Fusillade en Californie: 11 morts confirmés après l’attaque du Nouvel An chinois, alors que CCTV montre un «héros» face à un tireur | Nouvelles américaines

Témoin oculaire : une communauté qui commence à pleurer

Le Star Dance Studio est devenu le point central de Monterey Park alors qu’une communauté commence à pleurer. A intervalles réguliers, des personnes, jeunes et moins jeunes, viennent déposer des fleurs devant la porte d’entrée.

Depuis son ouverture il y a 30 ans, c’est un lieu où l’on enseigne tous les styles de danse, y compris la danse de salon, la valse et la samba, par des professeurs hautement qualifiés, dont certains sont des champions dans leur discipline.

La plupart des personnes formées ici sont des retraités dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine, dont Jenny, qui vient ici depuis plusieurs années.

“J’allais être ici samedi soir, mais parce que c’était le Nouvel An, j’ai dîné avec ma famille”, dit-elle. “Je me suis réveillé dimanche avec des centaines de textos disant ‘ça va ? Tu es vivant ?'”

L’une des personnes tuées dans la fusillade était un instructeur de longue date au studio, un homme connu sous le nom de M. Ma.

“C’était un endroit très familial parce que M. Ma nous traitait comme des membres de la famille et des meilleurs amis”, explique Jenny, qui a refusé de donner son nom de famille. “Nous aimons vraiment venir ici pour danser et socialiser pour apprendre à connaître les gens. C’est bien parce que cela nous maintient en forme et en bonne santé. J’essaie de ne pas penser à ce qui s’est passé parce que je suis si triste.”

Lauren Woods, professeur de tango, a vu M. Ma pour la dernière fois samedi après-midi alors que de nombreuses personnes célébraient le Nouvel An lunaire à Monterey Park.

“J’ai pu voir Ma pour la dernière fois alors qu’il m’aidait à trouver un parking car les rues de Monterey Park étaient bondées pour célébrer les festivités du Nouvel An lunaire”, a-t-elle écrit sur Facebook. “Je me souviendrai toujours de M. Ma et de la façon dont nous avons communiqué les uns avec les autres.

“Son anglais n’était pas très bon, mais il disait toujours : ‘Mon professeur ! Mon professeur !’ Embrasse toujours mes joues et dis “Je t’aime ! Je t’aime !” Il était si adorable avec moi et je pouvais dire qu’il était le cœur de Star Ballroom.”