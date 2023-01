Fusillade mortelle dans une ferme à Half Moon Bay, en Californie : qui est le suspect Chunli Zhao ?

Chunli Zhao, un habitant de Half Moon Bay âgé de 67 ans, a été arrêté en lien avec la fusillade mortelle de sept personnes – et la blessure d’une huitième – dans deux entreprises agricoles du nord de la Californie.

Environ deux heures après que les députés ont répondu aux deux scènes de tournage distinctes, les autorités ont déclaré que Zhao avait été localisé lundi à 16h40 dans son véhicule sur le parking du poste de police de Half Moon Bay du bureau du shérif de San Mateo par un député et a été placé en garde à vue. sans incident. Le bureau du shérif a déclaré que Zhao aurait agi seul et qu’une arme se trouvait à l’intérieur de son véhicule. Cependant, des questions demeurent concernant le motif de la fusillade à Concord Farms et Mountain Mushroom Farm.

Le président du conseil de surveillance du comté de San Mateo, Dave Pine, a décrit Zhao comme un “travailleur mécontent”, a rapporté KRON. Dans un communiqué, Pine a également noté que “la Californie a l’une des lois les plus strictes sur les armes à feu aux États-Unis, que nous avons renforcées par une action locale ici, mais il faut faire plus”.

KABC-TV a rapporté que Zhao travaillait dans l’une des fermes de champignons et que toutes les victimes étaient également des ouvriers agricoles. Le point de vente a obtenu une vidéo dramatique sur téléphone portable, a capturé Kati McHugh, résidente de Half Moon Bay, montrant trois officiers avec leurs armes tirées s’approcher du véhicule de Zhao, avant de le plaquer au sol.

LA TIR DANS LE NORD DE LA CALIFORNIE FAIT AU MOINS SEPT MORTS, DISENT LES OFFICIELS: SUSPECT EN GARDE

Selon The Independent, Zhao travaillait au champignonnière depuis des décennies.

À propos du suspect, la shérif du comté de San Mateo, Christina Corpus, a déclaré mardi à CNN : “Il n’était pas un drapeau rouge pour nous, rien pour le mettre sur notre radar. Il était connu des personnes sur son lieu de travail parce qu’il y travaillait.”

Lors d’une conférence de presse lundi, Corpus a déclaré que les tirs auraient eu lieu devant des enfants. “C’est une grande zone rurale, donc les gens travaillent, c’est dispersé, il y a aussi des gens qui vivent à cet endroit”, a-t-elle déclaré. “C’était donc l’après-midi, les enfants n’étaient pas à l’école et pour que les enfants en soient témoins, c’est indescriptible.”

Le FBI de San Francisco a déclaré qu’il participait à l’enquête sur Half Moon Bay en “fournissant des ressources d’enquête et médico-légales”, bien que le bureau du shérif du comté de San Mateo soit l’agence d’enquête principale.

L’identité des sept victimes décédées n’a pas encore été officiellement dévoilée par le coroner. KABC a identifié parmi les personnes tuées Marciano Martinez-Jimenez, un employé de Concord Farms. Le neveu de Martinez-Jimenez, Carlos Martinez-Maya, a déclaré à la station que la ferme avait informé sa famille de son décès.

L’état de la huitième victime survivante est inconnu.

Dans une déclaration à CNN, Concord Farms a déclaré : « Sans connaissance passée de ce tireur ou de ses motivations, nous sommes secoués et très impatients d’obtenir plus d’informations de la part des autorités et de leurs enquêtes. Nos cœurs vont aux victimes, à leurs familles et aux Communauté sino-américaine, de Half Moon Bay à Monterey Park. »

Fox News Digital a contacté indépendamment Concord Farms mardi.

L’effusion de sang de Half Moon Bay était la deuxième fusillade de masse pour la Californie en quelques jours. Samedi, le suspect Huu Can Tran aurait ouvert le feu au Lai Lai Ballroom, une salle de danse du parc de Monterey, tuant 11 personnes et en blessant neuf autres, selon la police. C’est arrivé avant le Nouvel An chinois.