Fusillade du West Edmonton Mall: le verrouillage se termine avec 3 blessés

Un verrouillage au West Edmonton Mall est terminé et trois personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures graves à la suite d’une fusillade lundi soir.

Alors que le verrouillage est terminé, la police d’Edmonton a déclaré que la phase 3 du centre commercial n’était pas accessible alors qu’elle enquêtait sur l’incident.

Dans un communiqué de fin de soirée, la police a déclaré avoir répondu à 19h40 à un rapport faisant état d’une fusillade au centre commercial, situé entre les rues 170 et 178 et les avenues 87 et 90, où ils ont trouvé trois hommes blessés par balle. Ils ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves mais ne mettant pas leur vie en danger.

L’unité tactique de la police a ensuite été appelée au centre commercial, où elle a dégagé les lieux avant la levée du verrouillage à 22 heures.

Une forte présence policière dans le coin sud-ouest du centre commercial près du complexe cinématographique Scotiabank Theatre était évidente tout au long de la soirée, y compris une entrée du centre commercial à l’extérieur du champ de tir Wild West, qui a été enregistrée.

La police reste sur les lieux pour escorter les gens du centre commercial.

La police a déclaré qu’elle pensait que la fusillade était ciblée et que les parties se connaissaient.

Ils ne croient pas qu’il y ait d’autres risques pour la région.