Fusillade de Raleigh: un adolescent a tiré sur son frère en premier, selon la police

RALEIGH, Caroline du Nord –

La police pense que la fusillade qui a fait cinq morts dans la capitale de la Caroline du Nord la semaine dernière a commencé lorsque le suspect de 15 ans a tiré sur son frère aîné, selon un rapport publié jeudi.

Plus de détails sur la fusillade sont ressortis du rapport préliminaire de quatre pages que le chef de la police de Raleigh a fourni au directeur de la ville. Ces résumés sont rédigés dans les cinq jours ouvrables suivant une fusillade impliquant un officier.

Parmi les personnes décédées lors de la fusillade du 13 octobre figuraient un officier de police municipal en congé qui vivait dans le quartier de Hedingham où la fusillade a commencé, selon la police. Deux autres ont été blessés, dont un autre résident de la communauté qui reste dans un état critique mais stable, selon le rapport.

Des témoins avaient décrit un tireur portant des vêtements de camouflage, ce que le rapport a confirmé, et tirant avec un fusil de chasse dans la subdivision et le long d’un sentier pédestre à proximité.

La police a déclaré que le suspect – toujours non nommé dans le rapport car il est mineur mais identifié par ses parents cette semaine comme Austin Thompson – a été capturé dans une structure semblable à une grange plus de quatre heures après le premier appel d’urgence. Le rapport indique que l’adolescent a parcouru près de 3,2 kilomètres depuis l’endroit où son frère a été retrouvé abattu et poignardé. La police a déclaré avoir échangé des coups de feu avec l’adolescent et un officier a été blessé. L’officier a été soigné dans un hôpital et est sorti ce soir-là.

Le rapport indique que les officiers ont donné des ordres répétés au suspect de se rendre et que des officiers spéciaux ont travaillé pour déterminer son emplacement exact. La police a finalement décidé d’avancer vers le bâtiment où il a été retrouvé.

Lorsque les policiers ont arrêté l’adolescent, il semblait avoir une seule blessure par balle et avait une arme de poing dans sa ceinture. Un fusil de chasse et des obus se trouvaient à proximité, selon le rapport. Il n’a pas décrit comment il a obtenu les armes ou comment il a été blessé.

Le rapport a été publié le jour même où le premier service commémoratif pour les victimes a eu lieu dans une église de Raleigh — où un maillot de basket et un short ont été placés sur un cercueil fermé.

James Thompson, 16 ans, le plus jeune des tués et le frère d’Austin Thompson, “arrivait juste à cet âge où le monde entier s’ouvrait à lui”, a déclaré Jeff Roberts, pasteur principal de la Trinity Baptist Church, pendant le service.

“Et nous nous souvenons de sa vie – une vie remplie de joie, de rires et d’expériences qui l’ont façonné et façonnent son avenir”, a déclaré le pasteur.

Quand il était plus jeune, James Thompson était une présence calme et souriante à l’école du dimanche, mais un joueur féroce dans le programme de basket-ball de l’église. C’était un enfant qui ramassait des balles de golf usagées au terrain de golf, les nettoyait et les revendait.

En vieillissant, l’adolescent a développé un intérêt pour la cuisine et a essayé de nouvelles idées après avoir regardé des vidéos YouTube du célèbre chef Gordon Ramsay. L’adolescent aimait la pêche en haute mer. Et il commençait à penser à l’université, peut-être à la North Carolina State University voisine.

“Nous ne voulons pas que ce moment définisse la vie de James”, a déclaré le pasteur. “Une partie des événements de la semaine dernière fera partie de son histoire. Mais je veux que vous sachiez que ce n’est pas toute son histoire.”

Roberts a également prononcé à haute voix les noms des autres victimes.

“Nous sommes une communauté en deuil, en deuil avec cette famille et en deuil avec tant d’autres familles également”, a déclaré Roberts.

Pendant ce temps, Austin Thompson reste dans un état critique, selon le rapport. Sa mère a déclaré mercredi qu’il avait été transféré dans une unité de soins intensifs pédiatriques. La principale procureure locale a déclaré qu’elle chercherait à inculper le jeune en tant qu’adulte.

L’adolescent avait un sac à dos contenant plusieurs types de munitions pour carabines et fusils de chasse, selon le rapport, et la gaine d’un grand couteau attachée à sa ceinture. Un couteau de chasse a été retrouvé devant la dépendance où il a été capturé, a indiqué la police.

Sur la base de la direction de déplacement estimée de l’adolescent, la police pense que James Thompson a été abattu en premier, selon le rapport.

“Le motif collectif de ces attaques est encore inconnu”, a déclaré le rapport du chef Estella Patterson, ajoutant qu’il ne semble pas y avoir de lien entre les victimes abattues par le suspect avant qu’il ne rencontre la police, sauf qu’ils vivaient tous à proximité.

Selon le rapport, les communications d’urgence ont reçu un appel de service à 17 h 09 basé sur plusieurs coups de feu tirés près du terrain de golf du quartier.

Quelques minutes plus tard, un appelant du 911 a rapporté avoir entendu des coups de feu et vu deux victimes devant une maison de la même rue où le jeune de 16 ans a été découvert dans une résidence. La police pense que l’adolescent a tiré sur Marcille Lynn Gardner, qui a été retrouvée blessée dans l’allée, puis a tiré sur Nicole Connors, 52 ans, qui vivait dans la maison. Connors a été abattu sur son porche et est décédé plus tard. Gardner, 60 ans, reste hospitalisé.

Peu de temps après, l’officier de police de Raleigh, Gabriel Torres, qui n’était pas en service, a été abattu dans sa voiture dans une autre rue du quartier alors qu’il s’apprêtait à partir au travail, selon le rapport. Torres, 29 ans, est décédé plus tard à l’hôpital.

C’est à ce moment-là que l’adolescent s’est enfui vers le sentier Neuse River Greenway, selon le rapport, où quelques minutes plus tard, un appelant au 911 a trouvé deux autres victimes le long du sentier qui sont décédées sur les lieux. Il s’agissait de Mary Marshall, 34 ans, qui promenait son chien, et de Susan Karnatz, 49 ans, qui courait.

Les agents qui avaient envahi la zone ont localisé l’adolescent un peu plus d’une heure plus tard dans une zone avec deux structures ressemblant à des granges. C’est à ce moment-là que la police a déclaré qu’elle pensait qu’il avait tiré sur des agents depuis l’un des bâtiments et que plusieurs agents avaient riposté. La police de Raleigh a estimé que ses agents avaient tiré 23 coups. Deux agents de la ville qui ont déchargé leurs armes à feu ont été placés en service administratif.

Les parents des deux adolescents ont publié une déclaration plus tôt cette semaine disant qu’ils étaient “accablés de chagrin” et n’ont vu aucun signe avant-coureur indiquant qu'”Austin était capable de faire quelque chose comme ça”. Un avocat de la famille n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires sur le rapport.



L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes de moins de 18 ans accusées de crimes, mais identifie Austin Thompson en raison de la gravité et de la publicité de la fusillade et parce que ses parents l’ont volontairement nommé.