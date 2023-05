Fusillade en Serbie : enterrements des victimes

Belgrade, Serbie –

Des cris déchirants ont retenti lors des funérailles qui ont eu lieu en Serbie samedi pour certaines des victimes de deux fusillades de masse survenues à un jour d’intervalle cette semaine, faisant 17 morts et 21 blessés, dont de nombreux enfants.

Les fusillades de mercredi dans une école de Belgrade et de jeudi dans une zone rurale au sud de la capitale ont laissé la nation stupéfaite de chagrin et d’incrédulité.

Bien que la Serbie regorge d’armes et ne soit pas étrangère aux situations de crise après les guerres des années 1990, une fusillade dans une école comme celle de mercredi ne s’est jamais produite auparavant. La fusillade de masse la plus récente a eu lieu en 2013 lorsqu’un ancien combattant a tué 13 personnes.

Le tireur de mercredi était un garçon de 13 ans qui a ouvert le feu sur ses camarades de classe, tuant sept filles, un garçon et un gardien d’école. Un jour plus tard, un homme de 20 ans a ouvert le feu au hasard dans deux villages du centre de la Serbie, tuant huit personnes.

Des camarades de classe et des centaines d’autres personnes ont pleuré inconsolablement lorsque l’une des filles tuées dans la fusillade de l’école a été inhumée à Belgrade dans un petit cercueil blanc recouvert de tas de fleurs. Accablée par le chagrin, la mère de la jeune fille tenait à peine debout. Une fille s’est effondrée pendant le service au milieu des cris et des sanglots.

Alors que le pays avait du mal à accepter ce qui s’était passé, les autorités ont promis une répression des armes à feu et ont déclaré qu’elles renforceraient la sécurité dans les écoles. Des milliers de personnes ont allumé des bougies et déposé des fleurs près du lieu de la fusillade à Belgrade, dans un élan de tristesse et de solidarité.

« Mon âme souffre pour eux », a déclaré Vesna Kostic, qui est venue rendre hommage à l’extérieur de l’école samedi. « Je continue à chercher une cause, une raison pour laquelle cela lui est arrivé (au tireur), pourquoi cela nous est arrivé. »

Les médias serbes ont rapporté que quatre des huit enfants tués dans la fusillade à l’école, ainsi que le gardien de l’école Vladislav Ribnikar, ont été enterrés dans des cimetières à Belgrade samedi, le deuxième jour d’une période de deuil de trois jours pour les victimes.

À quelque 50 kilomètres (30 miles) au sud, des funérailles de masse ont eu lieu dans le petit village de Malo Orasje pour cinq jeunes hommes qui ont été abattus lors de la fusillade de jeudi soir.

Des personnes en deuil en sanglots se sont alignées pour allumer des bougies en attendant que les cercueils soient placés sur cinq bancs à l’extérieur de l’église du village pour un service.

« Cinq tombes ! Il (le tueur) a fermé cinq familles », a déclaré un villageois à la télévision N1. « Comment cela pourrait-il arriver? »

La police serbe a déclaré que le tireur présumé a arrêté un taxi après son saccage et a obligé le chauffeur à l’emmener dans un village plus au sud, où il a été arrêté vendredi. Les agents ont déclaré plus tard avoir trouvé des armes et des munitions dans deux maisons qu’il utilisait là-bas.

Le suspect, identifié comme Uros Blazic, a déclaré aux procureurs lors d’un interrogatoire samedi dans la ville centrale de Smederevo qu’il avait tiré sur des personnes qu’il ne connaissait pas personnellement parce qu’il voulait semer la peur parmi les habitants, a rapporté la télévision d’État RTS. Il fait face à des accusations de meurtre au premier degré et de possession non autorisée d’armes à feu et de munitions.

Le motif des deux fusillades n’est pas clair. Le garçon de 13 ans, qui est trop jeune pour être accusé au pénal, a été placé dans une clinique psychiatrique. Son père a été arrêté pour avoir prétendument appris à son fils à utiliser des armes à feu et ne pas avoir suffisamment sécurisé ses armes.

Le tireur présumé du village portait un T-shirt pro-nazi, ont déclaré les autorités, et s’est plaint de « dénigrement », bien que ce qu’il voulait dire ne soit pas clair. Le président populiste serbe Aleksandar Vucic a promis que les « monstres » « ne reverraient plus jamais la lumière du jour ».

Les blessés des deux fusillades ont été hospitalisés et la plupart ont subi des interventions chirurgicales compliquées. Une fille et un garçon de la fusillade de l’école restent dans un état grave ; les sinistrés du village sont stables mais sous surveillance constante.

La fusillade dans une école a fait six enfants et un enseignant blessés, tandis que 14 personnes ont été blessées dans les villages de Malo Orasje et Dubona. Les morts à Dubona comprenaient un jeune policier en congé et sa sœur.

Les autorités ont publié une photo montrant le tireur présumé lors de son arrestation – un jeune homme dans une voiture de police portant un T-shirt bleu avec le slogan « Génération 88 » dessus. Les doubles huit sont souvent utilisés comme raccourci pour « Heil Hitler » puisque H est la huitième lettre de l’alphabet.

Outre la répression des armes à feu, les responsables ont annoncé une surveillance renforcée des réseaux sociaux et des médias. Déjà samedi, plusieurs personnes avaient été interrogées pour avoir publié des menaces ou des vidéos soutenant les tueurs sur les réseaux sociaux, a rapporté l’agence de presse Tanjug.

Le ministère serbe de l’Éducation a présenté un plan de crise pour que les élèves de l’école Vladislav Ribnikar retournent progressivement en classe mercredi prochain. Une équipe d’experts, soutenue par l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, offrira son soutien et supervisera le processus, a indiqué un communiqué du ministère.

Les experts ont averti à plusieurs reprises que des décennies de crises et de difficultés économiques, associées à des institutions corrompues et à un niveau élevé d’intolérance dans le discours public et la politique, pourraient pousser certaines personnes à bout.

Le pays balkanique dirigé par les populistes a refusé d’assumer pleinement son rôle dans les guerres des années 1990, les criminels de guerre sont largement considérés comme des héros et les groupes minoritaires sont régulièrement confrontés au harcèlement et parfois à la violence physique.

« La question est maintenant de savoir si notre société est prête à rejeter le modèle de la violence », a averti le psychologue Zarko Korac. « Lorsque vous glorifiez un criminel de guerre, vous glorifiez ses crimes et vous envoyez le message que c’est légitime. »