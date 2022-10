Fusillade en Nouvelle-Écosse : l’enquête publie l’enregistrement d’une réunion clé de la GRC

HALIFAX –

L’enquête sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse a publié aujourd’hui des enregistrements partiels d’une réunion tendue de la GRC qui est au centre d’allégations d’ingérence politique dans l’enquête policière sur le massacre.

Dans des enregistrements réalisés le 28 avril 2020 – neuf jours après les meurtres – la commissaire de la GRC Brenda Lucki dit qu’elle a compris que la police ne pouvait pas à l’époque divulguer des détails sur la marque et le modèle de chacune des armes que le tireur a utilisées pour tuer 22 personnes.

Mais elle poursuit en disant qu’elle s’est sentie frustrée et manquée de respect lorsqu’elle a appris que les notes d’allocution utilisées pour une conférence de presse de la GRC plus tôt dans la journée ne comportaient aucune référence aux armes semi-automatiques et de type assaut.

Lucki a déclaré que partager publiquement le fait que des armes semi-automatiques ou de type assaut avaient été utilisées dans le massacre était une demande qu’elle avait reçue du bureau d’un ministre, bien qu’elle n’ait pas identifié le ministre.

Bien que les références aux armes semi-automatiques ou d’assaut n’aient pas été incluses dans les remarques préparées pour le surintendant de la GRC. Darren Campbell, le gendarme senior a mentionné la description en réponse à la question d’un journaliste.





Les notes manuscrites de Campbell de la rencontre avec Lucki, publiées le 21 juin, ont suscité des allégations d’ingérence politique parce qu’elles indiquaient que Lucki avait assuré au ministre de la Protection civile Bill Blair et au bureau du premier ministre que la GRC divulguerait des informations sur les armes à feu dans le but d’appuyer l’attente du gouvernement. législation sur le contrôle des armes à feu.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 octobre 2022.