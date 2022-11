Fusillade en Nouvelle-Écosse : Blair dit qu’il “n’a pas demandé” à la GRC de divulguer des informations sur les armes à feu

OTTAWA –

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, maintient sa position selon laquelle il ne s’est pas ingéré dans une enquête policière sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse d’avril 2020.

Blair, qui était ministre de la Sécurité publique à l’époque, a déclaré lundi à un comité de la Chambre des communes qu’il n’avait jamais ordonné à la police de divulguer des informations relatives à une enquête, y compris dans cette affaire.

“Je ne leur ai pas demandé de divulguer des informations spécifiques”, a-t-il déclaré lors de la réunion du comité.

« L’indépendance des opérations policières est un principe que j’ai non seulement respecté, mais défendu vigoureusement au cours de mes près de quatre décennies dans l’application de la loi et tout au long de ma carrière subséquente en tant que député fédéral et ministre.

Les conservateurs de l’opposition ont appelé à la démission de Blair et de la commissaire de la GRC Brenda Lucki à la suite de la récente publication d’enregistrements d’une conférence téléphonique tendue entre Lucki et des cadres supérieurs en Nouvelle-Écosse.

Au cours de cette réunion du 28 avril 2020, Lucki a déclaré qu’elle comprenait que les forces de police ne pouvaient pas divulguer certains détails sur l’enquête sur la façon dont un homme armé a tué 22 personnes au cours d’un saccage de 13 heures.

Cependant, elle a dit aux agents à Halifax qu’elle était frustrée d’apprendre que les notes d’allocution utilisées pour une conférence de presse de la GRC plus tôt dans la journée ne comprenaient pas d’informations de base sur les armes à feu du tueur.

Au cours de l’appel, elle a déclaré que son désir de partager publiquement ces faits de base était en réponse à une demande qu’elle avait reçue du bureau d’un ministre, bien qu’elle n’ait pas précisé quel ministre ou la nature exacte de la demande.

Apparu au comité des Communes lundi, Lucki a rappelé que le chef de cabinet de Blair à l’époque avait demandé si des informations sur les armes seraient incluses dans la conférence de presse.

“Il n’y a pas eu d’ingérence politique. Je n’ai été ni invité, ni dirigé, ni contraint par des représentants du gouvernement à divulguer des informations spécifiques sur les armes à feu utilisées par l’auteur de ces horribles attaques”, a déclaré Lucki.

“Je n’ai pas interféré dans l’enquête. Je n’ai reçu aucune instruction.”

Lors de la conférence téléphonique du 28 avril, Lucki a déclaré qu’elle “se sentait complètement manquée de respect” par le fait qu’on lui avait dit que le surintendant de la GRC. Darren Campbell allait parler des armes à feu utilisées lors de la fusillade dans ses notes d’allocution, “et ce n’était pas là”.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je pense que nous devons faire mieux.”

La députée conservatrice Raquel Dancho a suggéré lundi à Lucki que l’enregistrement de l’appel montre clairement que la question était très importante pour elle. « C’était important pour toi, n’est-ce pas ? C’est pourquoi tu as convoqué cette réunion.

Lucki a déclaré que 90% de l’appel concernait des problèmes concernant le flux d’informations depuis le début de l’horrible incident. “Il y a eu plusieurs demandes pour différents types d’informations que je ne recevais pas en temps opportun. Certaines informations n’étaient pas tout à fait exactes.”

Les notes manuscrites de Campbell de l’appel du 28 avril, publiées en juin, ont déclenché des allégations d’ingérence politique parce qu’elles indiquaient que Lucki avait assuré à Blair et au bureau du premier ministre que la GRC publierait des informations sur les armes à feu dans le but de soutenir le contrôle des armes à feu à venir par le gouvernement. législation.

Alors que Lucki et Blair ont toujours nié l’existence de pressions politiques, les enregistrements indiquent que Lucki était conscient des efforts fédéraux de contrôle des armes à feu.

“Est-ce que quelqu’un se rend compte de ce qui se passe dans le monde des armes de poing et des armes à feu en ce moment?” Lucki a demandé à Mounties lors de l’appel. “Le fait qu’ils soient en train d’essayer de faire adopter une législation. Le fait que la législation est censée aider la police.”

En mai de cette année-là, peu de temps après l’appel, le gouvernement libéral a interdit quelque 1 500 modèles et variantes d’armes à feu, y compris l’AR-15 et le Ruger Mini-14, par décret au motif qu’ils n’avaient pas leur place à la chasse ou au tir sportif.

Le député néo-démocrate Alistair MacGregor a suggéré lundi à Blair qu’il serait logique de déduire que la “demande” de son chef de cabinet à Lucki était liée à la création d’un récit public lié à l’interdiction imminente des armes à feu.

Blair a répondu que “ce n’était un secret pour personne que notre gouvernement s’était engagé” à introduire de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 31 octobre 2022.