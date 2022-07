“Fusillade” de Wood Green – Un homme meurt après avoir été abattu près d’une station de métro très fréquentée à Londres

Un HOMME est décédé après avoir été abattu près d’une station de métro animée de Londres dimanche soir.

La victime non identifiée a subi des blessures mortelles près de la station de métro Wood Green dans l’arrondissement de Haringey.

L’homme a été mortellement blessé par balle près de la gare et est décédé sur les lieux

Le service ambulancier de Londres a été appelé sur les lieux vers 21h30, après que des habitants ont signalé avoir entendu des coups de feu.

Une équipe d’ambulanciers, un ambulancier paramédical avancé, un médecin dans un véhicule d’intervention rapide et l’unité d’intervention tactique se sont précipités sur les lieux.

Une ambulance aérienne a également été déployée dans le but d’atteindre l’homme le plus rapidement possible.

Mais malgré leurs efforts, il a été tragiquement déclaré mort sur les lieux.

Le Sun a contacté la police métropolitaine pour obtenir des commentaires sur la fusillade.

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré: “Nous avons été appelés ce soir à 21h28 pour signaler une fusillade près de la station de métro Wood Green, N22.

“Nous avons envoyé un certain nombre de ressources sur les lieux, notamment une équipe d’ambulanciers, un ambulancier paramédical avancé, un médecin dans une voiture d’intervention rapide et des membres de notre unité d’intervention tactique.

“Nous avons également dépêché l’Air Ambulance de Londres.

“Malheureusement, malgré tous nos efforts, un homme est décédé sur les lieux.”

