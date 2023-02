Fusillade en Californie : 2 membres de gang arrêtés

VISALIA, Californie –

Deux membres de gangs ont été arrêtés vendredi matin, l’un après une fusillade, lors du massacre de six personnes en janvier, dont un bébé, dans une maison du centre de la Californie associée à un gang rival, a déclaré le shérif du comté de Tulare.

Le shérif Mike Boudreaux a déclaré que Noah David Beard, 25 ans, avait été arrêté et Angel “Nanu” Uriarte, 35 ans, avait été blessé lors de la fusillade avec des agents fédéraux et subissait une intervention chirurgicale, mais était stable et devrait survivre.

“Je suis heureux que nous ayons pu mettre ces deux hommes derrière les barreaux”, a déclaré le shérif.

Les suspects et les membres de la famille des victimes ont une longue histoire de violence des gangs, mais le motif de la fusillade “n’est pas tout à fait clair”, a déclaré Boudreaux lors d’une conférence de presse au siège du shérif à Visalia.

Le bureau du procureur du comté de Tulare a accusé les deux suspects de six chefs de meurtre et d’autres crimes. Ils risquent une peine de mort ou de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ont déclaré les procureurs.

Les six victimes, dont une mère adolescente et son bébé, ont été abattues le 16 janvier dans la campagne de Goshen, une communauté de 3 000 habitants dans la vallée de San Joaquin.

Les autorités ont déclaré que les deux suspects étaient sous surveillance 24 heures sur 24 depuis le 23 janvier dans le cadre d’une enquête massive qui a abouti aux arrestations de vendredi et a impliqué des détectives du shérif, des procureurs, le Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et d’autres forces de l’ordre.

Des mandats de perquisition ont été signifiés à des endroits à Goshen et Visalia, et environ huit cellules de détenus associées au gang de la prison Nuestra Familia ont été fouillées dans cinq prisons d’État, a déclaré Boudreaux.

Il a déclaré que les autorités du shérif avaient attendu d’avoir des preuves ADN pour procéder aux arrestations afin de renforcer l’affaire. Aucun autre détail de la preuve n’a été fourni.

Les deux suspects avaient déjà eu des démêlés avec la justice. Uriarte a été reconnu coupable en 2015 d’agression avec une arme à feu en association avec un gang de rue, et Beard a été condamné pour mineurs, ont déclaré les procureurs dans le dossier du tribunal.

Les victimes ont été identifiées comme suit : Rosa Parraz, 72 ans ; Eladio Parraz, Jr., 52 ans ; Jennifer Analla, 49 ans; Marcos Parraz, 19 ans; Alissa Parraz, 16 ans; et Nycholas Parraz, 10 mois.

Une vidéo de surveillance publiée par les autorités vendredi a montré une adolescente courant dehors et plaçant un bébé de l’autre côté d’une clôture, puis sautant par-dessus elle-même. Les autorités ont déclaré que Beard avait tiré et tué l’adolescent et le bébé, qui avaient tous deux été retrouvés morts dans la rue, d’une balle dans la nuque.

Parmi les victimes adultes, une femme a été retrouvée agenouillée et a reçu une balle dans la tête, ont indiqué les autorités.

Le shérif a déclaré qu’Alissa Parraz venait d’obtenir la garde complète de son fils après avoir passé des mois dans le système de placement familial. Les deux hommes ont été réunis le 13 janvier, trois jours avant d’être tués.

La fusillade a été signalée par une femme qui a appelé le 911 pendant les violences. Elle est entendue sur un enregistrement publié par les autorités disant frénétiquement à un répartiteur que son petit ami a été abattu et que les tireurs étaient toujours là.

“Ils reviennent”, a-t-elle dit. “S’il vous plaît, dépêchez-vous, s’il vous plaît!”

Les meurtres de Goshen faisaient partie d’un mois violent et meurtrier en Californie.

Le 21 janvier, une fusillade dans la salle de danse de Monterey Park a fait 11 morts et neuf blessés. Le tireur s’est suicidé plus tard. Le 23 janvier, des tirs dans deux fermes de Half Moon Bay ont fait sept morts et un blessé avant l’arrestation du suspect.