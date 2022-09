Fusillade en Nouvelle-Écosse : des avocats affirment que la GRC a commis des erreurs fondamentales

HALIFAX – La GRC doit être tenue responsable des erreurs commises par les forces de police en avril 2020 lorsqu’elles n’ont pas réussi à empêcher un homme armé en Nouvelle-Écosse de tuer 22 personnes au cours d’un saccage de 13 heures, a annoncé mardi une enquête sur le massacre. Les avocats représentant la plupart des victimes ont présenté leurs conclusions orales finales à la commission d’enquête, qui a commencé les audiences publiques en février et devrait soumettre un rapport final contenant des recommandations pour améliorer la sécurité publique d’ici le 31 mars. “Ce n’est pas le moment d’hésiter à attribuer des responsabilités de peur que cela puisse avoir l’apparence d’un blâme”, a déclaré Sandra McCulloch, dont le cabinet représente la majorité des familles des victimes. “Nos clients méritent une évaluation franche et honnête de ce qui n’a pas fonctionné.” L’enquête fédérale-provinciale ne peut blâmer ni conclure à la responsabilité criminelle ou civile. Au lieu de cela, il s’agit d’un organe d’enquête qui émettra des recommandations non contraignantes pour prévenir des tragédies similaires. McCulloch a déclaré que le dossier de preuve montre que la GRC n’était pas préparée à ce qui s’est passé dans la nuit du 18 avril 2020, lorsqu’un homme déguisé en gendarme – et conduisant une voiture qui ressemblait exactement à un croiseur de la GRC – a commencé à tuer des voisins et des étrangers. dans la région rurale de Portapique, N.-É. L’enquête a appris que Gabriel Wortman, un fabricant de prothèses dentaires de 51 ans de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a échappé à la police et tué neuf autres personnes le lendemain avant d’être abattu par deux gendarmes qui l’ont repéré dans une station-service au nord de Halifax. . “La (GRC) ne s’était pas préparée, ainsi que ses membres, à un événement d’une telle envergure et nous avons observé une incapacité généralisée à sortir des sentiers battus, avec des conséquences tragiques”, a déclaré McCulloch. “Nos clients affirment que cet échec général de préparation a conduit à une foule d’erreurs fondamentales. Ce ne sont pas des erreurs à cacher derrière un manque de financement ou en considérant l’événement dans son ensemble et en le qualifiant de sans précédent… Ce sont, aux yeux de nos clients, des erreurs élémentaires qui ont contribué au caractère inédit de l’événement.” L’avocate Tara Miller, dont le cabinet représente un parent de la victime Kristen Beaton, qui était enceinte lorsqu’elle a été tuée, a déclaré que la confiance du public dans les forces de l’ordre avait été ébranlée par ce qui s’était passé dans le nord et le centre de la Nouvelle-Écosse. “La mort de 22 personnes et de Baby Beaton est survenue entre les mains d’un monstre”, a déclaré Miller. « Lorsqu’un tel mal règne, nous nous tournons vers les personnes de confiance en matière de sécurité publique pour nous protéger. Cependant, dans ce cas, une cascade d’échecs, d’erreurs et de faux pas de la part de la GRC a fondamentalement affecté la confiance des Néo-Écossais envers la GRC pour maintenir la sécurité publique. “ McCulloch a déclaré que la GRC n’avait pas reconnu les événements troublants avant les meurtres qui auraient dû signaler Wortman comme une personne préoccupante. Entre autres choses, l’enquête a appris qu’il avait une longue histoire de trafic de drogue et d’alcool en provenance des États-Unis et qu’il avait agressé un adolescent en 2001, menacé de tuer ses parents en 2010 et dit à quelqu’un qu’il voulait “tuer un flic” en 2011. L’enquête a également entendu une femme qui a déclaré avoir été informée par un témoin oculaire que Wortman avait étouffé son épouse en 2013. Brenda Forbes a également déclaré avoir parlé à deux agents de l’agression, mais rien n’a été fait. “Nous soutenons que la GRC … avait l’agresseur sur son radar, et pourtant ce radar semble avoir été éteint encore et encore”, a déclaré McCulloch. “Que ce soit parce qu’il était un homme blanc riche qui s’est habilement présenté comme pro-police … ou que la GRC … n’a tout simplement pas pris le temps de noter et d’enquêter sur ces drapeaux rouges, le résultat est le même. L’agresseur n’a fait l’objet d’aucun contrôle réel et a été laissé libre de dévaster nos communautés.” McCulloch a également suggéré que lorsque le meurtre a commencé à Portapique, les gendarmes qui ont répondu étaient insuffisamment formés, mal supervisés et manquaient des outils nécessaires pour suivre un tueur dans l’obscurité. L’avocate a souligné ce qu’elle a décrit comme de multiples échecs de communication au sein de la «structure de commandement désorganisée» de la GRC et avec le public. L’enquête a appris que la GRC avait utilisé Twitter pour avertir le public qu’un tueur était en liberté environ 10 heures après le début de la fusillade à Portapique. De plus, l’enquête a entendu des preuves selon lesquelles la gendarmerie avait initialement rejeté l’utilisation du système Alert Ready pour envoyer des avertissements intrusifs à la plupart des radios, téléviseurs et téléphones portables, même s’ils avaient été encouragés à utiliser le système des années plus tôt. Sur un autre front, Miller a cité des preuves montrant que les gendarmes avaient obtenu une photo de la réplique de la voiture de police du tueur à 8 heures du matin le 19 avril 2020, mais il leur a fallu plus de deux heures pour relayer cette information critique sur Twitter. “A 9h37, (Kristen Beaton) connaissait le nom de l’agresseur, avait une photo de lui et savait qu’il était le suspect dans la fusillade de Portapique”, a déclaré Miller. “Ce qu’elle n’était pas au courant et qu’elle n’a pas trouvé sur les réseaux sociaux, c’est que l’agresseur conduisait un (réplique) de véhicule de la GRC.” Beaton a été tuée par balle juste après 10 h alors qu’elle était assise dans sa voiture garée à Debert, en Nouvelle-Écosse. Le tweet sur la réplique de la voiture a été envoyé à 10 h 17. L’avocat Josh Bryson, qui représente les proches des victimes Peter et Joy Bond, a déclaré que la chaîne de commandement de la GRC était “lourde” car les décisions concernant les ressources supplémentaires nécessitaient plusieurs niveaux de bureaucratie. “Ce n’est pas réactif et ce n’est pas opportun”, a-t-il déclaré, ajoutant que ses clients estiment qu’il a fallu trop de temps à la GRC pour mettre en place une soi-disant structure de commandement en cas d’incident critique. De plus, Bryson a noté qu’un agent de la GRC qui n’était pas en service, le sergent. Andy O’Brien, donnait des ordres par radio bidirectionnelle dans la nuit du 18 avril 2020, même s'”il n’était pas en mesure de prendre des décisions” et avait consommé quatre à cinq verres de rhum plus tôt dans la soirée. “Du point de vue d’un profane, cela semble absurde”, a déclaré Bryson. “Si je me présentais aujourd’hui et que je vous disais que j’avais bu quatre à cinq verres d’alcool avant de présenter mes observations, vous auriez de sérieuses inquiétudes.” Bryson a également souligné des témoignages confirmant que la GRC n’a pas réussi à sécuriser les scènes de crime à Portapique, ce qui explique pourquoi les corps des Bonds n’ont pas été retrouvés pendant 18 heures. Pendant ce temps, McCulloch a déclaré que ses clients avaient attiré l’attention sur le rejet apparent par la GRC de plusieurs déclarations de témoins décrivant avec précision le véhicule du tueur. De plus, elle a laissé entendre que la GRC a refusé de reconnaître les principales lacunes de sa réponse, y compris des preuves montrant que deux de ses agents ont ouvert le feu sur un responsable des urgences lorsqu’ils l’ont pris pour le tueur. Elle a également cité des manquements à la collecte de preuves, des retards dans la notification aux proches des victimes et des protestations qui ont éclaté lorsque certains agents de la GRC appelés à témoigner avant l’enquête ont été exemptés de contre-interrogatoire direct. De plus, certaines des décisions prises par les trois commissaires supervisant l’enquête ont laissé certains proches des victimes se sentir marginalisés, a-t-elle déclaré. “Pour beaucoup, leur confiance dans ce processus diminue, voire se perd”, a déclaré McCulloch. “Ils ont besoin de savoir qu’ils ont été entendus.” Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 septembre 2022.

