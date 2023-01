Fusillade en Californie: Dix personnes tuées dans une attaque à l’arme à feu lors des célébrations du Nouvel An chinois | Nouvelles américaines

Dix personnes ont été tuées dans une fusillade de masse lors des célébrations du Nouvel An lunaire chinois en Californie, a confirmé la police.

Lors d’une conférence de presse, le capitaine Andrew Meyer a déclaré qu’au moins 10 autres personnes étaient soignées dans les hôpitaux locaux et que leur état allait “de critique à stable”.

Le tireur n’a toujours pas été arrêté et le mobile de l’attaque n’a pas encore été identifié, a-t-il ajouté.

Les agents ont répondu à la fusillade à Monterey Park, une ville juste à l’est de Los Angeles, vers 22 h 20 samedi soir (vers 6 h 20, heure du Royaume-Uni) après qu’une entreprise locale a signalé que des coups de feu avaient été tirés.

Ils sont arrivés pour trouver des gens “criant” devant un studio de danse de salon, apparemment le Star Dance Studio sur Garvey Avenue, et plusieurs victimes toujours à l’intérieur.

Des vidéos publiées en ligne montraient des officiers envahissant la zone, des pompiers s’occupant de blessés et des victimes transportées dans des ambulances sur des civières.

Le propriétaire d’un restaurant de fruits de mer, Seung Won Choi, a déclaré au LA Times que trois personnes se sont précipitées dans son commerce et lui ont dit de verrouiller la porte car un homme avec une mitrailleuse et plusieurs cartouches de munitions se trouvait à l’extérieur.

Les agents enquêtent sur le deuxième incident

Le capitaine Meyer a déclaré: “Le service d’incendie de la police du parc est intervenu sur les lieux et a soigné les blessés et a déclaré 10 des victimes décédées.

“Il y a eu au moins 10 victimes supplémentaires qui ont été transportées dans de nombreux hôpitaux locaux et sont répertoriées dans diverses conditions, de stable à critique.

“Le suspect, a pris la fuite et reste en suspens.”

Dans une mise à jour précédente, la police avait déclaré que neuf personnes avaient été tuées.

Le capitaine Meyer a également confirmé que les enquêteurs enquêtaient sur un autre incident dans un deuxième studio de danse à proximité et “essayaient de déterminer s’il y avait un lien”.

La communauté locale a été invitée à rester vigilante pendant que les agents recherchent le suspect et tentent d’établir un motif pour l’attaque.

“Abritant l’une des plus grandes communautés asiatiques”

Dans un tweet, le contrôleur municipal Kenneth Mejia, qui est un fonctionnaire du gouvernement de Los Angeles, a déclaré que son « cœur va à ceux qui ont perdu des êtres chers ce soir » dans la « fusillade de masse ».

“Monterey Park abrite l’une des plus grandes communautés asiatiques du comté de Los Angeles, et beaucoup célébraient le Nouvel An lunaire”, a-t-il ajouté.

Des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées samedi après-midi pour un festival de deux jours, considéré comme l’un des plus importants de la région.

Plus tôt dans la journée, les foules ont pu profiter de diverses activités, regarder des spectacles et visiter “des centaines de vendeurs” dans le cadre des célébrations, selon un avis du parc de la ville de Monterey.