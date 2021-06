Fusillade en Allemagne – Deux tués alors que des flics traquent un tireur en liberté à Espelkamp

Une chasse à l’homme est en cours après que deux personnes ont été tuées dans une fusillade en Allemagne.

La police d’Espelkamp, ​​une ville à 80 km de Hanovre, dans l’ouest de l’Allemagne, est à la recherche d’un homme armé en liberté qui aurait tué un homme et une femme lors d’une fusillade.

La police d’Espelkamp recherche un homme armé en liberté qui aurait tué un homme et une femme[/caption]

Le journal Bild a cité la police comme disant que la situation semblait être un cas de quelqu’un « se déchaîné » dans le centre de la ville occidentale d’Espelkamp.

Il a déclaré que des commandos de police spéciaux étaient sur les lieux et les premiers rapports ont indiqué qu’une personne avait été tuée, et la police a déclaré plus tard qu’une deuxième personne était décédée.

