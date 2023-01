Fusillade en Floride : 2 morts et 4 autres blessés à Ocala

Deux personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées dans une fusillade à Ocala, en Floride, tôt dimanche, ont indiqué les autorités.

Des coups de feu ont éclaté vers 4h30 du matin près du bloc 1600 de Southwest 5th Street, dans une zone où une foule d’environ 100 personnes était rassemblée, a indiqué la police dans un communiqué de presse.

Davonta Harris, 30 ans, et Abdul Hakeem Van Croskey, 24 ans, ont été identifiés par la police comme les deux personnes tuées. Quatre autres victimes, dont les noms n’ont pas été dévoilés, étaient dans un état stable.

“Les détectives enquêtent sur le crime et travaillent avec diligence pour déterminer les faits derrière la fusillade mortelle et travaillent activement sur des pistes”, a déclaré la police d’Ocala.

“Cet événement tragique a laissé de nombreuses personnes dévastées et en deuil. Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par cet acte terrible”, a déclaré la police.

Ocala est à environ 75 miles au nord-ouest d’Orlando.

Quelques heures plus tôt, une fusillade du réveillon du Nouvel An avait fait un mort de 24 ans et neuf autres blessés à Mobile, en Alabama, a annoncé la police. La fusillade s’est produite à quelques pâtés de maisons de l’endroit où les gens s’étaient rassemblés pour la célébration du Nouvel An de la ville.