Fusillade de Whistler : 2 morts, 2 arrêtés

Nos équipes ont repris temporairement leurs activités pour permettre aux clients de télécharger les montagnes et de repartir en toute sécurité. Nous sommes choqués et profondément attristés par cet acte de violence insensé, et nous soutenons notre communauté.

(2/2)

– Opérations Whistler Blackcomb (@wbmtnops) 24 juillet 2022