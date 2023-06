Fusillade en France : une écolière britannique de 11 ans abattue alors qu’elle jouait sur une balançoire

Un retraité hollandais armé d’une arme à feu « drogué » qui aurait tué une fille britannique de 11 ans alors qu’elle jouait sur une balançoire avait menacé la famille trois ans plus tôt avec un fusil après avoir coupé des arbres pour faire une aire de jeux, voisins a dit.

L’homme de 71 ans aurait « tiré plusieurs fois » sur la famille à travers une haie avec un fusil samedi soir alors qu’ils profitaient d’un barbecue, tuant Solaine Thornton et blessant son père Adrien et sa mère Rachel.

Après s’être barricadé dans sa maison voisine, le voisin a été arrêté avec sa femme par des officiers d’armes à feu d’élite.

« Des tests ont été effectués après son arrestation et il était sous l’influence de drogues », a déclaré une source chargée de l’enquête.

L’attaque, qui a également laissé les parents de Solaine se battre pour leur vie, fait suite à un différend de trois ans sur le bruit et un terrain dans le hameau de Saint-Herbot, en Bretagne, selon le maire de la région.

Le Néerlandais a d’abord menacé la famille avec un fusil .22 en 2020, selon des voisins du hameau.

L’un d’eux a déclaré: «C’est de cela qu’il s’agissait il y a trois ans – la police a été appelée parce qu’il menaçait la famille avec son fusil. Les deux familles se disputaient constamment et le fusil a aggravé les choses, mais personne n’a jamais cru qu’il s’en servirait.

Une fille britannique de 11 ans a été abattue en France alors qu’elle jouait sur une balançoire de jardin après qu’un voisin aurait pris d’assaut un barbecue familial et tiré sur la famille de quatre personnes. Des médecins légistes sont photographiés sur les lieux

Des images de nouvelles montrent des enquêteurs médico-légaux parcourant la scène avec les effets personnels de la famille – y compris un sac de pique-nique et une bouteille de boisson gazeuse – allongés à côté d’un banc en bois. Une étiquette jaune avec un numéro avait été placée à côté de chaque article

L’arme était un fusil de chasse sous licence et aucun effort n’a été fait pour le confisquer par la police ou les fonctionnaires du conseil.

Le retraité se plaignait régulièrement que la famille abattait des arbres pour faire place à des équipements de jeux pour enfants, notamment des balançoires.

« Il était également régulièrement contrarié par le bruit que faisait la famille, même si cela ne dérangeait personne d’autre – c’était principalement des enfants qui passaient un bon moment. »

La femme de l’agresseur était considérée comme une « voisine agréable » qui « saluait les gens », mais son mari était bourru et renfermé.

Lundi matin, une enquête « pour le meurtre d’un enfant de moins de 15 ans et deux tentatives de meurtre » était en cours. Adrien est gravement malade à l’hôpital avec une blessure à la tête tandis que Rachel est également soignée. Ils ont tous deux subi une intervention chirurgicale.

Leur plus jeune fille – Celeste, huit ans – jouait sur la balançoire avec sa sœur, mais elle a pu s’en sortir indemne.

Des images de nouvelles ont montré des enquêteurs médico-légaux parcourant la scène, avec les effets personnels de la famille – y compris un sac de pique-nique et une bouteille de boisson gazeuse – abandonnés à côté d’un banc. Des étiquettes numérotées jaunes avaient été placées à côté de chaque article.

C’est la fille cadette du couple, Celeste, qui a sonné l’alarme, ont déclaré des voisins, en criant « ma sœur est morte, ma sœur est morte » alors qu’elle fuyait les coups de feu.

La petite fille est restée indemne et s’est réfugiée chez un voisin mais est en état de « choc » suite au calvaire.

Les gens du village les appelaient une «famille adorable, gentille et serviable».

Le voisin de 71 ans aurait tiré sur la famille à travers une haie avec un fusil samedi soir. Les balançoires sont illustrées à l’extrême gauche

Solaine jouait dans son jardin lorsque le voisin brandissant une arme à feu a ouvert le feu « plusieurs fois » samedi soir. Les enquêteurs sont photographiés dans le jardin où la fusillade a eu lieu

M. Thornton était bien connu dans le hameau et la campagne environnante pour son aide dans les tâches de bricolage.

Il reste « dans un état critique avec des blessures mettant sa vie en danger », tandis que sa femme était également en réanimation à l’hôpital Cavale Blanche de Brest, où ils ont tous deux été opérés.

Marguerite Bleuzen, maire de PlonEvez-du-Faou, qui couvre le hameau de Saint-Herbot, a révélé qu’il y avait eu « des ennuis avec un différend de voisinage » entre les deux familles depuis au moins 2020.

« Je suis intervenue auprès de mes adjoints lorsque nous avons été élus », a-t-elle déclaré. « Il y avait un problème avec le terrain autour de leurs propriétés et avec la pollution sonore – tout a commencé à partir de là. »

Suite à l’intervention officielle il y a trois ans, il n’y avait eu « pas d’urgence », mais Mme Bleuzen était consciente que les arguments continuaient à mijoter.

« Ce matin, les langues se délient », dit-elle. « Je pense qu’ils ont tous eu un peu de mal à s’entendre. »

Mme Bleuzen a ajouté: «La famille était bien connue et appréciée. Il y a une fête du village chaque année et ils viennent toujours. C’est incompréhensible d’avoir tiré sur un enfant. Personne ne peut comprendre comment cela a pu arriver.

Solaine a été tuée dans son jardin du hameau de Saint-Herbot, en Bretagne

Tous les Thornton se trouvaient dans le jardin de leur propriété – une scierie reconvertie – lorsque des coups de feu ont été tirés vers 21 heures samedi.

Un procureur local a déclaré que Solaine et Celeste jouaient sur une balançoire de jardin lorsque le tireur est soudainement apparu et a « tiré plusieurs fois ». Les rapports indiquent qu’il a tiré sur eux à travers une haie pendant que les parents s’occupaient du barbecue.

Solaine a été tuée tandis que ses parents ont été blessés.

Le tireur a ensuite pris la fuite et s’est barricadé dans sa maison, avant d’être arrêté plus tard, soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre.

Le suspect est actuellement en garde à vue et une enquête pour meurtre est en cours.

« Il y a eu une dispute entre voisins et une arme à feu a été présentée », a déclaré une source chargée de l’enquête. «Les tensions ont clairement atteint un point d’ébullition. La fille aînée a été abattue et ses parents grièvement blessés », a-t-il déclaré.

«Le père a subi une blessure à la tête et est dans un état critique à l’hôpital, tandis que la mère est également très gravement blessée. L’enfant le plus jeune est le seul qui soit indemne, ayant réussi à fuir chez un autre voisin.

Le groupe d’intervention de l’unité tactique de la gendarmerie nationale a été appelé sur les lieux et un négociateur a persuadé le voisin et sa femme de se rendre avant leur arrestation, aurait indiqué le procureur.

Une source y a décrit un « siège bref » après que le tireur « s’est enfermé chez lui ».

« Après quelques négociations, le suspect s’est rendu sans combat et il a été arrêté, aux côtés de sa femme. Il s’était retiré à Saint-Herbot il y a environ six ans.

La fille du couple, Celeste, âgée de huit ans, a sonné l’alarme, ont déclaré des voisins en criant « ma sœur est morte, ma sœur est morte » alors qu’elle fuyait les coups de feu.

Un voisin direct des Thornton a raconté à L Telegramme avoir vu toute la famille sous le chêne au fond de leur jardin plus tôt dans la soirée

L’incident s’est produit samedi soir à Saint-Herbot, un petit village près de Quimper (sur la photo, une chapelle dans le village)

Les parents de la jeune fille, qui travaillent tous les deux sur place, ont été transportés à l’hôpital La Cavale Blanche de Brest pour y être soignés pour leurs blessures.

Le tournage a eu lieu samedi soir dans le pittoresque village de Saint-Herbot, près de Quimper dans le département du Finistère.

Les Thornton vivaient dans la propriété – une scierie reconvertie près de l’église catholique locale – pendant « plusieurs années », selon un voisin.

Un voisin direct des Thornton a déclaré au Telegramme avoir vu toute la famille sous le chêne au fond de leur jardin plus tôt dans la soirée.

« Les deux petites filles jouaient près des jeux et sur la balançoire, les parents étaient assis sur leur banc habituel et faisaient un barbecue », a-t-il déclaré.

Solaine était élève au collège Jean Jaurès, dans la ville de Huelgoat.

Les élèves de l’école recevaient des soins psychologiques aujourd’hui, après sa mort.

Les cours au collège Jean-Jaurès ont repris normalement lundi matin, avec une « équipe de suivi médical » en place.

Guylène Esnault, directrice des services de l’éducation du département du Finistère, a déclaré : « C’est un petit territoire, et tout le monde se connaît. Les enfants auront entendu parler de ce qui s’est passé.

« Le directeur du collège dira ce qui convient à ses élèves, et une équipe de surveillance comprenant un médecin, des infirmières et des psychiatres est en place. »

Solaine était en 6e année au collège, qui compte environ 150 étudiants.

Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère, a déclaré qu’il y avait « stupeur et consternation après le meurtre d’une collégienne de 11 ans à Plonévez-du-Faou ».

« Un tel drame, entre voisins, nous rappelle que la montée de la violence dans notre société doit être combattue à l’unanimité.

« J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches de la jeune fille, et mes pensées les plus sincères aux professeurs et élèves du collège de Huelgoat. »

Les parents de Solaine, qui travaillent tous les deux sur place, ont été transportés à l’hôpital La Cavale Blanche de Brest pour y être soignés pour leurs blessures.

« Les raisons de ce drame ne sont pas encore connues. Il semblerait qu’un conflit oppose depuis plusieurs années les deux voisins à propos d’un terrain jouxtant les deux propriétés », a déclaré dimanche la procureure Carine Halley.

« Une enquête a été ouverte sur le meurtre d’un mineur et trois tentatives de meurtre. »

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu’il fournissait une assistance à une famille britannique à la suite d’une fusillade en France.