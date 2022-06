Fusillade en Nouvelle-Écosse : diffusion de vidéos d’agents de la GRC tuant un homme armé

TRURO, N.-É. –

Des vidéos d’agents de la GRC en Nouvelle-Écosse tirant mortellement sur l’auteur de l’un des pires massacres de l’histoire du Canada ont été rendues publiques.

La décision rendue aujourd’hui par les commissaires d’une enquête publique sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse annule leur décision précédente de protéger les vidéos de la publication.

Les cinq vidéos de diverses caméras de sécurité à une station-service Irving Big Stop à Enfield, en Nouvelle-Écosse, ont été enregistrées lorsque des agents de la GRC ont tué le tireur, mettant fin à un saccage de 13 heures qui a coûté la vie à 22 personnes.

La décision indique que certaines vidéos montrent que l’agresseur a été tué par balle puis sorti de la voiture volée qu’il conduisait, et d’autres montrent les vitres de la voiture se brisant alors qu’elles sont touchées par des balles tirées par deux agents de la GRC sur les lieux.

Il indique que les vidéos seront publiées sur le site Web de la Mass Casualty Commission avec un avertissement sur ce qu’elles représentent.

Les commissaires ont déclaré qu’ils avaient initialement décidé de ne publier que des images fixes des images en raison de leur potentiel de traumatiser à nouveau les personnes touchées par la fusillade de masse, mais plusieurs médias ont contesté cette décision.

« Nous exhortons le public à garder à l’esprit que chaque fois que les photographies et les vidéos associées aux pertes massives sont discutées ou rapportées dans un forum public, les personnes représentées et leurs familles sont affectées, et pour certains, c’est un nouveau traumatisme », dit la décision.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2022.