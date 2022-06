Fusillade sur la banque de Saanich : 2 officiers subissent une intervention chirurgicale, le troisième à l’hôpital

La police de Saanich, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’elle continuait d’enquêter sur la possibilité qu’un “troisième suspect” ait été impliqué dans une fusillade mortelle dans une banque qui a fait deux suspects morts et six policiers blessés mardi.

La police a toutefois souligné qu’elle ne croyait pas qu’il y ait un risque supplémentaire pour le public et que les enquêteurs continueront de fournir des évaluations de la menace lorsqu’elles seront disponibles.

Mercredi après-midi, trois des policiers blessés sont sortis de l’hôpital, tandis que trois autres continuent de recevoir des soins.

Const. en chef de la police de Saanich. Dean Duthie a déclaré que les trois officiers toujours à l’hôpital avaient subi des blessures « potentiellement mortelles » mardi, et qu’un officier était toujours en soins intensifs.

Duthie dit que les engins explosifs trouvés à l’intérieur d’une voiture liés aux suspects sur les lieux ont également été éliminés.

Des agents de l’unité provinciale de neutralisation des explosifs (EDU) de la GRC de la Colombie-Britannique ont apporté les explosifs au site d’enfouissement de Hartland à Saanich et les ont “détruits en toute sécurité”, selon le chef de la police.

Certains habitants et commerces proches du lieu de la fusillade ont été évacués mardi après la découverte des explosifs.

Depuis mercredi, ces maisons et commerces restent bloqués par la police, alors que les enquêteurs parcourent la scène.

“Je me suis rendu dans les hôpitaux aujourd’hui et j’ai rencontré des officiers qui s’y trouvent et leurs familles”, a déclaré Duthie. “Ils voulaient que je présente leurs sincères remerciements et leur appréciation au public pour leur soutien continu. Cela signifie beaucoup pour eux.”

Le chef de la police s’est dit ému par la bravoure des policiers, qui appartenaient aux services de police de Saanich et de Victoria.

“Ils ont couru vers des coups de feu réels et actifs alors que l’instinct humain est de fuir un tel danger imminent”, a-t-il déclaré.

Duthie a également remercié les autres premiers intervenants qui étaient sur les lieux et le personnel de deux hôpitaux locaux qui ont fourni des soins d’urgence aux policiers blessés.

Duthie dit que l’unité intégrée des crimes majeurs de l’île de Vancouver dirigera désormais l’enquête.



PRISE DE CONTRÔLE DE LA GRC

Le Groupe intégré des crimes majeurs de l’île de Vancouver (VIIMCU) de la GRC a pris la tête de l’enquête.

Le porte-parole de la GRC, Chris Manseau, a déclaré que la police traitait l’incident comme une tentative de meurtre.

Il a souligné que l’enquête n’en était qu’à ses “premiers stades” et que les enquêteurs se concentraient toujours sur la collecte de preuves physiques et numériques.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la ligne de renseignements du VIIMCU au 250-380-6211.

Manseau a ajouté qu’il pourrait falloir du temps aux agents pour répondre aux informations potentielles en raison du volume de preuves soumises.



Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.



Une version antérieure de l’histoire est ci-dessous:

La police de Saanich, en Colombie-Britannique, garde une zone près d’une banque évacuée alors qu’elle continue d’enquêter sur un éventuel engin explosif lié à une fusillade mortelle avec deux voleurs de banque présumés.

Les deux suspects ont été tués par balle alors que la police répondait au vol et six officiers ont été blessés.

Constable en chef. Dean Duthie dit que deux officiers ont été grièvement blessés et ont subi une intervention chirurgicale mardi soir.

Un troisième policier est également hospitalisé.



CTV News Vancouver Island diffusera en direct une mise à jour de la police sur cette page à 15h30.

Duthie dit que l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria n’était pas loin de la Banque de Montréal lorsque le rapport de l’appel de vol à main armée est arrivé et était sur les lieux à temps pour affronter les suspects.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent que des dizaines de coups de feu ont été tirés et la police a mis en place un site en ligne pour rassembler des vidéos prises par des témoins.

Le Bureau des enquêtes indépendantes, qui examine tous les cas de blessures ou de décès impliquant des policiers en Colombie-Britannique, a également envoyé une équipe sur les lieux et demande à toute personne ayant des informations de parler à ses membres.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a noté le “sacrifice énorme” consenti par les agents lors du vol de banque, affirmant que ses pensées vont à la communauté et aux agents.

Mendicino s’exprimait à Toronto, où il a fait une annonce sur le financement de la lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Il a déclaré avoir contacté le vice-premier ministre de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, et lui avoir offert son soutien.

“C’est un autre rappel que la violence armée a un impact sur nos communautés chaque jour.”

Les maires des régions d’Esquimalt, de Saanich et de Victoria ont exprimé leur soutien au « courage et au service désintéressé » des agents qui ont couru vers le danger.

“Aux officiers qui ont été blessés et à leurs familles, nos pensées sont avec vous et nous vous envoyons de l’amour alors que vous traversez les jours, semaines et mois suivants en convalescence”, ont déclaré les maires Barb Desjardins, Fred Haynes et Lisa Helps dans un communiqué. .

“Nous sommes touchés par votre service et nous vous remercions sincèrement pour votre courage alors que vous vous êtes mis en danger pour assurer la sécurité de nos communautés.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 juin 2022.