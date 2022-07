Fusillade en Nouvelle-Écosse : l’épouse du tueur révèle de sombres détails sur sa relation

HALIFAX –

Pendant 19 ans, Lisa Banfield a vécu avec un homme décrit comme un psychopathe contrôlant et abusif qui la battait à plusieurs reprises.

Ce schéma à long terme de violence sexiste est décrit en détail dans un document publié mercredi par l’enquête sur les raisons pour lesquelles Gabriel Wortman a tué par balle 22 personnes en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020 – la pire fusillade de masse de l’histoire canadienne moderne. .

Une partie du mandat de l’enquête est d’examiner le rôle de la violence entre partenaires intimes, car elle formule des recommandations visant à empêcher que ce genre de tragédie ne se reproduise.

Selon ses propres mots, Banfield a raconté aux enquêteurs les abus physiques qu’elle a subis en tant que conjointe de fait du tueur.

“Les choses que Gabriel me ferait incluaient : m’attraper sexuellement (et) me pousser physiquement (à l’écart, sur le lit ou au rez-de-chaussée)”, a-t-elle déclaré dans une déclaration écrite fournie à l’enquête en juin. 22.

“(Il) me tirait par les cheveux pour me faire décoller du sol jusqu’à ce que mon cuir chevelu ait l’impression qu’il allait s’arracher – me frapper (corps, visage, cou) et me donner des coups de pied. Bien que je me souvienne qu’il n’a fait que violer moi une fois. J’ai senti que j’étais sa femme et que pouvais-je faire?

Outre les abus physiques, il y avait aussi beaucoup de préjudices psychologiques, indique le communiqué.

“Il a pointé une arme sur moi et m’a poursuivi plusieurs fois en disant que nous avions” terminé “. Et je ne sais même pas comment je lui ai parlé”, a-t-elle déclaré.

“Il me battait même devant ses amis. Ils regardaient et ne faisaient rien. Je savais que personne ne pouvait m’aider. Ils avaient tous peur de lui aussi.”

Banfield, aujourd’hui âgé de 53 ans, devrait témoigner lors d’une audience publique vendredi.

Dans une série d’entrevues cette année, elle a dit aux enquêteurs qu’elle avait rencontré Wortman pour la première fois dans un bar à Halifax en mai 2001. Tous deux avaient quitté des mariages antérieurs. Trois mois plus tard, ils emménagent ensemble. Au début, ils vivaient dans un appartement au-dessus de sa clinique de prothèses dentaires à Dartmouth, N.-É.

En moins d’un an, il a fait pression sur elle pour qu’elle signe un document visant à protéger sa propriété de propriétés et d’autres actifs.

Dans des entretiens avec la GRC précédemment publiés, Banfield avait déclaré que les deux premières années et demie de leur relation avaient été positives et elle avait décrit son conjoint comme “aimant, gentil et généreux”.

Mais elle a déclaré aux enquêteurs que son comportement violent avait commencé bien plus tôt. En particulier, elle a décrit une agression qu’elle a subie en 2001 ou 2002 à l’extérieur d’un chalet près du lac Sutherland, au nord de leur résidence d’été à Portapique, en Nouvelle-Écosse. Banfield a déclaré que Wortman lui avait lancé des coups de poing lorsqu’elle est montée dans leur Jeep et a insisté pour partir.

“J’ai sauté et j’ai couru à travers les bois”, a-t-elle déclaré. “Et puis il m’a attrapé. J’avais du sang partout sur moi et il m’a ramené à la Jeep.”

Il y avait des témoins de l’agression. La police a été appelée, mais aucune mesure n’a été prise. Quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé Wortman en train de retirer les roues de sa voiture dans le but de l’empêcher de partir.

“Mme Banfield a déclaré à la commission que tout au long de sa relation avec l’agresseur, elle devait se concentrer sur ce qui était devant elle à ce moment-là, plutôt que sur ce qui s’était passé dans le passé comme moyen de faire face”, résume le résumé de 100 pages de la preuve dit.

“Ce n’est que lorsque Mme Banfield est revenue et a lu certains des journaux qu’elle a tenus pendant leur relation qu’elle a reconnu la fréquence de la violence et le début des mauvais traitements.”

Le dernier rapport de l’enquête poursuit en décrivant les fréquentes infidélités de Wortman, son alcoolisme chronique et ses efforts persistants pour contrôler Banfield par la manipulation, l’intimidation, les menaces et la coercition financière.

“Mme Banfield a déclaré que l’agresseur lui avait toujours donné l’impression qu’elle serait prise en charge et qu’elle n’avait pas à s’inquiéter”, indique le document, tout en précisant qu’il gardait son nom à l’écart de tout document de propriété.

Pendant des années, elle a travaillé comme assistante à la clinique de prothèses dentaires, qui lui fournissait la seule source de revenus. Sa famille craignait qu’elle ne devienne trop dépendante de lui.

“Je suis proche de mes frères et sœurs et je leur parle tous les jours, mais il n’aimait pas ça”, a déclaré Banfield à la GRC. “Il voulait toute mon attention, et si je ne la lui accordais pas, il était comme un petit garçon qui avait besoin d’une sorte de construction constante … Tout au long de notre relation, il serait très contrôlant .”

Elle a d’abord dit à la GRC qu’elle se souvenait d’environ 10 fois où elle avait été maltraitée par son partenaire. Mais elle a dit plus tard aux enquêteurs que le nombre était plus élevé, d’après ce qu’elle avait écrit dans ses journaux.

À un moment donné, en 2003 ou 2004, un voisin a confronté Wortman à son domicile de Portapique et lui a demandé d’autoriser Banfield à récupérer ses affaires et à partir, indique le document. “Personne ne vient dans cette maison”, aurait-il répondu. “Et je te fais juste savoir que j’ai des armes ici.”

Banfield a confirmé qu’elle n’avait jamais parlé à la police de sa situation de vie dangereuse, malgré les encouragements de certains de ses frères et sœurs. À un moment donné, ils ont pris des photos de ses blessures, mais ces photos ont depuis disparu.

“Où vais-je aller même si je partais”, a-t-elle déclaré aux enquêteurs. “Il sait où (mes proches) vivent tous et je ne savais pas ce qu’il ferait.”

Banfield a déclaré qu’elle avait finalement cessé de parler à ses frères et sœurs de la violence, mais ils savaient que son comportement contrôlant et abusif n’avait pas cessé.

“C’est un psychopathe ou un sociopathe, c’est un narcissique”, a déclaré la sœur de Banfield, Janice, à l’enquête, ajoutant qu’il était une “bombe à retardement”.

Le document se termine par un compte rendu détaillé des derniers jours du couple ensemble en avril 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 forçait les fermetures et l’isolement social dans le monde entier.

“Il aimait Trump”, a déclaré Banfield dans sa déclaration écrite, faisant référence à l’ancien président américain.

“Il était constamment sur Internet, écoutant Trump et regardant le cycle d’actualités sur COVID …. Il me disait qu’il n’avait pas peur de mourir …. Mais cette fois, il m’a dit qu’il savait quand il allait mourir… Il parlait comme un fou, et ça m’a fait peur, alors j’ai juste changé de sujet.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 juillet 2022.