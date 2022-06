Fusillade N.-É. : service commémoratif aujourd’hui pour le const. Heidi Stevenson

HALIFAX –

Un officier de la GRC qui faisait partie des 22 personnes tuées lors de la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse est commémoré aujourd’hui lors d’un service commémoratif régimentaire à Halifax.

Const. Le service commémoratif de Heidi Stevenson a été retardé par la GRC en raison des restrictions liées au COVID-19, bien que des funérailles familiales aient eu lieu le 24 avril 2020, cinq jours après le saccage de 13 heures.

Le service aura lieu à Cole Harbour Place et la cérémonie n’est pas ouverte au public, mais la GRC affirme que les citoyens sont encouragés à se rassembler le long d’un parcours de procession.

Une enquête publique sur la fusillade de masse a indiqué que l’officier vétéran conduisait rapidement pour soutenir un collègue blessé le 19 avril 2020, lorsque la rencontre mortelle s’est produite sur un échangeur routier à environ 60 kilomètres au nord d’Halifax.

L’officier de 48 ans a été assassiné lors d’un échange de coups de feu avec le tueur, qui avait sauté une voie de circulation dans sa réplique de véhicule de police afin de conduire dans le mauvais sens sur une rampe et de percuter le croiseur de Stevenson.

Des documents d’enquête publique indiquent que des fragments de balle du pistolet de Stevenson ont “probablement” frappé la tête du tueur et – environ 35 minutes plus tard – du sang sur son front a averti un officier qui a tiré et tué le tireur dans une station-service.

L’enquête a également noté que Stevenson avait appelé à 8 h 44 ce matin-là pour que le public soit informé que le tueur conduisait une réplique du véhicule de la GRC. Sa demande n’a jamais reçu de réponse.

Selon la police, Stevenson a grandi à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et a fréquenté l’université en Nouvelle-Écosse. La mère de deux enfants a fait partie de la GRC pendant 23 ans, développant une expertise dans la reconnaissance des drogues, les services policiers généraux et les communications. Elle faisait également partie du Carrousel de la GRC.

La GRC l’a décrite comme une officier hautement compétente et une personne qui offrait un doux sourire lorsque les autres “en avaient le plus besoin”.

Dans une déclaration fournie à l’enquête, la famille Stevenson a déclaré que le soutien de la communauté avait été utile après son meurtre. “Il y a eu des mois de repas fournis et voir les autocollants Nova Scotia Strong sur la voiture de tout le monde signifiait tellement. L’appel téléphonique du Premier ministre était très personnel”, a déclaré la famille dans son communiqué.

Le service commémoratif sera diffusé en direct et la commissaire Brenda Lucki devrait y assister.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 juin 2022.