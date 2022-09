HALIFAX –

Une enquête sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse a été entendue mardi par des résidents autochtones qui se sont plaints du fait que la GRC n’a pas émis d’avertissements en temps opportun alors que le tueur passait près de deux Premières Nations au cours de ses 13 heures de déchaînement.

L’enquête a appris que tard dans la nuit du 18 avril 2020, la GRC a commencé à émettre des alertes via Twitter, mais ces messages ne mentionnaient pas qu’un tireur actif était en liberté – un avertissement qui n’a été émis qu’à 8 heures du matin. le prochain jour.

À ce moment-là, le tueur était toujours en fuite, déguisé en gendarme et conduisant une voiture qui ressemblait exactement à une voiture de patrouille marquée de la GRC.

Cheryl Copage-Gehue, membre de la Première Nation Sipekne’katik, a déclaré que deux des 22 victimes du tueur – un gendarme et un jeune homme faisant une course – ont été assassinées plus tard dans la matinée près de la communauté autochtone, également connue sous le nom d’Indian Brook. .

Les résidents de la Première Nation, à environ 65 kilomètres au nord d’Halifax, n’utilisent pas Twitter, a déclaré Copage-Gehue lors d’une discussion décrite comme un cercle de la parole.

“Ils ont de la chance s’ils sont sur Facebook”, a déclaré Copage-Gehue, conseillère sur les questions autochtones pour la Municipalité régionale d’Halifax.

“Ils ne vont pas sur Twitter, Instagram ou tout autre mécanisme de ce genre. Nous ne recevions pas vraiment de notifications d’avertissement. Les membres de notre communauté étaient dehors, conduisaient, allaient chez Tim Hortons, prenaient des cafés.”

Copage-Gehue a déclaré qu’elle faisait partie des personnes sur la route ce jour-là.

“Tout le monde était dans une situation si vulnérable”, a-t-elle déclaré à l’enquête, ajoutant que sa Première Nation a depuis mis en place son propre système d’alerte d’urgence.

Luke Markie, qui travaille pour le service de sécurité qui patrouille la Première Nation de Millbrook, dit qu’à un moment donné, le tueur a brièvement arrêté son véhicule à un poste d’essence dans la communauté, mais la plupart des résidents n’étaient pas conscients du danger.

“Je n’avais aucune idée que quelque chose s’était passé si près de ma communauté”, a-t-il déclaré. “Je n’avais aucune idée que cette personne était encore en liberté … Nous avions des gens qui entraient et sortaient de cette station-service.”

Il a dit que même s’il travaille en étroite collaboration avec la GRC, il a appris l’existence du dangereux fugitif par un ami de la famille.

“J’aurais pu m’arrêter pour parler à ce type en pensant qu’il était policier”, a déclaré Markie. “Je ne serais peut-être pas là aujourd’hui s’il arrivait dans ma communauté.”

Jerid Watton, membre de la Première Nation de Glooscap, a déclaré que la décision de la GRC d’utiliser Twitter était une mauvaise décision.

“Nous avons entendu de nombreux membres de notre communauté dire que cela n’était pas utile”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas assez bien pour eux. Ils se sentaient toujours en danger quand ils l’ont découvert.”

Après que le tueur a été abattu par deux agents de la GRC dans une station-service au nord d’Halifax, la GRC a fait l’objet de vives critiques pour ne pas avoir utilisé le système Alert Ready pour avertir les Néo-Écossais d’un tueur en liberté.

Le système est utilisé depuis longtemps par la police pour émettre des alertes Amber sur les enlèvements d’enfants. Il peut également être utilisé pour émettre d’autres avertissements publics intrusifs via la radio, la télévision et les smartphones.

La police montée, cependant, a déclaré à plusieurs reprises qu’Alert Ready ne faisait pas partie de leur “boîte à outils” au moment de la fusillade, bien que la police était en train de préparer une telle alerte lorsque le tireur a été tué.

Des preuves publiées précédemment ont confirmé que des officiers supérieurs de la GRC craignaient qu’une alerte publique plus large ait pu mettre les officiers en danger en provoquant une panique. La gendarmerie a également laissé entendre que les opérateurs du 911 auraient pu être submergés par les appelants à la recherche d’informations.

Le 30 avril 2021, plus d’un an après la fusillade de masse, la GRC de la Nouvelle-Écosse a signé un accord autorisant la GRC à émettre ses propres alertes via le système Alert Ready.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 septembre 2022.