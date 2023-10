Les autorités du Maine ont poursuivi une chasse à l’homme massive le deuxième jour de leur recherche intensive d’un réserviste de l’armée accusé de tir mortel 18 personnes et 13 blessés dans un bowling et un bar de la ville de Lewiston.

Les gens ont parcouru les bois et fouillé des centaines d’acres de propriété familiale. Ils ont même envoyé des équipes de plongée avec sonar au fond d’une rivière locale et ont examiné une éventuelle note de suicide alors qu’ils recherchaient Robert Card, disparu peu de temps après le massacre.

Les responsables de l’application des lois n’ont donné aucune indication sur la localisation de Card. Michael Sauschuck, le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Maine, se contenterait de dire que les autorités laissent toutes leurs options ouvertes.

“Nous allons être partout”, a déclaré Sauschuck lors d’une conférence de presse marquée par l’absence de véritables mises à jour.

Une photo non datée du suspect Robert Card publiée le 26 octobre 2023 par le service de police de Lewiston. Photographie : Service de police de Lewiston/document à distribuer

Card, 40 ans, est soupçonné d’avoir tué 18 personnes et blessé 13 autres lors de fusillades dans un bar et un bowling à Lewiston. Le suspect a fui les lieux de la fusillade mercredi soir et reste en liberté tandis qu’une chasse à l’homme massive menée par des responsables locaux, des comtés, des États et fédéraux se poursuit.

Sauschuck a admis qu’il y avait eu peu de développements dans l’enquête permettant d’informer le public. Mais il a prévenu : « Chaque minute que cela se passe, nous sommes de plus en plus inquiets, car quelle est la prochaine chose qui va se passer ?

Il a déclaré que les forces de l’ordre allaient “mettre des plongeurs à l’eau le long de la rivière Androscoggin”, près de Lisbonne, à environ 13 kilomètres de Lewiston, où le tireur a perpétré son déchaînement mercredi soir.

Vendredi, des membres des forces de l’ordre fouillent une ferme à Lisbon Falls, dans le Maine. Photographie : Kevin Lamarque/Reuters

Sauschuck a ajouté que les plongeurs rechercheraient des preuves et des « corps potentiels ».

“Vous allez voir beaucoup d’activité ici… puis nous allons avoir du sonar… donc capter les ombres… tout peut se trouver là-dessous”, a-t-il déclaré.

Une voiture avec laquelle le suspect a des liens a été localisée mercredi soir près de la rampe de mise à l’eau sur le fleuve à Lisbonne.

La police a demandé à des milliers de résidents locaux de continuer à rester chez eux à Lewiston et dans les communautés environnantes alors que la région subissait une deuxième journée de confinement. Les écoles, les bâtiments publics et de nombreuses entreprises sont restés fermés. Le Bates College de Lewiston a annulé les cours vendredi et a reporté l’investiture du premier président noir de l’école.

Les autorités ont reconnu la difficulté de faire en sorte que les résidents restent chez eux un deuxième jour, mais le chef de la police de Lewiston, David St Pierre, a demandé de la patience et a promis qu’ils évalueraient constamment la demande.

Les attaques ont stupéfié un État de seulement 1,3 million d’habitants qui a l’un des taux d’homicides les plus bas du pays : 29 meurtres sur toute l’année 2022.

La perquisition s’est en partie déroulée en direct à la télévision jeudi soir, lorsque les autorités ont exécuté des mandats de perquisition dans la ville où vivait le suspect.

Les agents ont encerclé une maison rurale appartenant à la famille Card dans la ville voisine de Bowdoin pendant plus de deux heures, avec un agent du FBI donnant l’ordre au moyen d’un porte-voix de « sortir les mains en l’air », mais apparemment personne n’était à l’intérieur.

La police ne savait pas si Card était à l’intérieur lorsque l’opération a commencé et les messages amplifiés étaient des « annonces de mandat de perquisition standard », a déclaré un porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Maine, ajoutant que les responsables « faisaient preuve de diligence raisonnable » dans la recherche de pistes.

Card est un sergent dans une base de réserve de l’armée américaine voisine qui, selon les forces de l’ordre, avait été temporairement interné dans un établissement de santé mentale au cours de l’été.

La nuit de la fusillade, la piste de Card menait à Lisbonne, à environ 11 km au sud-est, où la police de l’État du Maine a trouvé un SUV blanc qu’elle pensait que Card avait utilisé pour s’enfuir et garé sur une rampe de mise à l’eau sur la rivière. Les archives publiques montrent qu’il possède trois immatriculations de motomarines : deux Sea-Doos et un Bayliner.

Des messages d’espoir épinglés sur des arbres à Lewiston, dans le Maine, vendredi. Photographie : CJ Gunther/EPA

Les armes à feu sont légèrement réglementées dans le Maine, où environ la moitié de tous les adultes vivent dans un foyer avec une arme à feu, selon une étude réalisée en 2020 par Rand Corporation. Le Maine n’exige pas de permis pour acheter ou porter une arme à feu, et il n’a pas de lois « d’alarme » vues dans certains autres États qui permettent aux forces de l’ordre de désarmer temporairement les personnes jugées dangereuses.

Le représentant américain Jared Golden, un démocrate de Lewiston, a déclaré aux journalistes qu’il avait renoncé à son opposition à une interdiction des armes d’assaut à la suite de la tragédie.

“J’appelle maintenant le Congrès américain à interdire les fusils d’assaut, comme celui utilisé par l’auteur de ce massacre dans ma ville natale”, a déclaré Golden lors d’une conférence de presse.

00:01:31 « Je demande pardon » : un législateur du Maine opposé à l’interdiction des armes à feu – vidéo

Le Congrès a été pour la plupart incapable d’adopter le contrôle des armes à feu, même après de précédentes tragédies telles que le massacre de 2012 à l’école primaire de Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, où 20 élèves de première année et six adultes ont été abattus.

Janet Mills, la gouverneure démocrate, a déclaré que la communauté commençait tout juste à accepter les meurtres.

«C’est un jour sombre pour le Maine», a-t-elle déclaré. « Les habitants de Lewiston endurent une douleur incommensurable. J’aimerais pouvoir enlever cette douleur de votre cœur, de vos épaules. Mais je vous le promets, nous vous aiderons tous à supporter ce chagrin.

00:01:28 Fusillade dans le Maine : 18 personnes tuées et le tireur toujours en liberté, selon le gouverneur – vidéo

Les victimes ont commencé à être nommées par leurs proches. Un mécanicien Sears à la retraite et joueur de quilles passionné, Bob Violette, 76 ans, a été tué lors d’un événement de ligue de quilles pour enfants dans la piste, “en essayant de protéger les enfants dont il était responsable”, selon une déclaration de sa famille rapportée par le Portland Press Herald.

Tricia Asselin, 53 ans, a été abattue alors qu’elle tentait d’appeler le 911 depuis le comptoir de l’allée, a déclaré son frère, DJ Johnson, à CNN. « Elle n’allait pas courir. Elle allait essayer d’aider », a-t-il déclaré.

Des véhicules passent devant un panneau à Lewiston, dans le Maine, vendredi à la suite d’une fusillade de masse. Photographie : Angela Weiss/AFP/Getty Images

L’incident, qui a eu lieu mercredi vers 19 heures, était la 565e fusillade de masse aux États-Unis. les archives sur la violence armée dit. Les archives définissent une fusillade de masse comme une fusillade au cours de laquelle au moins quatre victimes sont blessées ou tuées, à l’exclusion du tireur.

Sauschuck a déclaré que Card avait des problèmes de santé mentale et avait été libéré cet été après un court séjour dans un centre de traitement. Sauschuck a déclaré que Card avait déclaré avoir entendu «des voix dans sa tête» et avait menacé de tirer sur une base de la garde nationale à Saco.

Une image plus claire des antécédents de Card a commencé à émerger. Un compte qui serait le sien sur X, anciennement Twitter, a été suspendu par la société de médias sociaux, mais pas avant des captures d’écran ont commencé à circuler de likes et de retweets faisant l’éloge de personnalités d’extrême droite.

Les archives militaires montrent que Card a rejoint l’armée en 2002 et était un officier d’approvisionnement en pétrole qui n’a pas été déployé à l’étranger. Des collègues ont déclaré à CNN qu’il était un tireur d’élite talentueux.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport