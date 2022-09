Fusillade de PnB Rock: un père et un fils adolescent accusés de meurtre dans le meurtre d’un rappeur

Un homme de 40 ans et son fils adolescent ont été arrêtés et inculpés cette semaine en lien avec le meurtre du rappeur PnB Rock à Los Angeles au début du mois.

Freddie Lee Trone a été arrêté jeudi à Las Vegas par un groupe de travail sur les fugitifs dirigé par le FBI et son fils de 17 ans a été arrêté mardi et reste en prison.

La police a identifié Trone comme suspect mercredi et a averti le public qu’il devait être considéré comme armé et dangereux. Il reste à Las Vegas en attendant son extradition vers Los Angeles.

Tous deux ont été inculpés d’un chef de meurtre, de deux chefs de vol au deuxième degré et d’un chef de complot en vue de commettre un vol qualifié.

PnB Rock mangeait au Roscoe’s House of Chicken ‘N Waffles avec sa petite amie dans le sud de Los Angeles le 13 septembre lorsqu’un suspect s’est approché d’eux et les a volés sous la menace d’une arme.

Le rappeur, dont le nom légal était Rakim Allen, a reçu plusieurs balles dans le dos et la poitrine lors du vol et le suspect s’est enfui dans une voiture de fuite.

La petite amie du rappeur, Stéphanie Sibounheuang, est également la mère de leurs deux enfants.

Le tireur présumé a été identifié comme le jeune de 17 ans dans les documents judiciaires et Trone a été identifié comme le conducteur, selon FOX 11 à Los Angeles.

L’adolescent était en liberté conditionnelle ou en probation au moment de la fusillade. Il portait également un moniteur de cheville qui n’était apparemment pas suivi, ont confirmé les autorités à FOX 11.

Shauntel Trone, la femme de Trone et la belle-mère de l’adolescent, a été accusée de complicité après coup. Elle a été interpellée jeudi et a plaidé non coupable.

Jeudi, la rappeuse Cardi B a défendu Sibounheuang, après avoir été attaquée par des trolls en ligne qui l’ont accusée d’avoir contribué à la mort de son petit ami parce qu’elle a publié une photo Instagram de sa nourriture et marqué l’endroit avant le tournage. Il a été révélé plus tard que les suspects étaient déjà dans le parking au moment où elle a téléchargé le message, a rapporté le Los Angeles Times.

“Je vous l’ai dit”, a tweeté Cardi B. “Vous ne devez pas savoir comment le capot bouge. Vous devez des excuses à cette fille pour le s— vous lui avez tous fait subir en sachant qu’elle a vu son bébé papa mourir au visage…. Les enquêteurs des médias sociaux YALL SUCK !! !!”

Rock était surtout connu pour son tube “Selfish” de 2016 et pour avoir fait des apparitions sur des chansons d’autres artistes telles que “Everyday We Lit” de YFN Lucci et “Cross Me” d’Ed Sheeran avec Chance the Rapper. Son dernier morceau, “Luv Me Again”, est sorti le 2 septembre.

