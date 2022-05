Fusillade en Californie : l’homme tué qualifié de héros

LAGUNA WOODS, Californie –

Un homme armé motivé par la haine contre Taïwan a enchaîné les portes d’une église californienne et caché des bombes incendiaires avant de tirer sur un rassemblement de paroissiens taïwanais pour la plupart âgés, tuant un homme qui l’a plaqué, ont annoncé les autorités.

David Chou, 68 ans, de Las Vegas – un citoyen américain qui, selon les autorités, a grandi à Taïwan – s’est rendu samedi dans le comté d’Orange et le lendemain, il a assisté à un déjeuner organisé par l’église presbytérienne Irvine Taiwanese, qui vénère à l’église presbytérienne de Genève dans la communauté de Bois de Lagune. Bien qu’il ne connaisse personne là-bas, il a passé environ une heure à se mêler à environ 40 participants, puis a exécuté son complot, ont déclaré les autorités lors d’une conférence de presse.

Il a enchaîné les portes et mis de la super glue dans les serrures. Il avait deux armes de poing de 9 mm – achetées légalement il y a des années à Las Vegas – et trois sacs, contenant entre autres quatre engins incendiaires de type cocktail Molotov et des munitions supplémentaires. Il a ouvert le feu et dans le chaos qui a suivi, le Dr John Cheng, 52 ans, l’a plaqué, permettant à d’autres paroissiens de le maîtriser et de l’attacher avec des rallonges.

Cheng est mort et cinq personnes ont été blessées, la plus âgée de 92 ans. Le shérif Don Barnes a qualifié l’héroïsme de Cheng de “rencontre du bien contre le mal” qui a probablement sauvé la vie “de plus de dizaines de personnes”.

Chou a été arrêté pour suspicion de meurtre et de tentative de meurtre et emprisonné sous caution de 1 million de dollars américains. Il devait comparaître devant le tribunal d’État mardi. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pourrait parler en son nom. Une enquête fédérale sur les crimes haineux est également en cours.

Chou avait travaillé comme agent de sécurité à Las Vegas, ont indiqué les autorités.

On ne savait pas dans l’immédiat pourquoi Chou avait choisi de cibler l’église de Laguna Woods, une zone côtière pittoresque dont la population est principalement composée de retraités et se trouve à proximité d’une grande communauté fermée.

Barnes a déclaré que le motif de la fusillade était la haine de Chou envers Taiwan, documentée dans des notes manuscrites trouvées par les autorités. La famille de Chou faisait apparemment partie des nombreuses personnes expulsées de force de la Chine continentale vers Taïwan peu après 1948, a déclaré le procureur du district du comté d’Orange, Todd Spitzer.

Les relations entre les continentaux forcés de fuir une prise de pouvoir communiste et les Taïwanais de souche étaient souvent tendues alors que les nouveaux arrivants s’entassaient dans les bidonvilles et les communautés militaires. Séparés par la langue et le mode de vie, les brimades et les confrontations étaient fréquentes alors que le président Chiang Kai-shek restreignait strictement les libertés civiles sous près de quatre décennies de loi martiale.

L’Église presbytérienne est la plus importante des dominations chrétiennes à Taiwan et a été étroitement identifiée au mouvement pro-démocratie à l’époque de la loi martiale et plus tard à la cause de l’indépendance de Taiwan.

Barnes a qualifié Chou d’immigrant de Chine, mais la Central News Agency de Taiwan a déclaré avoir interviewé Louis M. Huang, directeur général du Bureau économique et culturel de Taipei à Los Angeles, et il a confirmé que Chou était né à Taiwan en 1953.

Barnes a déclaré que Chou avait agi seul et qu’il “n’était pas censé être associé à une église spécifique ou à une religion, et qu’il n’y a aucun lien direct avec l’église ou un membre de l’église à notre connaissance”.

Balmore Orellana, un ancien voisin, a déclaré que la vie de Chou s’était effondrée après que sa femme l’ait quitté l’année dernière. Avant, Chou était un homme agréable qui possédait l’immeuble de Las Vegas où il vivait jusqu’à son expulsion en février, a déclaré Orellana à l’Associated Press.

Les dossiers montrent que la propriété de quatre unités a été vendue en octobre dernier pour un peu plus de 500 000 $. Orellana a déclaré que la femme de Chou avait utilisé l’argent de la vente pour déménager à Taiwan.

Avant qu’Orellana n’emménage il y a environ cinq ans, Chou a subi une blessure à la tête et d’autres blessures graves lors d’une attaque par un locataire, a déclaré le voisin. Plus récemment, sa santé mentale a décliné et l’été dernier, une arme à feu a été tirée à l’intérieur de l’appartement de Chou et la balle est entrée dans l’appartement d’Orellana, bien que personne n’ait été blessé, a déclaré Orellana.

Les rapports de police sur l’agression et la fusillade n’étaient pas immédiatement disponibles lundi.

Les tensions entre la Chine et Taïwan sont au plus haut depuis des décennies, Pékin intensifiant son harcèlement militaire en faisant voler des avions de combat vers l’île autonome. La Chine n’a pas exclu la force de se réunifier avec Taïwan, qui s’est séparé du continent lors d’une guerre civile en 1949.

Le représentant en chef de Taïwan aux États-Unis, Bi-khim Hsiao, a présenté ses condoléances aux familles qui ont tiré sur Twitter.

“Je me joins aux familles des victimes et aux communautés taïwanaises américaines dans le deuil et je prie pour le prompt rétablissement des survivants blessés”, a écrit Hsiao dimanche.

Le porte-parole de l’ambassade de Chine, Liu Pengyu, a déclaré à l’AP par e-mail que le gouvernement chinois avait «constamment condamné les incidents de violence. Nous exprimons nos condoléances aux victimes et nos sincères condoléances aux familles endeuillées et aux blessés.

Parmi les blessés par balles figurent une femme de 86 ans ainsi que quatre hommes âgés de 66, 75, 82 et 92 ans, a indiqué le département du shérif. Les autorités ont déclaré lundi que deux des blessés étaient en bon état, deux étaient dans un état stable et que le statut du cinquième patient était indéterminé.

Jerry Chen, un membre de longue date de l’église, a déclaré qu’un groupe d’environ 40 fidèles s’était réuni dans la salle de communion pour un déjeuner après un service du matin pour accueillir leur ancien pasteur Billy Chang, un membre de la communauté bien-aimé et respecté qui avait servi l’église pendant 20 ans. Chang est retourné à Taïwan il y a deux ans. C’était la première fois qu’il retournait aux États-Unis, a déclaré Chen.

Tout le monde venait de finir de déjeuner et prenait des photos avec Chang lorsque Chen entra dans la cuisine. C’est alors qu’il a entendu les coups de feu.

Barnes a déclaré que Cheng, un médecin en médecine sportive qui laisse dans le deuil une femme et deux enfants, a accusé le tireur et a tenté de le désarmer, permettant à d’autres d’intervenir. Chang a frappé le tireur à la tête avec une chaise avant que d’autres paroissiens ne le maîtrisent.

“Je vais vous dire que le mal était dans cette église”, a déclaré Spitzer, qui a ajouté que Chou avait “un parti pris absolu” contre Taiwan et son peuple.

La fusillade est survenue un jour après qu’un homme de 18 ans a tiré et tué 10 personnes dans un supermarché de Buffalo, New York, dans un déchaînement raciste où le tireur blanc aurait pris pour cible un supermarché dans un quartier à prédominance noire.

