentueux.

La famille de Card travaillerait avec les forces de l’ordre et aurait l’a exhorté à se rendre.

À Washington, Joe Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics fédéraux et à l’étranger jusqu’au coucher du soleil lundi, pour commémorer les victimes de « l’acte de violence insensé ».

“Une fois de plus, notre nation est en deuil après une nouvelle fusillade de masse insensée et tragique”, a déclaré le président. dans un rapport exhortant les républicains à se joindre aux démocrates pour adopter des réformes sur la sécurité des armes à feu.

« C’est le moins que nous devons à chaque Américain qui portera désormais les cicatrices – physiques et mentales – de cette dernière attaque. »

Les fusillades ont eu lieu au Just-in-Time Recreation, une piste de bowling, et au Schemengees Bar and Grille Restaurant à Lewiston, à environ six kilomètres de là. Les habitants ont déclaré qu’un certain nombre de parents et d’enfants se trouvaient dans la ruelle dans le cadre d’une ligue de bowling pour enfants.

Sept des victimes, six hommes et une femme, ont été tuées dans la ruelle, a déclaré Ross. Huit autres, tous des hommes, sont morts au restaurant. Trois autres sont morts à l’hôpital. John Alexander, médecin-chef de Central Maine Healthcare, a déclaré que trois des blessés étaient dans un état critique.

Ross a déclaré que huit des morts avaient été identifiés, ce qui a donné lieu à l’émission de mandats d’arrêt pour huit chefs d’accusation de meurtre. Il a dit que ce nombre allait augmenter.

Des agents d’agences fédérales, dont le FBI, le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) et le Département de la sécurité intérieure (DHS), sont arrivés dans le Maine pour se joindre aux recherches et à l’enquête.

Le shérif du comté d’Androscoggin a publié sur Facebook deux photographies du suspect entrant dans le bowling avec une arme longue levée. Un témoin, qui s’est identifié comme étant Brandon, a déclaré qu’il pensait que les tirs étaient des ballons qui éclataient, avant de se mettre en sécurité.

Zoey Levesque, 10 ans, qui se trouvait dans la ruelle avec sa mère, a déclaré à la chaîne de télévision WMTW qu’elle avait été touchée par une balle.

«C’est effrayant», dit-elle. « Je n’aurais jamais pensé que je grandirais et que je recevrais une balle dans la jambe. Et c’est juste, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens font ça?”

Sur Facebookles propriétaires du Just-in-Time se sont dits « dévastés ».

“Nous avons perdu des personnes extraordinaires et sincères de notre famille et de notre communauté du bowling hier soir”, indique un communiqué. « Il n’y a pas de mots pour résoudre ce problème ou l’améliorer. Nous prions pour tous ceux qui ont été touchés par cette horrible tragédie. Nous vous aimons tous et vous tenons près de nous dans nos cœurs.

Kathy Lebel, copropriétaire de Schemengees, a déclaré qu’on lui avait dit qu’une personne était entrée dans le restaurant et avait « commencé à tirer ». Le personnel était épuisé, dit-elle.

“C’était juste une soirée amusante à jouer au cornhole… c’est la dernière chose à laquelle tu t’attends, n’est-ce pas ?” Lebel a déclaré au journal Sun Journal. “J’ai toujours l’impression que tout cela est un cauchemar.”

Jason Levesque, maire de la ville d’Auburn, a déclaré aux habitants de NBC qu’ils pensaient au départ que c’était « une sorte de blague d’Halloween… les premiers bruits… jusqu’à ce que tout commence à dégénérer assez rapidement et c’est là que tout est devenu vraiment flou pour beaucoup de gens. »

Une vidéo enregistrée sur un téléphone portable montrait des clients courant ou étant conduits vers un lieu sûr. Les écoles, les collèges et les entreprises sont restés fermés, alors que l’assassin était recherché.

Le Maine possède certaines des lois sur les armes à feu les plus souples des États-Unis. Les permis ne sont pas requis et il n’existe pas de lois d’alerte pour alerter les autorités de problèmes potentiels avec les acheteurs d’armes. L’État a une forte tradition de chasse et de tir. En 2022, il y a eu 29 homicides dans tout le Maine.

UN base de données maintenu par l’Associated Press et la Northeastern University, plus étroitement ciblé que le Gun Violence Archive, a déclaré que la fusillade de Lewiston était le 36e massacre aux États-Unis cette année, 188 personnes ont perdu la vie dans des incidents au cours desquels au moins quatre personnes ont été tuées.

L’Associated Press a contribué à ce rapport