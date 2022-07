Fusillade en Nouvelle-Écosse : accusation retirée contre le conjoint du tireur

HALIFAX –

Lisa Banfield, épouse du tireur qui a tué 22 Néo-Écossais en avril 2020, est soulagée qu’une accusation criminelle contre elle en lien avec la fusillade ait été rejetée, a déclaré son avocat mardi.

Banfield a été accusée en mars d’avoir illégalement fourni des munitions à son conjoint de fait au cours du mois précédant les massacres.

“C’est un grand soulagement pour elle, c’est un grand soulagement pour ses sœurs, et c’est un grand soulagement pour moi aussi”, a déclaré l’avocat James Lockyer dans une interview.

“Tout cela fait partie du fait que Lisa essaie de redémarrer sa vie”, a-t-il déclaré.

La procureure de la Couronne, Sarah Lane, a déclaré au juge Theodore Tax de la cour provinciale de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, que Banfield avait terminé avec succès le processus de justice réparatrice et que la Couronne retirait l’accusation portée contre elle.

L’accusation étant retirée par la Couronne, Tax a déclaré que pour “clôture complète” de l’affaire, il rejetterait entièrement l’accusation.

Banfield, son frère et son beau-frère ont été accusés d’avoir donné à Gabriel Wortman des cartouches Remington de calibre .223 et des cartouches Smith et Wesson de calibre .40. La police a déclaré que tous les trois n’avaient aucune connaissance préalable des plans du tueur.

Les accusations portées contre le frère et le beau-frère de Banfield ont également été retirées par la Couronne.

Le programme de justice réparatrice de la Nouvelle-Écosse crée des occasions pour les personnes accusées d’actes criminels et les victimes d’actes criminels de travailler ensemble pour parvenir à des résolutions, ce qui permet aux suspects d’éviter un casier judiciaire.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 juillet 2022.



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.